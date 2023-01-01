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Сортировка массива в Java: Bubble, Selection, Insertion Sort
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Сортировка массива в Java: Bubble, Selection, Insertion Sort

#Java Core  #Коллекции Java  #Алгоритмы  
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Быстрый ответ

Выполнить сортировку массива примитивов, например int[], можно с помощью Arrays.sort():

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Arrays.sort(arr);  // где arr это массив int, который мы хотим отсортировать.

Если нам нужно отсортировать массив объектов, например String[], используем тот же метод:

Java
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Arrays.sort(arr);  // где arr это массив String, который мы хотим отсортировать.

Если вы хотите сортировку согласно своим правилам, необходимо создать Comparator:

Java
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Arrays.sort(arr, (a, b) -> a – b);  // Для Integer[], отсортированного в порядке возрастания. Измените операцию для внесения разнообразия.

Метод Arrays.sort() работает быстро и эффективно. Использует алгоритм быстрой сортировки для примитивов, а для объектов — алгоритм сортировки слиянием. В большинстве случаев его сложность составляет O(n log(n)).

Пошаговый план для смены профессии

Подбрасываем кости — Инициализация массива случайными значениями

Для инициализации массива случайными числами воспользуемся классом Random:

Java
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Random rnd = new Random();
int[] arr = new int[10];
for(int i = 0; i < arr.length; i++) {
    arr[i] = rnd.nextInt(100);
}

Алгоритмы сортировки: Ключ к эффективности

Для сортировки больших массивов рекомендуется использовать быструю сортировку или сортировку слиянием. Они являются золотым стандартом. Если массивы почти упорядочены, следует выбрать сортировку вставками.

Java
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// Пример сортировки вставками
for(int i=1; i<arr.length; i++) {
    int key = arr[i];
    int j = i – 1;
    while(j >= 0 && arr[j] > key) {
        arr[j + 1] = arr[j];
        j = j – 1;
    }
    arr[j + 1] = key;
}

Переворачиваем все задом наперёд

Для сортировки массива в обратном порядке используйте обратный цикл:

Java
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for(int i = arr.length – 1; i >= 0; i--) {
    System.out.print(arr[i] + " ");
}
System.out.println();

Для визуализации результата можете использовать Arrays.toString():

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System.out.println(Arrays.toString(arr)); // Выведем массив до сортировки
Arrays.sort(arr);
System.out.println(Arrays.toString(arr)); // Выведем отсортированный массив

Погружаемся глубже — Понимание алгоритмов сортировки

Расмотрим принцип работы сортировки пузырьком:

  • Сравниваем пары соседних элементов и меняем их местами, если они расположены не по порядку.
  • Возвращаемся к первому шагу, до тех пор пока все элементы не окажутся на своих местах.

Ручная сортировка — путь к лучшему пониманию!

Попробовать реализовать алгоритм сортировки самостоятельно — отличная тренировка для ума.

Java
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// Пример реализации сортировки пузырьком
boolean swapped;
do {
    swapped = false;
    for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
        if (arr[i – 1] > arr[i]) {
            int temp = arr[i – 1];
            arr[i – 1] = arr[i];
            arr[i] = temp; // Обмен элементами
            swapped = true;
        }
    }
} while (swapped); // Если обмены не производились, значит сортировка завершена

Следующий уровень — Продвинутая сортировка

Для целых чисел с ограниченным диапазоном стоит использовать поразрядную сортировку, сортировку подсчётом или параллельную сортировку.

Java
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Arrays.parallelSort(arr); // Используем мощь многоядерного процессора!

Правильный выбор алгоритма сортировки может существенно облегчить задачу разработчику!

Визуализация

Отобразим процесс сортировки в Java на примере упорядочивания книг:

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До сортировки: [📘, 📗, 📕, 📙] // Так выглядит беспорядок на книжной полке.

Выполним Arrays.sort(yourArray);

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После сортировки: [📕, 📗, 📘, 📙] // И вот результат! Книги отсортированы по цвету обложки.

Каждый символ книги здесь — это элемент массива, который мы упорядочили по цвету от красного к оранжевому.

Будьте внимательны — Распространённые ошибки

Сортировка в Java отличается в зависимости от типа данных — примитивы и объекты. Попытка использовать Comparator с примитивами даст некорректный результат.

Сортировка — Выберите направление сами!

Для сортировки массива элементов в обратном порядке просто задайте компаратор в обратном порядке:

Java
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Arrays.sort(arr, (a, b) -> b – a); // Для Integer[], отсортированного в порядке убывания.

Стабильность важна даже в сортировке

Метод Arrays.sort() стабилен при работе с объектами — идентичные элементы сохраняют свой порядок. Это особенно важно при сортировке объектов, которые обладают несколькими свойствами.

Полезные материалы

  1. Arrays (Java Platform SE 8) — официальная документация Java на метод Arrays.sort.
  2. Arrays (The Java™ Tutorials) — учебные материалы Java про основы работы с массивами.
  3. Comparator (Java Platform SE 8) — описание правил использования компараторов в Java.
  4. Arrays.sort() in Java with examples – GeeksforGeeks — подробная статья о методе Arrays.sort() с примерами.
  5. Java 8 Interface Changes – static method, default method | DigitalOcean — описание изменений в интерфейсах и лямбда-выражениях в Java 8.
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Какой метод в Java используется для сортировки массива примитивов?
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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