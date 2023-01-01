Сортировка массива в Java: Bubble, Selection, Insertion Sort

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Быстрый ответ

Выполнить сортировку массива примитивов, например int[] , можно с помощью Arrays.sort() :

Java Скопировать код Arrays.sort(arr); // где arr это массив int, который мы хотим отсортировать.

Если нам нужно отсортировать массив объектов, например String[] , используем тот же метод:

Java Скопировать код Arrays.sort(arr); // где arr это массив String, который мы хотим отсортировать.

Если вы хотите сортировку согласно своим правилам, необходимо создать Comparator :

Java Скопировать код Arrays.sort(arr, (a, b) -> a – b); // Для Integer[], отсортированного в порядке возрастания. Измените операцию для внесения разнообразия.

Метод Arrays.sort() работает быстро и эффективно. Использует алгоритм быстрой сортировки для примитивов, а для объектов — алгоритм сортировки слиянием. В большинстве случаев его сложность составляет O(n log(n)).

Подбрасываем кости — Инициализация массива случайными значениями

Для инициализации массива случайными числами воспользуемся классом Random :

Java Скопировать код Random rnd = new Random(); int[] arr = new int[10]; for(int i = 0; i < arr.length; i++) { arr[i] = rnd.nextInt(100); }

Алгоритмы сортировки: Ключ к эффективности

Для сортировки больших массивов рекомендуется использовать быструю сортировку или сортировку слиянием. Они являются золотым стандартом. Если массивы почти упорядочены, следует выбрать сортировку вставками.

Java Скопировать код // Пример сортировки вставками for(int i=1; i<arr.length; i++) { int key = arr[i]; int j = i – 1; while(j >= 0 && arr[j] > key) { arr[j + 1] = arr[j]; j = j – 1; } arr[j + 1] = key; }

Переворачиваем все задом наперёд

Для сортировки массива в обратном порядке используйте обратный цикл:

Java Скопировать код for(int i = arr.length – 1; i >= 0; i--) { System.out.print(arr[i] + " "); } System.out.println();

Для визуализации результата можете использовать Arrays.toString() :

Java Скопировать код System.out.println(Arrays.toString(arr)); // Выведем массив до сортировки Arrays.sort(arr); System.out.println(Arrays.toString(arr)); // Выведем отсортированный массив

Погружаемся глубже — Понимание алгоритмов сортировки

Расмотрим принцип работы сортировки пузырьком:

Сравниваем пары соседних элементов и меняем их местами, если они расположены не по порядку.

Возвращаемся к первому шагу, до тех пор пока все элементы не окажутся на своих местах.

Ручная сортировка — путь к лучшему пониманию!

Попробовать реализовать алгоритм сортировки самостоятельно — отличная тренировка для ума.

Java Скопировать код // Пример реализации сортировки пузырьком boolean swapped; do { swapped = false; for (int i = 1; i < arr.length; i++) { if (arr[i – 1] > arr[i]) { int temp = arr[i – 1]; arr[i – 1] = arr[i]; arr[i] = temp; // Обмен элементами swapped = true; } } } while (swapped); // Если обмены не производились, значит сортировка завершена

Следующий уровень — Продвинутая сортировка

Для целых чисел с ограниченным диапазоном стоит использовать поразрядную сортировку, сортировку подсчётом или параллельную сортировку.

Java Скопировать код Arrays.parallelSort(arr); // Используем мощь многоядерного процессора!

Правильный выбор алгоритма сортировки может существенно облегчить задачу разработчику!

Визуализация

Отобразим процесс сортировки в Java на примере упорядочивания книг:

Markdown Скопировать код До сортировки: [📘, 📗, 📕, 📙] // Так выглядит беспорядок на книжной полке.

Выполним Arrays.sort(yourArray);

Markdown Скопировать код После сортировки: [📕, 📗, 📘, 📙] // И вот результат! Книги отсортированы по цвету обложки.

Каждый символ книги здесь — это элемент массива, который мы упорядочили по цвету от красного к оранжевому.

Будьте внимательны — Распространённые ошибки

Сортировка в Java отличается в зависимости от типа данных — примитивы и объекты. Попытка использовать Comparator с примитивами даст некорректный результат.

Сортировка — Выберите направление сами!

Для сортировки массива элементов в обратном порядке просто задайте компаратор в обратном порядке:

Java Скопировать код Arrays.sort(arr, (a, b) -> b – a); // Для Integer[], отсортированного в порядке убывания.

Стабильность важна даже в сортировке

Метод Arrays.sort() стабилен при работе с объектами — идентичные элементы сохраняют свой порядок. Это особенно важно при сортировке объектов, которые обладают несколькими свойствами.

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