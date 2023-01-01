Преобразование byte array в строку hex в Java: сохранение нулей#Java Core
Быстрый ответ
Чтобы преобразовать массив байтов в шестнадцатеричную строку, сохранив при этом ведущие нули, можно в Java использовать сочетание класса
BigInteger и метода
String.format:
byte[] bytes = {0, 15, 5};
String hex = String.format("%0" + (bytes.length * 2) + "x", new BigInteger(1, bytes));
System.out.println(hex); // Выведется: "000f05"
Этот подход гарантирует сохранение всех ведущих нулей в итоговой строке.
Вариант с использованием Apache Commons Codec
Если вы предпочитаете сторонние библиотеки, то Apache Commons Codec отлично подойдёт. Сначала добавим зависимость в ваш POM-файл:
<dependency>
<groupId>commons-codec</groupId>
<artifactId>commons-codec</artifactId>
<version>1.15</version>
</dependency>
Затем пользуемся методом
Hex.encodeHexString для лёгкого преобразования:
import org.apache.commons.codec.binary.Hex;
byte[] bytes = {0, 15, 5};
String hex = Hex.encodeHexString(bytes);
System.out.println(hex); // Выведется: "000f05"
Конвертер Hex собственного производства: для истинных мастеров
Для тех, кто любит всё делать своими руками, подойдёт метод с использованием побитовых операций внутри цикла:
byte[] bytes = {0, 15, 5};
StringBuilder sb = new StringBuilder();
for (byte b : bytes) {
sb.append(String.format("%02x", b));
}
System.out.println(sb.toString()); // Выведется: "000f05"
Следуя этому методу, вы можете провести эксперименты и модифицировать логику в соответствии со своими предпочтениями.
Сценарии с высокими ставками: обработка массивов байтов большого размера
Когда мы работаем с огромными массивами байтов, оптимизация становится ключевым аспектом:
Ускоряем работу, используя
StringBuilder и шестнадцатеричные символы
byte[] bytes = {0, 15, 5};
StringBuilder hexBuilder = new StringBuilder(bytes.length * 2); // Предварительное выделение памяти
final char[] hexArray = "0123456789ABCDEF".toCharArray();
for (byte b: bytes) {
int v = b & 0xFF;
hexBuilder.append(hexArray[v >>> 4]);
hexBuilder.append(hexArray[v & 0x0F]);
}
String hex = hexBuilder.toString();
Путь к большей эффективности
Чтобы сэкономить время:
- Избегайте создания новых объектов внутри цикла.
- Укажите размер
StringBuilderзаранее, как место для брони в ресторане.
- Применяйте побитовые сдвиги для ускорения работы.
Сценарии с подводными камнями: приоритет порядка байтов
Для задач, где точность данных имеет решающее значение, обратите внимание на порядок байтов:
- Выясните порядок байтов: big endian или little endian, оба имеют значение.
- Если порядок байтов важен, используйте
ByteBuffer.
Современный подход с версии Java 8+
Если вы используете Java 8 или более позднюю версию, вам будет полезен класс
DatatypeConverter:
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;
byte[] bytes = {0, 15, 5};
String hex = DatatypeConverter.printHexBinary(bytes);
Помните, что класс
DatatypeConverter начиная с Java 9 требует дополнительной настройки модулей:
--add-modules java.xml.bind
Визуализация: и это весело!
Преобразование массива байтов в шестнадцатеричную строку можно представить как составление пазла:
У каждого исходного байта:
Массив байтов: [01, 7F, 00, 4B]
⚪💜⬛🧡
Создаём шестнадцатеричный эквивалент и соединяем их вместе:
Шестнадцатеричное представление: "017F004B"
⚪💜⬛🧡 ➡️ ⚪🟧⬛💜
Каждый байт конвертируется полностью, без потерь:
// Байт '01' сохранил свой '0':
"01" ➡️ ⚪🟧 // а не "1" ➡️ ⚪
Таким образом, мы сохраняем целостность данных после преобразования в шестнадцатеричную форму!
Профессиональные советы: пометить заметкой
Последовательность и аккуратность
Важно соблюдать последовательность:
- Если окружение чувствительно к регистру,
String.formatвернет большие шестнадцатеричные символы с
"X"и маленькие с
"x".
- Заполнение нулями: Запомните, что длина играет важную роль, особенно если требуется определённый формат.
Решение возникающих проблем
- Проверьте размер входного массива: он должен быть корректным.
- Для избежания трудностей с преобразованиями используйте тесты кругового пути.
Полезные материалы: они как священные свитки
- Java: convert a byte array to a hex string? – Stack Overflow — общение опыта и решения в области кодирования.
- Tutorial | DigitalOcean — подробное руководство по преобразованиям в Java.
- Hex (Apache Commons Codec 1.16.1 API) — руководство Apache по работе с классом Hex.
- HashingExplained · Google/Guava Wiki · GitHub — компетентное руководство библиотеки Guava по кодированию и декодированию.
- Java Practices->Replace a substring — советы по использованию Java для создания шестнадцатеричных строк из массивов байтов.
Олеся Тарасова
Java-разработчик