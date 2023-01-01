Использование wild-cards и generic методов в Java

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Быстрый ответ

Определимся с выбором между обобщенными методами и подстановочными символами (wildcards). Если требуется точность в операциях с типами, то лучше использовать обобщенные методы. Они отлично подходят для создания универсальных инструментов при строгих требованиях к типам. Посмотрим на следующий пример:

Java Скопировать код <E> void swap(List<E> list, int i, int j) { E temp = list.get(i); list.set(i, list.get(j)); list.set(j, temp); }

Подстановочные символы приходят на помощь, когда требейтся гибкость методов, работающих с коллекциями, при этом не привязываясь к определенным типам. В таких ситуациях ваши действия могут выглядеть приблизительно так:

Java Скопировать код void printCollection(Collection<?> c) { for (Object item : c) { System.out.println(item); } }

Обобщения позволяют сохранять типы данных, когда как подстановочные символы предлагают удобство при работе с различными типами.

Различия: Параметры типа и подстановочные символы

Параметры типа и подстановочные символы в Java каждый по-своему полезны:

Параметры типа необходимы для создания связей между аргументами метода. Например, для сравнения элементов на принадлежность одному типу.

необходимы для создания связей между аргументами метода. Например, для сравнения элементов на принадлежность одному типу. Подстановочные символы полезны в ситуациях, когда операции независимы от типа в каждом отдельно взятом случае.

Для глубокого разбора и изучения предлагаю обратиться к FAQ по Java Generics от Анжелики Лангер.

Применение связей между типами

Связи между параметрами типа позволяют установить соответствие между обобщенными типами аргументов:

Java Скопировать код public <T> boolean areEqual(T first, T second) { return first.equals(second); }

В этом сценарии подстановочные символы не вариант, поскольку они не поддерживают идентичность типов в разных аргументах.

С ограничениями приходят связи

Подстановочные символы поддерживают как верхние, так и нижние ограничения типов:

Верхняя граница ( <? extends T> ): используется для чтения данных из подклассов подобных T .

граница ( ): используется для чтения данных из подклассов подобных . Нижняя граница ( <? super T> ): применяется для записи в суперклассы похожие на T .

Параметры типа взаимодействуют только с верхними границами, но могут иметь несколько ограничений:

Java Скопировать код public <T extends Number & Comparable<T>> T min(T a, T b) { return a.compareTo(b) < 0 ? a : b; }

Использование полиморфизма

Обобщенные методы эффективны, когда требуется полиморфное поведение с ограниченными типами.

Объединение типов с помощью подстановочных символов

Подстановочные символы способны упростить код, позволяя объединять несколько типов, при этом избегая путаницы с параметрами типа:

Java Скопировать код public void addNumbersToCollection(Collection<? super Number> collection) { collection.add(1); collection.add(1.0); collection.add(1L); }

Совмещение точности с адаптивностью

Выбираем <T> , когда тип играет определенную роль или вводит ограничения для других типов:

Java Скопировать код public <T extends Comparable<T>> T max(Collection<T> collection) { }

Для максимальной гибкости, когда роль типа не так важна, применяются подстановочные символы:

Java Скопировать код public void consume(Collection<?> collection) { }

Визуализация

Представьте разницу между использованием обобщенных методов и подстановочных символов в Java как разницу между кухонными утварями:

Сценарий Прибор Сфера применения Обобщенные методы 🍴 Вилка Применимы для работы с конкретными типами, подобно выбору блюд вилкой. Подстановочные символы 🥄 Ложка Идеальны для зачерпывания любого типа, так же, как и ложка не различает деталей.

🍴 Вилка (обобщенный метод) идеальна для точности в работе с типами. 🥄 Ложка (подстановочный символ) обеспечивает универсальную гибкость.

Подробности: лучшие практики и сценарии

Равномерные операции

Обобщенные методы – наилучший выбор для методов, возвращающих результат того же типа:

Java Скопировать код public <T> List<T> duplicateList(List<T> original) { return new ArrayList<>(original); }

Работа с разнообразными коллекциями

Применяйте обобщения для сохранения типовой безопасности при работе с элементами одного типа:

Java Скопировать код public <T extends Number> void processNumbers(List<T> numbers) { }

Особенности возвращаемого типа

Если возвращаемый тип зависит от типа аргументов, выбирайте обобщенные методы:

Java Скопировать код public <T> T getFirstElement(List<T> list) { return list.get(0); }

Операции с коллекциями с ограничениями

Подстановочные символы лучше подойдут для ограничения различиями подклассов:

Java Скопировать код public void processIntegerList(List<? extends Integer> list) { }

Переключение между коллекциями

Для работы с разными подтипами используйте ограниченные подстановочные символы:

Java Скопировать код public <T> void copyCollection(List<? extends T> src, List<? super T> dst) { dst.addAll(src); }

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