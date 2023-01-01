Spring Boot: Решаем проблему с доступом к REST на localhost

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Быстрый ответ

Для того чтобы убедиться в доступности REST-контроллера, проверьте правильность указания пути в аннотации @RequestMapping . Основной класс с @SpringBootApplication должен быть расположен в корневой части иерархии пакетов. Код может выглядеть примерно так:

Java Скопировать код @SpringBootApplication public class Application { /* Нет содержимого. */ } @RestController @RequestMapping("/api") public class Controller { @GetMapping("/example") // Путь к методу: /api/example public String getExample() { return "Все системы в норме! — Анакин Скайуокер"; } }

Адрес вашего запроса будет следующий: http://localhost:<port>/api/example. Убедитесь в правильном указании порта, типа запроса и зависимости spring-boot-starter-web .

Сканирование ваших компонентов производится корректно?

При появлении ошибки 404 убедитесь, что @RestController находится в пакетах, которые сканирует Spring Boot. По умолчанию Spring Boot сканирует пакеты, расположенные в том же пакете, что и класс с аннотацией @SpringBootApplication . Чтобы подключить контроллеры из других пакетов, используйте @ComponentScan :

Java Скопировать код @ComponentScan(basePackageClasses = YourController.class)

Или если контроллеры находятся в разных пакетах:

Java Скопировать код @ComponentScan(basePackages = {"com.example.book", "com.example.author"})

Поместите класс с @SpringBootApplication в корневой пакет, чтобы все контроллеры были просканированы.

Проверьте соответствие URL-сопоставлений

Пути для @RestController определяются с помощью аннотаций @RequestMapping или @GetMapping . Структура полного URL выглядит так: путь контекста сервера + маршрут контроллера + путь метода.

Java Скопировать код @RestController @RequestMapping("/api") public class YourController { @GetMapping("/book") // Полный URL: /api/book public ResponseEntity<?> getBook() { /* Читайте книги, они открывают мир. */ } }

Чтобы запрос был успешным, он должен соответствовать полному URL, заданному в коде.

Попробовали ли вы перезагрузить сервер?

Ошибки 404 часто связаны с некорректно указанным портом при запуске Spring Boot.

Проверьте, исправно ли работает ваше приложение.

В журнале отслеживайте, на каком порту происходит прослушивание ("Опять 8080").

Исследуйте файл application.properties на наличие конфликтов или изменений порта.

Визуализация

Сводная схема:

Ваш Дом (REST-контроллер): 🏠 с дверным звонком (Endpoint)

УСПЕШНЫЙ ЗАПРОС Посетитель (Клиент) 🚶‍♂️ ➡️ 🛎️(Соблюдены условия/API-запрос) ➡️ 🏠 (Добро пожаловать!)

ОШИБКА 404 Посетитель (Клиент) 🚶‍♂️ ➡️ ❌ (Неверные условия/Отсутствует API-запрос) ➡️ 🌳 (Наткнулись на дерево вместо дома)

Для успешного исхода встречи требуется корректно указать маршрут и обеспечить работоспособность "звонка".

Требуется ли карта вашего приложения?

Определение компонентов Spring Boot происходит автоматически. Но бывает полезно:

Воспользоваться приложением для отладки для просмотра бинов в контексте приложения Spring.

для просмотра бинов в контексте приложения Spring. Обратиться к актуаторным конечным точкам /beans или /mappings для диагностики в режиме реального времени .

или для . Ознакомиться с автоматически генерируемым отчетом настроек при запуске приложения.

Полезные советы

Убедитесь, что в файле сборки Maven или Gradle присутствует spring-boot-starter-web .

или присутствует . Проверьте, что в @RestController есть все нужные аннотации, например @RequestMapping или @GetMapping .

есть все нужные аннотации, например или . Добавьте аннотацию @CrossOrigin для обработки междоменных запросов, если они поступают извне вашего домена.

для обработки запросов, если они поступают извне вашего домена. Систематически используйте точки останова в вашем контроллере для выявления ошибок.

в вашем контроллере для выявления ошибок. Если вы используете Spring Security, проверьте, чтобы настройки безопасности не блокировали доступ.

Полезные материалы