Сравнение чисел с плавающей точкой в Java: проблема ==

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Быстрый ответ

Сравнивать числа с плавающей точкой в Java посредством == опасно из-за риска возникновения неточности, обусловленной особенностями бинарного их представления. Безопаснее сравнивать не сами числа, а модуль их разности с неким допустимым значением ошибки, или эпсилоном.

Пример:

Java Скопировать код public static boolean closeEnough(float a, float b) { final float EPSILON = 1E-6f; return Math.abs(a – b) < EPSILON; } // Пример использования System.out.println(closeEnough(0.2f, (0.2f + 0.1f – 0.1f))); // Есть вероятность вывода "true", если разница в пределах допустимой погрешности

Основные моменты:

В реальности проблемы точности могут подстерегать вас

Для учёта округления используйте допуск, или EPSILON

Паттерн Math.abs(a – b) < EPSILON повинен стать практикой

повинен стать практикой Значение для EPSILON должно быть основано на контексте задачи

Почему использование

Оператор == в Java сравнивает числа на уровне бит, что может стать причиной ошибок при обработке чисел с плавающей точкой из-за округлений и приближений. Например, число 0.1 в двоичной системе не имеет точного эквивалента, что вызывает неправильные результаты при сравнении.

Также важно обосновано подходить к выбору величины эпсилон, отталкиваясь от точности, необходимой для решаемой задачи.

Ситуации, в которых эпсилон спасает:

Использование эпсилон требуется при:

Выполнение сложных математических вычислений

Работа с геометрическими алгоритмами, позволяющими малые расхождения

Анализ результатов научных симуляций

Проведение финансовых расчётов, когда мелкая разница несущественна

Различные способы сравнения

Существуют другие методы сравнения чисел с плавающей точкой:

Обертывающие классы и метод equals() для строгих сравнений

для строгих сравнений Методы Float.compare() и Double.compare() , учитывающие специальные значения, такие как NaN и бесконечности

Визуализация

Сравнение чисел с плавающей точкой методом == можно сопоставить с попыткой поместить необычные камни (float'ы) в квадратные отверстия ( == ).

Markdown Скопировать код Размер камней (float): 5.15, 5.2, 5.25, 5.3 Форма отверстия (==): 5.2 | Попытка поместить в отверстие | Успешно? | |-----------------------|---------| | 5.15 | ❌ | | 5.2 | ✅ | | 5.25 | ❌ | | 5.3 | ❌ |

Необычная форма камня — это неточность чисел с плавающей точкой, а квадратное отверстие == идеально для целых чисел.

Десятичные и двоичные числа: от любви до непонимания

Числа с плавающей точкой представлены в двоичной форме с использованием научной нотации, что ведет к приближенному представлению. Например, сумма 0.1 + 0.2 не равна 0.3 из-за двоичного округления.

Сравнение чисел с плавающей точкой: подводные камни

Сравнение чисел различных типов не всегда тривиально, также важно учесть, что машинный эпсилон зависит от системы и используемого алгоритма.

Точность против производительности

Иногда необходимо выбирать между точностью и быстродействием. Использование эпсилон слегка увеличивает нагрузку, но позволяет настроить требуемую в конкретной системе точность.

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