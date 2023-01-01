Просмотр содержимого .jar файла в Java: аналог .NET Reflector

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Быстрый ответ

Если вы хотите просмотреть содержимое .jar-файла, то можно использовать команду jar tf :

Bash Скопировать код jar tf yourfile.jar

Она отобразит содержимое .jar файла без извлечения файлов. Есть возможность извлечь файлы, для этого замените в команде tf на xf :

Bash Скопировать код jar xf yourfile.jar # Теперь вы — настоящий археолог!

Не забывайте, что .jar-файл — это в самом деле ZIP-архив. Вы можете использовать для его просмотра любой архиватор, например, WinRAR или 7-Zip.

Разбор Java классов

Чтобы подробнее разобрать Java классы, вы можете воспользоваться утилитой javap :

Bash Скопировать код javap -c -p MyClass.class # Теперь доступны даже приватные поля!

Параметр -c предоставит вам дезассемблированный код, а -p отобразит приватные поля класса. Это идеальный способ для анализа реализации классов.

Изучение API

При изучении .jar-файлов важно анализировать API. JavaDoc, детально документирующий API, поможет лучше понять возможности кода.

Продвинутые методы исследования

Анализ поведения во время выполнения с помощью инструментов JDK

Инструменты JDK как jcmd , jdeps и jconsole помогут вам понять поведение приложения в рантайме и уяснить зависимости.

Навигация по .jar используя плагины IDE

В Eclipse и IntelliJ IDEA есть плагины для просмотра .jar-файлов. С их помощью можно упростить анализ классов, структуры библиотек, делая процесс простым, как прогулка по парку.

Восстановление кода с использованием Jad

С помощью декомпиляторов, таких как Jad, можно восстановить исходный Java-код из .class файлов – это незаменимый инструмент для анализа методов и полей.

Важно помнить: декомпиляция — сложное занятие и следует использовать его исключительно для законных целей!

Просмотр содержимого .jar в Unix

В Unix-системах вы можете получить обзор содержимого .jar-файла с помощью команд unzip -l yourfile.jar или zipinfo yourfile.jar . Задача поиска .jar-файлов в терминале вполне может составить конкуренцию игре "Найти Валли".

Визуализация

Вот простая визуальная аналогия, помогающая понять структуру .jar-файла:

Markdown Скопировать код Автомат с игрушками (🎰): [🤖, 🦄, 🚀, 🎩, 🧩]

Каждая игрушка символизирует класс или ресурс. Просто использование инструмента 'jar list' ( jar tf ) обнажает механизм:

Bash Скопировать код jar tf yourfile.jar

Получите такой список:

Markdown Скопировать код Содержимое автомата 🎰 (yourfile.jar): | Предмет (Класс/Ресурс) | | ---------------------- | | 🤖 (Robot.class) | | 🦄 (Unicorn.class) | | 🚀 (Rocket.png) | | 🎩 (Hat.properties) | | 🧩 (Puzzle.xml) |

Вот, все что нужно знать о .jar-файлах!

Теперь найдем интересующий вас класс.

Понамногогое поиск выйдет

Поиск класса может оказаться сложнее, чем найти четырехлистный клевер. Если нужно найти класс по имени, то вам поможет ресурс на Stackoverflow "Как найти класс среди множества .jar-файлов":

plaintext Скопировать код https://stackoverflow.com/q/275120

Shell-скрипты или команды, например, grep , find , или же специализированные утилиты помогут вам в этом деле.

Работа со сложными JAR-файлами

Когда JAR-файлы не поддаются распаковке

Если вы столкнулись с поврежденными, обфусцированными или проприетарными JAR-файлами, шестнадцатеричные редакторы или специализированное ПО могут помочь.

В Windows пути длинные, но ваше терпение не должно быть таким

Проблема "слишком длинный путь" в Windows решается с помощью 7-Zip и других аналогичных программ, которые справляются с этим препятствием.

Безопасность, надежность, проверено!

Ограничения безопасности могут стать помехой для просмотра или декомпиляции классов. Будьте внимательны, и не допустите, чтобы ваше любопытство стало риском для вашего компьютера!