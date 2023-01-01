Получение разрешения экрана в Java: методы JFrame, Swing

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GraphicsEnvironment env = GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment(); GraphicsDevice[] devices = env.getScreenDevices(); for (GraphicsDevice device : devices) { GraphicsConfiguration[] configurations = device.getConfigurations(); for (GraphicsConfiguration config : configurations) { Rectangle gcBounds = config.getBounds(); System.out.printf("Реальное разрешение: %dx%d

", gcBounds.width, gcBounds.height); } }