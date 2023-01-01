Представление пустого символа в Java: методы и особенности#Java Core
Быстрый ответ
В Java невозможно создать примитивный тип
char, который не представляет ни одного символа. Но у нас есть нулевой символ –
\u0000:
char emptyChar = '\u0000'; // На самом деле, я тоже символ...
Для объекта
Character, который принимает значение
null, можно записать следующим образом:
Character emptyCharObject = null; // Вполне могу быть пустым! 🙃
Проверка отсутствия символа в строке выполняется так:
boolean isEmpty = (myChar == '\u0000'); // Есть ли что-нибудь?
ASCII-код 0: "Ничто" это всё-таки "Не-ничто"
В Java ASCII-код 0 обозначает отсутствие символа. Использование следующего образца:
char ch = '\u0000'; // Я – скрытый агент "Ничто"! 👤
означает применение нулевого ASCII-символа. Он подобен невидимке, выглядит как пробел, но на самом деле он существует!
Удаление символов из строк
Значение
Character.MIN_VALUE не стоит отождествлять с пустой строкой. Для удаления символа:
StringBuilderидеально подходит для модификации строк, она поддерживает методы добавления и удаления символов.
- Если это необходимо, работайте напрямую с массивами символов
char.
- Метод
String.replace()только заменяет символы, но не удаляет их. Для удаления вам удобнее будет использовать
StringBuilder.deleteCharAt().
char
char и
Character существенно различаются: первый не может быть
null, в отличие от второго:
Character objChar = new Character('\u0000'); // Character: "Могу быть null, также могу быть '\u0000'"
char primChar = '\u0000'; // char: "Нет null в моем списке значений, я всегда '\u0000', пусть и невидимый!"
Понимание автоупаковки поможет прояснить эти различия.
Нулевой символ как скрытый агент в массивах
В массиве символов
char символ
\u0000 может служить заполнителем, обеспечивая порядок:
char[] charArray = new char[10];
Arrays.fill(charArray, '\u0000'); // Задача выполнена, нулевой агент начал работу!
Этот символ может быть полезен в алгоритмах поиска или при определении начальных значений для переменных.
Визуализация
Класс Character в Java можно представить как ряд коробок на полке:
| A | B | C | ... | Пустая коробка |
Каждая коробка хранит определенную букву, но также есть и коробка, представляющая пустое значение –
\u0000.
Character myChar = '\u0000'; // И вот она, пустая коробка!
'\u0000' – это код для обозначения отсутствия символа:
До: [A, B, C, ..., ⬜️]
После: [A, B, C, ...] // Коробка ⬜️ теперь символизирует '\u0000', и это её место.
И всё же здесь есть парадокс: "пустой символ" в Character вы не увидите, так же как и содержимое пустой коробки!
Особенности и возможные трудности!
Строковые ловушки и способы их избежания
Будьте осторожны с
'\u0000' в строках, так как методы replace могут внезапно интерпретировать его некорректно.
Универсальное применение символа
\u0000
Иногда
\u0000 может быть использован там, где его наличие не предполагается, что может внести путаницу, особенно в строках, которые требуют завершения в стиле C.
Последовательность важна, но...
Не забывайте, что некоторые базы данных и форматы файлов могут игнорировать
\u0000.
Практическая польза символа
Пустой или нет? Вот в чем вопрос!
Используйте сравнение с
\u0000 для проверки, не является ли
char "пустышкой", скрывающейся под символом:
if (inputChar == '\u0000') {
// Вот так мы раскрываем «инкогнито»!
}
Армия нулевых символов
Используйте нулевые символы для инициализации массива
char:
char[] chars = new char[5];
Arrays.fill(chars, '\u0000'); // И вот ваш личный детахмент нулевых агентов!
Это позволит избежать непредвиденных ситуаций.
Полезные материалы
- Character (Java SE 11 & JDK 11 ) — Официальная документация Java по классу
Character.
- Primitive Data Types (The Java™ Tutorials) — Основные знания по Java для начинающих.
- Autoboxing and Unboxing (The Java™ Tutorials) — Подробнее о автоупаковке в Java.
- Unicode – The World Standard for Text and Emoji — Полное руководство по представлению символов.
- java – How to convert a byte to its binary string representation – Stack Overflow — Работа с битами и байтами в Java.
- Just a moment... — Уважаемое отношение к
null!
Олеся Тарасова
Java-разработчик