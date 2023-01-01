Оптимальное использование if-else в Thymeleaf: советы и примеры

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Быстрый ответ

Вы можете реализовать логику if-else в Thymeleaf, используя атрибут th:if для условиевмерного применения if, и th:else (или же отрицание с помощью th:if ) для условиевмерного применения else. Осмотрите пример:

HTML Скопировать код <span th:if="${condition}" th:text="'Истина'"></span> <span th:else th:text="'Ложь'"></span>

Cуществует и упрощённый способ с применением тернарного оператора:

HTML Скопировать код <span th:text="${condition} ? 'Истина' : 'Ложь'"></span>

Всё довольно просто и понятно, но давайте углубимся в детали.

Использование конструкций switch-case с помощью th:switch и th:case

Kогда вашей задачей является обработка множества условий, th:switch и th:case сделают это решение наиболее эффективным. Эти атрибуты проверяют условие только один раз и применяют это условие ко всему массиву случаев, исключая необходимость повторяемости th:if . Посмотрите пример ниже:

HTML Скопировать код <div th:switch="${user.role}"> <p th:case="'admin'" th:text="'Пользователь — администратор.'"></p> <p th:case="'user'" th:text="'Пользователь — обычный пользователь.'"></p> <p th:case="*" th:text="'Роль не определена.'"></p> </div>

Обратите внимание на символ * - он выступает в функции стандартного случая, который применяется, если остальные условия не выполнились.

Сведение к минимуму избыточности с помощью th:with

Если вы не хотите, чтобы одно и это же сложное выражение пересчитывалось многократно, воспользуйтесь атрибутом th:with . Он позволяет присвоить результат выражения локальной переменной, которая затем используется для дальнейших операций. Взгляните на следующий пример:

HTML Скопировать код <div th:with="userStatus=${session.user != null}"> <div th:if="${userStatus}" th:text="'Добро пожаловать обратно, ' + ${session.user.name} + '!'"></div> <div th:unless="${userStatus}" th:text="'Приглашаем войти.'"></div> </div>

Таким образом, вы можете сохранить значение и использовать его позже без необходимости повторного вычисления.

Визуализация

Обусловленная логика if-else в Thymeleaf может быть представлена как разветвление на перекрестке, каждое направление которого ведёт к определённому варианту:

Городок Thymeleaf 🏘️ / \ 🛣️ if-путь else-путь 🛤️ / \ 🏡 [истина] [ложь] 🏭

Выбор if отведёт нас в частную сферу ( 🏡 ), где обитает "истина".

А else направит нас в промышленный район ( 🏭 ), где зародилась "ложь".

HTML Скопировать код <div th:if="${condition}"> <!-- Загородная зона [истина] 🏡 --> </div> <div th:else> <!-- Промышленный квартал [ложь] 🏭 --> </div>

Развивайтесь: грамотное программирование ближе, чем кажется! 🛤️🚦

Безопасные условные операторы с thymeleaf-extras-springsecurity5

При работе с Spring Security, Thymeleaf удивительно прост в интеграции с помощью thymeleaf-extras-springsecurity5 , что помогает безопасно отражать контент, сообразуясь с состоянием аутентификации и авторизации:

HTML Скопировать код <div th:if="${#authorization.expr('hasRole(''ADMIN'')')}"> <!-- Только для администраторов --> </div>

Так вы можете контролировать не только то, вошёл ли пользователь успешно в систему, но и обладает ли он соответствующими правами доступа.

Адаптация мной отображаемого текста с помощью th:text

В том случае, если текст на веб-странице должен меняться в соответствии с проверенными условиями, th:text вам в этом поможет. Этот атрибут непревзойдённо работает с условными выражениями, помогая тексту вникать в динамику происходящего:

HTML Скопировать код <span th:text="${user.isAdmin()} ? 'Панель администратора' : 'Профиль пользователя'"></span>

Благодаря этому, текст будет адаптироваться к текущему состоянию: вот его чудеса в действии.

Персонализированный пользовательский опыт в реальных условиях

Особое внимание следует уделять созданию особого функционала для авторизованных пользователей, в отличие от неавторизованных. Вы могли бы подумать об этом, как о подборе меню для разных категорий посетителей в ресторане:

HTML Скопировать код <span th:if="${user.loggedIn}" th:text="'Выйти'"></span> <!-- Время прощаться --> <span th:unless="${user.loggedIn}" th:text="'Войти или зарегистрироваться'"></span> <!-- Добро пожаловать на борт -->

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