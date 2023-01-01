Замена текста на новую строку в IntelliJ IDEA#Разное
Быстрый ответ
Если вам надо выполнить замену текста на новую строку в IntelliJ IDEA, рекомендуется использовать функцию поиска и замены с применением регулярных выражений. Нажмите комбинацию
Ctrl+R (или Cmd+R, если вы используете macOS), введите в поле "Найти" искомую последовательность и выполните замену на
\n, чтобы вставить новую строку.
Пример:
- Найти:
old_text
- Заменить на:
\n
Обратите внимание, что в регулярных выражениях два обратных слеша
\ обозначают одиночный слеш.
Мастерство замены при помощи регулярных выражений
Рассмотрим более подробно, как использовать регулярные выражения для замены текста.
Примеры из практики на замену текста
Ситуация 1: Преобразование данных в формате CSV в многострочный текст
Если вам нужно преобразовать данные в формате CSV в многострочный текст, делается это так:
- Найти:
,
- Заменить на:
\n
Ситуация 2: Создание двойного интервала между строками
Чтобы увеличить межстрочный интервал, следует выполнить следующую последовательность действий:
- Найти:
\n
- Заменить на:
\n\n
Повышение продуктивности работы при помощи горячих клавиш
Использование горячих клавиш в IntelliJ IDEA может существенно упростить процесс замены:
- На MacOS комбинация
⌘-shift-enterаналогична
\rв vim, что, в свою очередь, эквивалентно
\nв Unix-системах при использовании регулярных выражений.
Ctrl+Shift+Fоткроет общий поиск по всем файлам. Для поиска в текущем файле используйте
Ctrl+F, а затем
Ctrl+Rдля выполнения замены.
Визуализация
Представим, что вам нужно произвести корректировку стихотворения, в котором присутствуют неоднородные отступы и переносы строк:
// Как Шекспир писал бы код на Java? 😁
Розы красные(Shift+Enter)Фиалки синие
// Если бы он использовал только Enter, продолжение выглядело бы так
В IntelliJ IDEA это делается следующим образом:
Найти: (Shift+Enter)
Заменить: \n
Теперь ваш код, словно пронизанный ритмикой стихотворения, выглядит аккуратно:
// Вот так выглядит истинная поэзия в коде!
Розы красные
Фиалки синие
Таким образом, заменив
(Shift+Enter) на
\n, мы стилизуем текст в красивый и читаемый формат.
Замена специальных символов при помощи регулярных выражений
С помощью регулярных выражений можно заменять не только простой текст, но и специальные символы:
- Табуляция -> Пробелы: Найти:
\t, Заменить на:
- Пробелы перед точкой -> Перенос строки: Найти:
., Заменить на:
\n.
При работе с регулярными выражениями обязательно корректно экранируйте символы со специальным значением.
Продвинутое изменение текста
IntelliJ IDEA поддерживает выполнение сложных текстовых преобразований с использованием регулярных выражений:
- Вы можете использовать позитивные и негативные “look-around” для выполнения условных переносов строк.
- Группы захвата помогут "захватывать" отдельные части текста при замене, используя
$1,
$2и т. д.
Полезные материалы
- Удаление пробелов из строк в Java на Stack Overflow — полезные рекомендации и примеры для работы со строками.
- Регулярные выражения в Java — подробное руководство о применении регулярных выражений в Java.
- String (Java SE 7) — официальная документация по классу String и методу
replace.
- Блог IntelliJ IDEA — последние новости и обновления от команды IntelliJ IDEA.
- Видеоуроки на YouTube — видеоинструкция по поиску и замене текста в среде разработки IntelliJ IDEA.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы