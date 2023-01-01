Замена текста на новую строку в IntelliJ IDEA

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Быстрый ответ

Если вам надо выполнить замену текста на новую строку в IntelliJ IDEA, рекомендуется использовать функцию поиска и замены с применением регулярных выражений. Нажмите комбинацию Ctrl+R (или Cmd+R, если вы используете macOS), введите в поле "Найти" искомую последовательность и выполните замену на

, чтобы вставить новую строку.

Пример:

Найти: old_text

Заменить на:



Обратите внимание, что в регулярных выражениях два обратных слеша \ обозначают одиночный слеш.

Мастерство замены при помощи регулярных выражений

Рассмотрим более подробно, как использовать регулярные выражения для замены текста.

Примеры из практики на замену текста

Ситуация 1: Преобразование данных в формате CSV в многострочный текст

Если вам нужно преобразовать данные в формате CSV в многострочный текст, делается это так:

Найти: ,

Заменить на:



Ситуация 2: Создание двойного интервала между строками

Чтобы увеличить межстрочный интервал, следует выполнить следующую последовательность действий:

Найти:



Заменить на:





Повышение продуктивности работы при помощи горячих клавиш

Использование горячих клавиш в IntelliJ IDEA может существенно упростить процесс замены:

На MacOS комбинация ⌘-shift-enter аналогична \r в vim, что, в свою очередь, эквивалентно

в Unix-системах при использовании регулярных выражений.

аналогична в vim, что, в свою очередь, эквивалентно в Unix-системах при использовании регулярных выражений. Ctrl+Shift+F откроет общий поиск по всем файлам. Для поиска в текущем файле используйте Ctrl+F , а затем Ctrl+R для выполнения замены.

Визуализация

Представим, что вам нужно произвести корректировку стихотворения, в котором присутствуют неоднородные отступы и переносы строк:

plaintext Скопировать код // Как Шекспир писал бы код на Java? 😁 Розы красные(Shift+Enter)Фиалки синие // Если бы он использовал только Enter, продолжение выглядело бы так

В IntelliJ IDEA это делается следующим образом:

plaintext Скопировать код Найти: (Shift+Enter) Заменить:



Теперь ваш код, словно пронизанный ритмикой стихотворения, выглядит аккуратно:

Markdown Скопировать код // Вот так выглядит истинная поэзия в коде! Розы красные Фиалки синие

Таким образом, заменив (Shift+Enter) на

, мы стилизуем текст в красивый и читаемый формат.

Замена специальных символов при помощи регулярных выражений

С помощью регулярных выражений можно заменять не только простой текст, но и специальные символы:

Табуляция -> Пробелы : Найти: \t , Заменить на:

: Найти: , Заменить на: Пробелы перед точкой -> Перенос строки: Найти: . , Заменить на:

.

При работе с регулярными выражениями обязательно корректно экранируйте символы со специальным значением.

Продвинутое изменение текста

IntelliJ IDEA поддерживает выполнение сложных текстовых преобразований с использованием регулярных выражений:

Вы можете использовать позитивные и негативные “look-around” для выполнения условных переносов строк.

Группы захвата помогут "захватывать" отдельные части текста при замене, используя $1 , $2 и т. д.

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