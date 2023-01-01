Простой способ конвертации LocalDate в java.util.Date

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Быстрый ответ

Для преобразования LocalDate в java.util.Date применяйте Date.from(localDate.atStartOfDay(ZoneId.systemDefault()).toInstant()) , и чтобы преобразовать java.util.Date в LocalDate – воспользуйтесь date.toInstant().atZone(ZoneId.systemDefault()).toLocalDate() .

Преобразование в java.util.Date :

Java Скопировать код LocalDate localDate = LocalDate.now(); java.util.Date date = java.sql.Date.valueOf(localDate);

Преобразование в LocalDate :

Java Скопировать код java.util.Date date = new java.util.Date(); LocalDate localDate = date.toInstant().atZone(ZoneId.systemDefault()).toLocalDate();

Важность управления часовыми поясами: точность превыше всего

Учет часового пояса при преобразовании играет ключевую роль. LocalDate хранит только информацию о дате, не включая время и часовой пояс, в отличие от java.util.Date , который учитывает мировое время UTC.

При преобразовании LocalDate в java.util.Date обычно предполагается начало дня в соответствующем часовом поясе:

Java Скопировать код ZoneId desiredZone = ZoneId.of("America/New_York"); java.util.Date dateFromLocalDate = Date.from(localDate.atStartOfDay(desiredZone).toInstant()); LocalDate localDateFromDate = date.toInstant().atZone(desiredZone).toLocalDate();

Время заменить устаревшее

Класс java.util.Date устарел и имеет ряд недостатков. В Java 8 был представлен современный API пакета java.time для работы с датами и временем:

Java Скопировать код LocalDate localDateWithTime = date.toInstant() .atZone(ZoneId.systemDefault()) .toLocalDateTime() .toLocalDate();

Работа с унаследованным кодом: java.util.Date

Рекомендуется переходить на java.time , но время от времени вам может прийтись столкнуться с java.util.Date . Для старых версий Java можно использовать библиотеки ThreeTen-Backport и ThreeTenABP (для Android).

Лучшие практики

Учитывайте время при конвертации.

Часовой пояс всегда указывайте явно.

Избегайте использования устаревших классов и применяйте простые шаблоны для преобразования.

При работе с временными отметками используйте Instant и ZonedDateTime .

и . В случае использования старых версий Java применяйте библиотеки обратной совместимости.

Визуализация

Преобразование можно представить как работу двух различных средств измерения времени:

Markdown Скопировать код Устройство А (📅 LocalDate): [2023-04-05] Устройство Б (⏳ java.util.Date): [Ср, 05 апр 2023 00:00:00 GMT]

📅 ↔️ ⏳: Путь преобразований

Markdown Скопировать код В ⏳: `Date.from(localDate.atStartOfDay(ZoneId.systemDefault()).toInstant())` В 📅: `date.toInstant().atZone(ZoneId.systemDefault()).toLocalDate()`

Примечание: Не забывайте учитывать часовой пояс.

Потенциальные сложности и предостережения

Методы работают в большинстве случаев, но есть и исключения:

Переход на летнее время может вызвать неточности.

java.util.Date не учитывает секунды скачка.

не учитывает секунды скачка. Старайтесь избегать использования трёхбуквенных обозначений часовых поясов.

java.sql.Date.valueOf(localDate) конвертирует только дату.

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