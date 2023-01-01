Работа со стримами в Java 8: поиск индексов по условию

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Быстрый ответ

Java SE 8 не предусматривает встроенной поддержки для пар или кортежей. Однако возможно использовать класс AbstractMap.SimpleEntry для создания пар:

Java Скопировать код Map.Entry<String, Integer> пара = new AbstractMap.SimpleEntry<>("яблоко", 10);

Для получения доступа к элементам пары используйте методы пара.getKey() и пара.getValue() . Чтобы работать с кортежами, содержащими больше двух элементов, можно использовать внешние библиотеки или определить собственный класс.

Альтернатива в виде пары из JavaFX

При использовании JavaFX можно применить класс javafx.util.Pair в своем проекте:

Java Скопировать код Pair<Integer, String> пара = new Pair<>(1, "яблоко");

Однако следует быть внимательными: введение JavaFX исключительно ради работы с парами может неоправданно усложнить проект.

Решение с помощью AbstractMap

AbstractMap.SimpleEntry и SimpleImmutableEntry могут работать как аналоги пар в Java 8:

Java Скопировать код Map.Entry<Integer, String> мутабельнаяПара = new AbstractMap.SimpleEntry<>(1, "яблоко"); Map.Entry<Integer, String> иммутабельнаяПара = new AbstractMap.SimpleImmutableEntry<>(1, "яблоко");

Эти классы присутствуют в стандартном комплекте Java и подходят для хранения пар ключ-значение.

Применение Stream для работы с массивами

Индексы в итеративном просмотре

Для обхода индексов массивов применяйте IntStream.range :

Java Скопировать код IntStream.range(0, array.length) .forEach(index -> { // здесь происходит обработка array[index] и дальнейшие "индексированные" вычисления 😉 });

Использование Streams и лямбда-выражений позволяет сократить и упростить код циклов.

Эффективное создание коллекций

Для создания коллекций из потоков данных используйте toList() :

Java Скопировать код List<String> список = Stream.of("яблоко", "банан", "вишня") .collect(Collectors.toList());

Такой подход улучшает оптимизацию сборки данных и упрощает восприятие кода.

Расширенные возможности

Использование Map.entry в Java 9

Уже в Java 9 метод Map.entry представляет собой удобный способ создания пар:

Java Скопировать код Map.Entry<String, Integer> запись = Map.entry("яблоко", 10);

Это позволяет сократить код и минимизировать ошибки связанные с null-значениями.

Использование Record в Java 14

С появлением JDK 14 классы Record предложили информативный способ определения кортежей:

Java Скопировать код record Pair<K, V>(K key, V value) { } Pair<String, Integer> пара = new Pair<>("яблоко", 10);

Records упрощают создание типобезопасных и неизменяемых кортежей.

Библиотеки и применяемые техники

Библиотека Apache Common Lang

Apache Commons Lang предлагает удобные классы для работы с кортежами:

Java Скопировать код Pair<String, Integer> пара = Pair.of("яблоко", 10); Triple<String, Integer, Double> тройка = Triple.of("яблоко", 10, 15.0);

API этих классов просто и наглядно, легко применимо в коде.

Подходы функционального программирования

Java SE 8 открывает новые возможности для функционального программирования:

Java Скопировать код list.stream() .filter(s -> s.contains("a")) .forEach(System.out::println);

Лямбда-выражения и потоки улучшают выразительность и читаемость кода.

Визуализация

Код можно ассоциировать с кондуктором блоков LEGO (🧱):

Используйте отдельные блоки (🟥) в качестве отдельных переменных.

Для создания пар или кортежей в Java SE 8 необходимо найти или создать «двойные детали» (🚫🧱🧱).

Дополнительные приемы для сложного кодирования

Применение параллельных потоков

Параллельные потоки возможно использовать для обработки больших объемов данных:

Java Скопировать код array.parallelStream() .filter(...) .forEach(...);

Не забывайте проверять, улучшают ли они производительность, потому что из-за накладных расходов скорость выполнения может не увеличиться.

Создание пользовательских классов для кортежей

Создание пользовательских классов рекомендуется, когда требуется функциональность кортежей больше, чем просто пары:

Java Скопировать код public class Trio<K, V, T> { public K первый; public V второй; public T третий; public Trio(K первый, V второй, T третий) { this.первый = первый; this.второй = второй; this.третий = третий; } // Используйте геттеры и сеттеры для доступа к переменным ... }

Такие классы позволяют полноценно контролировать структуру и поведение кортежей.

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