Запуск Gradle проекта через командную строку на Mac#Maven/Gradle
Быстрый ответ
Для быстрого начала работы с Gradle введите команду
./gradlew build в корневой директории вашего проекта, где используется Gradle Wrapper. Не забудьте предоставить
gradlew права на выполнение, используя команду
chmod +x gradlew. Если у вас установлен Gradle напрямую, тогда воспользуйтесь командой
gradle build. При этом мы предполагаем, что
gradle уже добавлен в переменную окружения
PATH.
# Для пользователей Gradle Wrapper (рекомендуемый способ):
./gradlew build # Это удобно, ведь Wrapper сам «знает» все необходимое
# Для тех, кто установил Gradle напрямую:
gradle build # Но и прямая установка также хороша!
Перед запуском обязательно убедитесь, что находитесь в корневой директории проекта, где находится файл
build.gradle. При необходимости перейдите в нужную директорию с помощью команды
cd /path/to/project.
Проверьте настройки проекта
Перед тем как начнуть использовать команды Gradle, важно проверить, правильно ли настроен ваш проект:
- В корневой директории проекта должен быть файл
gradlew.
- Убедитесь в наличии у этого файла прав на выполнение, используя команду
ls -l gradlew. Если они отсутствуют, вы можете добавить их с помощью команды
chmod +x gradlew.
Для удобства работы с Gradle добавьте путь к
gradlewв переменную окружения
PATH:
export PATH="$PATH:`pwd`/gradlew" # Благодаря этому Wrapper будет быстро доступен
Экзекуция команды
gradle -vпозволит убедиться в корректности настройки Gradle на вашем компьютере.
Если Gradle выдает ошибку: Поиск и решение неполадок
Если у вас возникают проблемы, вот некоторые рекомендации:
- Если команда "gradlew not found" сообщает об ошибке, убедитесь, что файла
gradlewвыходит вызвать из текущей директории либо он есть в переменной
PATH.
- Повторите проверку прав на выполнение файла
gradlew.
- При наличии дополнительных трудностей обращайтесь к документации по вашему проекту или к руководствам для разработчиков.
Для запуска тестов используйте следующую команду:
./gradlew test # Эта команда должна работать без проблем.
Если вы работаете с Android Studio или проектами Android, учтите, что потребуются дополнительные настройки.
Настройка параметров выполнения Gradle
Настройте параметры работы с Gradle так, как вам будет удобнее:
- Добавьте флаг
--scan, чтобы после выполнения команды получить подробный отчет.
- Используя
gradle tasks, вы можете узнать о всех доступных задачах.
- Если возникнут трудности с переменными окружения или алиасами, проверьте их настройку в файлах
/.bashrcили
/.bash_profile.
Визуализация
Представьте вашу работу с Gradle как поход на изысканную вечеринку в мире командной строки 🥳. Инструкция следующая:
Дресс-код: `./gradlew taskName` 🎩
Итак вот что вам предстоит сделать:
1. Открыть дверь (запустите Терминал) 🚪
2. Оказаться в нужном месте (перейти в корень проекта): `cd path/to/project`
3. Начать вечеринку: `./gradlew taskName`
4. Наслаждаться красотой вашего проекта! 🌟
Не забудьте о правилах:
Подтверждение права входить (проверьте права на выполнение `gradlew`): `chmod +x gradlew`
Ключевое правило: всё должно быть стильно, аккуратно и на высоком уровне 🎈💃
Установка Gradle через Homebrew
Для тех, кто предпочитает установить Gradle через Homebrew, вот что нужно сделать:
Чтобы установить Gradle, воспользуйтесь командой:
brew install gradle # Это позволит вам установить доступный пакет Gradle
После установки через Homebrew команды Gradle становятся доступными глобально.
Полезные материалы
- Gradle | Установка – Руководство по установке Gradle в вашей операционной системе.
- Справочник по командной строке Gradle – Детальное руководство по работе с командной строкой Gradle.
- Лучшие вопросы о 'gradle' – Обсуждение проблем, связанных с Gradle и их решений.
- Система сборки Gradle – Учебник – Руководство для тех, кто хочет управлять сборкой Gradle самостоятельно.
- Понимание Gradle Wrapper – Объяснение принципов работы с Gradle Wrapper.
- Gradle — формула Homebrew – Как установить Gradle через Homebrew.
Олеся Тарасова
Java-разработчик