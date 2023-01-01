Запуск Gradle проекта через командную строку на Mac

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Быстрый ответ

Для быстрого начала работы с Gradle введите команду ./gradlew build в корневой директории вашего проекта, где используется Gradle Wrapper. Не забудьте предоставить gradlew права на выполнение, используя команду chmod +x gradlew . Если у вас установлен Gradle напрямую, тогда воспользуйтесь командой gradle build . При этом мы предполагаем, что gradle уже добавлен в переменную окружения PATH .

Bash Скопировать код # Для пользователей Gradle Wrapper (рекомендуемый способ): ./gradlew build # Это удобно, ведь Wrapper сам «знает» все необходимое # Для тех, кто установил Gradle напрямую: gradle build # Но и прямая установка также хороша!

Перед запуском обязательно убедитесь, что находитесь в корневой директории проекта, где находится файл build.gradle . При необходимости перейдите в нужную директорию с помощью команды cd /path/to/project .

Проверьте настройки проекта

Перед тем как начнуть использовать команды Gradle, важно проверить, правильно ли настроен ваш проект:

В корневой директории проекта должен быть файл gradlew .

. Убедитесь в наличии у этого файла прав на выполнение, используя команду ls -l gradlew . Если они отсутствуют, вы можете добавить их с помощью команды chmod +x gradlew .

. Если они отсутствуют, вы можете добавить их с помощью команды . Для удобства работы с Gradle добавьте путь к gradlew в переменную окружения PATH : Bash Скопировать код export PATH="$PATH:`pwd`/gradlew" # Благодаря этому Wrapper будет быстро доступен

Экзекуция команды gradle -v позволит убедиться в корректности настройки Gradle на вашем компьютере.

Если Gradle выдает ошибку: Поиск и решение неполадок

Если у вас возникают проблемы, вот некоторые рекомендации:

Если команда "gradlew not found" сообщает об ошибке, убедитесь, что файла gradlew выходит вызвать из текущей директории либо он есть в переменной PATH .

выходит вызвать из текущей директории либо он есть в переменной . Повторите проверку прав на выполнение файла gradlew .

. При наличии дополнительных трудностей обращайтесь к документации по вашему проекту или к руководствам для разработчиков.

Для запуска тестов используйте следующую команду: Bash Скопировать код ./gradlew test # Эта команда должна работать без проблем.

Если вы работаете с Android Studio или проектами Android, учтите, что потребуются дополнительные настройки.

Настройка параметров выполнения Gradle

Настройте параметры работы с Gradle так, как вам будет удобнее:

Добавьте флаг --scan , чтобы после выполнения команды получить подробный отчет.

, чтобы после выполнения команды получить подробный отчет. Используя gradle tasks , вы можете узнать о всех доступных задачах.

, вы можете узнать о всех доступных задачах. Если возникнут трудности с переменными окружения или алиасами, проверьте их настройку в файлах /.bashrc или /.bash_profile .

Визуализация

Представьте вашу работу с Gradle как поход на изысканную вечеринку в мире командной строки 🥳. Инструкция следующая:

Markdown Скопировать код Дресс-код: `./gradlew taskName` 🎩

Итак вот что вам предстоит сделать:

Markdown Скопировать код 1. Открыть дверь (запустите Терминал) 🚪 2. Оказаться в нужном месте (перейти в корень проекта): `cd path/to/project` 3. Начать вечеринку: `./gradlew taskName` 4. Наслаждаться красотой вашего проекта! 🌟

Не забудьте о правилах:

Markdown Скопировать код Подтверждение права входить (проверьте права на выполнение `gradlew`): `chmod +x gradlew`

Ключевое правило: всё должно быть стильно, аккуратно и на высоком уровне 🎈💃

Установка Gradle через Homebrew

Для тех, кто предпочитает установить Gradle через Homebrew, вот что нужно сделать:

Чтобы установить Gradle, воспользуйтесь командой: Bash Скопировать код brew install gradle # Это позволит вам установить доступный пакет Gradle

После установки через Homebrew команды Gradle становятся доступными глобально.

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