Получение последнего символа строки в Java: детальный гайд#Java Core
Быстрый ответ
Для извлечения последнего символа из строки в Java стоит использовать выражение
charAt(length() – 1):
char lastChar = "Coding".charAt("Coding".length() – 1); // Возвращает 'g'.
Детальный разбор строки и индексации символов
В Java
Strings подсчёт индексов начинается с нуля. Это означает, что первый символ находится на позиции 0, а последний — на позиции
length() – 1. Чтобы извлечь символ с определённой позиции, используйте метод
charAt:
String phrase = "I love Java"; // Иные варианты неприемлемы.
// Длина строки равна 11, но последний символ расположен на 10 позиции.
char lastChar = phrase.charAt(phrase.length() – 1); // 'a'
Визуализация
Можно представить строку как гусеницу, где каждый символ — это сегмент:
Гусеница (Строка): [C][A][T][E][R][P][I][L][L][A][R]
Последний сегмент (Символ): [R] 🏁
Чтобы получить последний символ:
String caterpillar = "CATERPILLAR";
char lastSegment = caterpillar.charAt(caterpillar.length() – 1); // 'R'
Примечание: При создании этого примера не пострадало ни одной гусеницы!
Подробный анализ: альтернативные решения и частные случаи
Знакомство с методом
substring
Метод
substring многофункционален и идеален, если вам необходимо извлечь не только один последний символ, но и целую подстроку с конца:
String alphabet = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
String lastChar = alphabet.substring(alphabet.length() – 1); // Возвращает 'Z', а не сон.
Проверка на пустую строку
Перед обработкой символов убедитесь, что строка не пуста. Это предотвратит появление исключения
StringIndexOutOfBoundsException, которое может неожиданно возникнуть в коде.
if (!yourStringHere.isEmpty()) {
char firstChar = yourStringHere.charAt(yourStringHere.length() – 1);
// Поздравляем! Ваша строка не пуста!
}
Использование
endsWith для проверки суффикса
Метод
endsWith очень удобен, если вы хотите узнать, заканчивается ли строка на определённый символ:
String filename = "masterpiece.jpeg";
boolean isJPEG = filename.endsWith(".jpeg"); // Возвращает 'true'. Можете доверять мне!
takeLast: наш супергерой отсутствует, но мы можем его создать
Если бы в Java существовал метод
takeLast, он бы позволял извлекать несколько последних символов строки. Пока такого метода нет, но вот пример того, как его можно реализовать:
public String takeLast(String str, int count) {
if (str == null || str.isEmpty() || count <= 0) {
return ""; // Пусть будет 'пустая строка'!
}
if (count > str.length()) {
return str; // Возвращаем всё, что у нас есть!
}
return str.substring(str.length() – count); // Вот так находим сокровища!
}
Полезные материалы
- String (Java Platform SE 8) — официальная документация Java по методу
charAt().
- Чем отличаются итератор и итерируемый объект и как ими пользоваться? — Stack Overflow — хоть и не так многое здесь сказано о извлечении последнего символа, но ответы Stack Overflow всегда полезны.
- Использование метода substring в Java — мастер-класс по методу substring.
- Класс Strings в Java — всё, что вы хотели знать о строках в Java, включая
charAt().
- Educative Answers — подтвержденные решения для вопросов разработчиков — детальное изучение темы получения подстрок в Java.
- Пример использования метода charAt() в Java — пример практического использования метода Java String
charAt()кому необходим ключ в руки.
Олеся Тарасова
Java-разработчик