Получение последнего символа строки в Java: детальный гайд

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Быстрый ответ

Для извлечения последнего символа из строки в Java стоит использовать выражение charAt(length() – 1) :

Java Скопировать код char lastChar = "Coding".charAt("Coding".length() – 1); // Возвращает 'g'.

Детальный разбор строки и индексации символов

В Java Strings подсчёт индексов начинается с нуля. Это означает, что первый символ находится на позиции 0, а последний — на позиции length() – 1 . Чтобы извлечь символ с определённой позиции, используйте метод charAt :

Java Скопировать код String phrase = "I love Java"; // Иные варианты неприемлемы. // Длина строки равна 11, но последний символ расположен на 10 позиции. char lastChar = phrase.charAt(phrase.length() – 1); // 'a'

Визуализация

Можно представить строку как гусеницу, где каждый символ — это сегмент:

Markdown Скопировать код Гусеница (Строка): [C][A][T][E][R][P][I][L][L][A][R] Последний сегмент (Символ): [R] 🏁

Чтобы получить последний символ:

Java Скопировать код String caterpillar = "CATERPILLAR"; char lastSegment = caterpillar.charAt(caterpillar.length() – 1); // 'R'

Примечание: При создании этого примера не пострадало ни одной гусеницы!

Подробный анализ: альтернативные решения и частные случаи

Знакомство с методом substring

Метод substring многофункционален и идеален, если вам необходимо извлечь не только один последний символ, но и целую подстроку с конца:

Java Скопировать код String alphabet = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; String lastChar = alphabet.substring(alphabet.length() – 1); // Возвращает 'Z', а не сон.

Проверка на пустую строку

Перед обработкой символов убедитесь, что строка не пуста. Это предотвратит появление исключения StringIndexOutOfBoundsException , которое может неожиданно возникнуть в коде.

Java Скопировать код if (!yourStringHere.isEmpty()) { char firstChar = yourStringHere.charAt(yourStringHere.length() – 1); // Поздравляем! Ваша строка не пуста! }

Использование endsWith для проверки суффикса

Метод endsWith очень удобен, если вы хотите узнать, заканчивается ли строка на определённый символ:

Java Скопировать код String filename = "masterpiece.jpeg"; boolean isJPEG = filename.endsWith(".jpeg"); // Возвращает 'true'. Можете доверять мне!

takeLast : наш супергерой отсутствует, но мы можем его создать

Если бы в Java существовал метод takeLast , он бы позволял извлекать несколько последних символов строки. Пока такого метода нет, но вот пример того, как его можно реализовать:

Java Скопировать код public String takeLast(String str, int count) { if (str == null || str.isEmpty() || count <= 0) { return ""; // Пусть будет 'пустая строка'! } if (count > str.length()) { return str; // Возвращаем всё, что у нас есть! } return str.substring(str.length() – count); // Вот так находим сокровища! }

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