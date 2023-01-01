Почему exception.printStackTrace() в Java – плохая практика#Java Core #Ошибки Java #JVM и память
Быстрый ответ
Вместо
exception.printStackTrace() лучше применять структурированное логгирование с помощью таких фреймворков, как
log4j или
SLF4J. Они обеспечивают чётко определённые уровни логирования и позволяют гибко выбирать место вывода данных.
Пример использования SLF4J:
private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(YourClass.class);
public void yourMethod() {
try {
// Место, где может возникнуть ошибка
} catch (Exception e) {
// Произошла ошибка, давайте залогируем её
logger.error("Ошибка в работе программы: ", e);
}
}
Основная концепция: Управление логами упрощает диагностику проблемы и не позволяет выводить информацию в консоль хаотично.
Проблемы использования printStackTrace()
Метод
Throwable.printStackTrace() прямо выводит информацию в
System.err, не принимая во внимание архитектуру приложения. Это можно сравнить с попыткой перенести полную миску супа через комнату, уставленную ловушками: хаос неизбежен.
Важность ротации логов
PrintStackTrace() не поддерживает ротацию логов, в то время как фреймворки логирования предлагают инструменты, позволяющие контролировать размер файла, осуществлять ротацию и создание резервных копий, что предотвращает необузданный рост файлов журналов.
Потоковая безопасность и упорядоченность логов
PrintStackTrace() не гарантирует потоковую безопасность, что в условиях многопоточности может привести к перемешиванию логов, равносильное дорожному хаосу в час пик. Логирование на основе фреймворков обеспечивает потоковую защиту и, соответственно, отсутствие хаоса в записях.
Забота о производительности
Генерация стекового трейса может негативно сказываться на производительности, подобно заказу всех блюд в ресторане с звездой Мишлен. Вместо этого следует применять ленивое логирование, минимизирующее влияние на производительность.
if (logger.isDebugEnabled()) {
// Если в лесу дерево упало и отсутствовали свидетели, звук ли оно произвело?
logger.debug("Обнаружена ошибка: ", expensiveOperation());
}
Баланс между UX и обработкой ошибок
Не стоит показывать пользователям пугающие стековые трейсы. Это сравнимо с вручением пользователям чертежа вашего дома, когда им всего лишь нужно найти туалет. Пользуйтесь дружелюбными сообщениями, а технические детали оставляйте в логах.
catch (Exception e) {
logger.error("Произошел сбой, но вы не виноваты. Про это уже знают разработчики.", e);
userFacingComponent.displayError("Мы столкнулись с препятствием. Наша команда уже работает над решением.");
}
Не довольствуйтесь только выводом, обрабатывайте исключения!
Вывод стековых трейсов без должной обработки исключений сродни лечению перелома пластырем — это бесполезно. Лучше использовать грациозное восстановление после ошибок, а иногда и допускать повышение исключений на более высокий уровень для их обработки там.
Визуализация
Рассматривайте обработку исключений как выступление перед аудиторией:
Вы на сцене (🎙️): "Я столкнулся с проблемой..."
Последствия применения
exception.printStackTrace() можно представить так:
🎙️: "Я споткнулся."
Аудитория (👥): "Где, когда и как это произошло?"
🎙️: *начинает рассказывать о теории гравитации*
Но разве не лучше вместо этого?
🎙️: "Я поскользнулся, вот что произошло: [**Краткое объяснение, доступное пониманию аудитории**]."
Эффективное управление исключениями гарантирует, что информация:
- **Будет понятной** как для разработчиков и пользователей, так и для логирующей системы
- **Сосредоточена исключительно** на нужных данных
- **Предусматривает организованные последующие действия**, в меру контекста
Поддерживайте порядок в логах
Последовательность и согласованность логов полезны, как упорядоченность на рабочем столе. Убедитесь, что все исключения и сообщения прошли через выбранный вами логгирующий фреймворк — и ваша система логирования будет образцовой.
Отладка и "Шутка про Божественное исключение"
Игра слов и легкий намёк на философию жизни: каждый разработчик мечтает о таком исключении, которое смогло бы починить само себя после нескольких чашек кофе и немного напряжения.
catch (Throwable unexpected) {
logger.fatal("Произошло что-то непредвиденное. Нам нужна помощь свыше.", unexpected);
}
Пока эта мечта не становится реальностью, лучшим решением является логирование неожиданных исключений.
Олеся Тарасова
Java-разработчик