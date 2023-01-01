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Создание и обновление временных меток в Hibernate и MySQL
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Создание и обновление временных меток в Hibernate и MySQL

#MySQL / MariaDB  #Hibernate/JPA  #Работа с датами и временем  
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Быстрый ответ

Для автоматического фиксирования времени создания и времени последнего обновления, вы можете использовать аннотации Hibernate @CreationTimestamp и @UpdateTimestamp:

Java
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import org.hibernate.annotations.CreationTimestamp;
import org.hibernate.annotations.UpdateTimestamp;
import java.util.Date;
import javax.persistence.*;

@Entity
public class MyEntity {
    // ... другие поля ...

    @Column(updatable = false)
    @CreationTimestamp
    private Date createdAt;

    @UpdateTimestamp
    private Date updatedAt;

    // ... get- и set-методы ...
}

Аннотация @CreationTimestamp устанавливает дату и время создания при первом сохранении записи, в то время как @UpdateTimestamp обновляет время последнего изменения при каждом обновлении записи. Этот механизм работает как часы!

Пошаговый план для смены профессии

Управление временными метками как профессионал

Откажитесь от Date и выберите LocalDateTime

Для работы со временем лучше использовать LocalDateTime вместо Date:

Java
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import java.time.LocalDateTime;

// ...

@Column(updatable = false)
@CreationTimestamp
private LocalDateTime createdAt;

@UpdateTimestamp
private LocalDateTime updatedAt;

Этот подход позволяет избегать многих проблем старого API Date и более точно управлять временными метками.

Осмысленное использование часовых поясов в Hibernate

Настройте параметр hibernate.jdbc.time_zone для синхронизации временных меток в разных часовых поясах:

properties
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hibernate.jdbc.time_zone = UTC

Это устанавливает временные метки в формате UTC, избавляя от головоломки связанной с переводом времени между часовыми поясами. Время – понятие относительное!

В руках разработчика власть: Аудит с помощью JPA и Hibernate

Использование внешних классов-слушателей

Для разделения логики аудита используйте @EntityListeners для прикрепления к сущностям внешних слушателей, например, AuditListener:

Java
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import javax.persistence.EntityListeners;

@EntityListeners(AuditListener.class)
public class MyEntity {
    // ... поля ...
}

Принцип DRY в коде, сохранение данных в базе данных

Создайте базовый класс с аннотацией @MappedSuperclass, который будет содержать общие поля для временных меток:

Java
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@MappedSuperclass
public abstract class TimestampedEntity {
    @CreationTimestamp
    private LocalDateTime createdAt;

    @UpdateTimestamp
    private LocalDateTime updatedAt;
}

Таким образом, все сущности, наследуемые от этого класса, будут автоматически снабжены временными метками, минуя повторное описание этих полей.

Управление временными метками: база данных против ORM

Управление временем на уровне базы данных

MySQL предоставляет функцию CURRENT_TIMESTAMP() и возможность создания триггеров, которые могут использоваться для управления временными метками. Однако всегда помните о балансе между функциональностью и ответственностью!

SQL
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CREATE TRIGGER before_insert_myentity 
BEFORE INSERT ON MyEntity 
FOR EACH ROW 
SET NEW.createdAt = CURRENT_TIMESTAMP;

Управление временем на уровне ORM

Hibernate дает возможность полного контроля над временными метками с использованием @PrePersist и @PreUpdate, позволяя внедрение пользовательской логики:

Java
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@PrePersist
protected void onCreate() {
    createdAt = LocalDateTime.now();
}

@PreUpdate
protected void onUpdate() {
    updatedAt = LocalDateTime.now();
}

Это дает больше свободы для разработчика, позволяя вносить специфику в обработку временных отметок.

Визуализация

Представьте, что каждая сущность – это произведение в галерее искусств, и каждая из них имеет отметку о времени создания и последнего обновления:

Markdown
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🖼 Галерея Сущностей:       | 📆 Время Создания     | 🔄 Время Последнего Обновления |
| ------------------------- | --------------------- | ------------------------------ |
| Произведение: 'Пользователь' | 🎨 (Время создания)   | 🔄 (Время последней модификации)|
| Произведение: 'Пост'      | 🎨 (Время создания)   | 🔄 (Время последней модификации)|
| Произведение: 'Комментарий'| 🎨 (Время создания)   | 🔄 (Время последней модификации)|

Вы – художник (разработчик), а Hibernate – это ваши кисти, которые при каждом создании или обновлении систематически оставляют след в хронике времени.

Хроники опытного программиста: Производительность и поддержка

Учет производительности

Выбирая между ORM и триггерами базы данных, важно учитывать производительность. Гибкость ORM может стоить ресурсов, тогда как триггеры, хоть и более эффективные, могут усложнить поддержку.

Ясные имена для лучшей поддерживаемости

Для удобства поддержки и понимания используйте ясные и понятные имена столбцов, например create_date и modify_date.

Обязательные временные метки

Установите поля времени как ненулевые (nullable = false), чтобы защитить данные от возможных проблем с целостностью:

Java
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@Column(nullable = false, updatable = false)
@CreationTimestamp
private LocalDateTime createdAt;

@Column(nullable = false)
@UpdateTimestamp
private LocalDateTime updatedAt;

Полезные материалы

  1. Envers – Hibernate ORM – Подробнее об использовании аудита сущностей в Hibernate.
  2. MySQL 8.0 Reference Manual – Информация о функциях MySQL для автоматической установки временных меток.
  3. Лучшие практики JPA и Hibernate – Руководство по маппингу ассоциаций в JPA и Hibernate.
  4. Стек Оверфлоу: Временные метки с Hibernate – Обсуждение подходов к работе с временными метками в Hibernate.
  5. Руководство пользователя Hibernate ORM – Руководство по сущностям и аннотациям в Hibernate.
  6. Как отслеживать изменения сущностей Hibernate – Статья о работе с слушателями событий в Hibernate.
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Какие аннотации используются для автоматического фиксирования времени создания и последнего обновления в Hibernate?
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Рустам Мельников

Java-инженер

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