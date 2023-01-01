Создание и обновление временных меток в Hibernate и MySQL#MySQL / MariaDB #Hibernate/JPA #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Для автоматического фиксирования времени создания и времени последнего обновления, вы можете использовать аннотации Hibernate
@CreationTimestamp и
@UpdateTimestamp:
import org.hibernate.annotations.CreationTimestamp;
import org.hibernate.annotations.UpdateTimestamp;
import java.util.Date;
import javax.persistence.*;
@Entity
public class MyEntity {
// ... другие поля ...
@Column(updatable = false)
@CreationTimestamp
private Date createdAt;
@UpdateTimestamp
private Date updatedAt;
// ... get- и set-методы ...
}
Аннотация
@CreationTimestamp устанавливает дату и время создания при первом сохранении записи, в то время как
@UpdateTimestamp обновляет время последнего изменения при каждом обновлении записи. Этот механизм работает как часы!
Управление временными метками как профессионал
Откажитесь от Date и выберите LocalDateTime
Для работы со временем лучше использовать
LocalDateTime вместо
Date:
import java.time.LocalDateTime;
// ...
@Column(updatable = false)
@CreationTimestamp
private LocalDateTime createdAt;
@UpdateTimestamp
private LocalDateTime updatedAt;
Этот подход позволяет избегать многих проблем старого API
Date и более точно управлять временными метками.
Осмысленное использование часовых поясов в Hibernate
Настройте параметр
hibernate.jdbc.time_zone для синхронизации временных меток в разных часовых поясах:
hibernate.jdbc.time_zone = UTC
Это устанавливает временные метки в формате UTC, избавляя от головоломки связанной с переводом времени между часовыми поясами. Время – понятие относительное!
В руках разработчика власть: Аудит с помощью JPA и Hibernate
Использование внешних классов-слушателей
Для разделения логики аудита используйте
@EntityListeners для прикрепления к сущностям внешних слушателей, например,
AuditListener:
import javax.persistence.EntityListeners;
@EntityListeners(AuditListener.class)
public class MyEntity {
// ... поля ...
}
Принцип DRY в коде, сохранение данных в базе данных
Создайте базовый класс с аннотацией
@MappedSuperclass, который будет содержать общие поля для временных меток:
@MappedSuperclass
public abstract class TimestampedEntity {
@CreationTimestamp
private LocalDateTime createdAt;
@UpdateTimestamp
private LocalDateTime updatedAt;
}
Таким образом, все сущности, наследуемые от этого класса, будут автоматически снабжены временными метками, минуя повторное описание этих полей.
Управление временными метками: база данных против ORM
Управление временем на уровне базы данных
MySQL предоставляет функцию
CURRENT_TIMESTAMP() и возможность создания триггеров, которые могут использоваться для управления временными метками. Однако всегда помните о балансе между функциональностью и ответственностью!
CREATE TRIGGER before_insert_myentity
BEFORE INSERT ON MyEntity
FOR EACH ROW
SET NEW.createdAt = CURRENT_TIMESTAMP;
Управление временем на уровне ORM
Hibernate дает возможность полного контроля над временными метками с использованием
@PrePersist и
@PreUpdate, позволяя внедрение пользовательской логики:
@PrePersist
protected void onCreate() {
createdAt = LocalDateTime.now();
}
@PreUpdate
protected void onUpdate() {
updatedAt = LocalDateTime.now();
}
Это дает больше свободы для разработчика, позволяя вносить специфику в обработку временных отметок.
Визуализация
Представьте, что каждая сущность – это произведение в галерее искусств, и каждая из них имеет отметку о времени создания и последнего обновления:
🖼 Галерея Сущностей: | 📆 Время Создания | 🔄 Время Последнего Обновления |
| ------------------------- | --------------------- | ------------------------------ |
| Произведение: 'Пользователь' | 🎨 (Время создания) | 🔄 (Время последней модификации)|
| Произведение: 'Пост' | 🎨 (Время создания) | 🔄 (Время последней модификации)|
| Произведение: 'Комментарий'| 🎨 (Время создания) | 🔄 (Время последней модификации)|
Вы – художник (разработчик), а Hibernate – это ваши кисти, которые при каждом создании или обновлении систематически оставляют след в хронике времени.
Хроники опытного программиста: Производительность и поддержка
Учет производительности
Выбирая между ORM и триггерами базы данных, важно учитывать производительность. Гибкость ORM может стоить ресурсов, тогда как триггеры, хоть и более эффективные, могут усложнить поддержку.
Ясные имена для лучшей поддерживаемости
Для удобства поддержки и понимания используйте ясные и понятные имена столбцов, например
create_date и
modify_date.
Обязательные временные метки
Установите поля времени как ненулевые (
nullable = false), чтобы защитить данные от возможных проблем с целостностью:
@Column(nullable = false, updatable = false)
@CreationTimestamp
private LocalDateTime createdAt;
@Column(nullable = false)
@UpdateTimestamp
private LocalDateTime updatedAt;
Полезные материалы
- Envers – Hibernate ORM – Подробнее об использовании аудита сущностей в Hibernate.
- MySQL 8.0 Reference Manual – Информация о функциях MySQL для автоматической установки временных меток.
- Лучшие практики JPA и Hibernate – Руководство по маппингу ассоциаций в JPA и Hibernate.
- Стек Оверфлоу: Временные метки с Hibernate – Обсуждение подходов к работе с временными метками в Hibernate.
- Руководство пользователя Hibernate ORM – Руководство по сущностям и аннотациям в Hibernate.
- Как отслеживать изменения сущностей Hibernate – Статья о работе с слушателями событий в Hibernate.
Рустам Мельников
Java-инженер