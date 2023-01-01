Создание и обновление временных меток в Hibernate и MySQL

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Быстрый ответ

Для автоматического фиксирования времени создания и времени последнего обновления, вы можете использовать аннотации Hibernate @CreationTimestamp и @UpdateTimestamp :

Java Скопировать код import org.hibernate.annotations.CreationTimestamp; import org.hibernate.annotations.UpdateTimestamp; import java.util.Date; import javax.persistence.*; @Entity public class MyEntity { // ... другие поля ... @Column(updatable = false) @CreationTimestamp private Date createdAt; @UpdateTimestamp private Date updatedAt; // ... get- и set-методы ... }

Аннотация @CreationTimestamp устанавливает дату и время создания при первом сохранении записи, в то время как @UpdateTimestamp обновляет время последнего изменения при каждом обновлении записи. Этот механизм работает как часы!

Управление временными метками как профессионал

Для работы со временем лучше использовать LocalDateTime вместо Date :

Java Скопировать код import java.time.LocalDateTime; // ... @Column(updatable = false) @CreationTimestamp private LocalDateTime createdAt; @UpdateTimestamp private LocalDateTime updatedAt;

Этот подход позволяет избегать многих проблем старого API Date и более точно управлять временными метками.

Осмысленное использование часовых поясов в Hibernate

Настройте параметр hibernate.jdbc.time_zone для синхронизации временных меток в разных часовых поясах:

properties Скопировать код hibernate.jdbc.time_zone = UTC

Это устанавливает временные метки в формате UTC, избавляя от головоломки связанной с переводом времени между часовыми поясами. Время – понятие относительное!

В руках разработчика власть: Аудит с помощью JPA и Hibernate

Использование внешних классов-слушателей

Для разделения логики аудита используйте @EntityListeners для прикрепления к сущностям внешних слушателей, например, AuditListener :

Java Скопировать код import javax.persistence.EntityListeners; @EntityListeners(AuditListener.class) public class MyEntity { // ... поля ... }

Принцип DRY в коде, сохранение данных в базе данных

Создайте базовый класс с аннотацией @MappedSuperclass , который будет содержать общие поля для временных меток:

Java Скопировать код @MappedSuperclass public abstract class TimestampedEntity { @CreationTimestamp private LocalDateTime createdAt; @UpdateTimestamp private LocalDateTime updatedAt; }

Таким образом, все сущности, наследуемые от этого класса, будут автоматически снабжены временными метками, минуя повторное описание этих полей.

Управление временными метками: база данных против ORM

Управление временем на уровне базы данных

MySQL предоставляет функцию CURRENT_TIMESTAMP() и возможность создания триггеров, которые могут использоваться для управления временными метками. Однако всегда помните о балансе между функциональностью и ответственностью!

SQL Скопировать код CREATE TRIGGER before_insert_myentity BEFORE INSERT ON MyEntity FOR EACH ROW SET NEW.createdAt = CURRENT_TIMESTAMP;

Управление временем на уровне ORM

Hibernate дает возможность полного контроля над временными метками с использованием @PrePersist и @PreUpdate , позволяя внедрение пользовательской логики:

Java Скопировать код @PrePersist protected void onCreate() { createdAt = LocalDateTime.now(); } @PreUpdate protected void onUpdate() { updatedAt = LocalDateTime.now(); }

Это дает больше свободы для разработчика, позволяя вносить специфику в обработку временных отметок.

Визуализация

Представьте, что каждая сущность – это произведение в галерее искусств, и каждая из них имеет отметку о времени создания и последнего обновления:

Markdown Скопировать код 🖼 Галерея Сущностей: | 📆 Время Создания | 🔄 Время Последнего Обновления | | ------------------------- | --------------------- | ------------------------------ | | Произведение: 'Пользователь' | 🎨 (Время создания) | 🔄 (Время последней модификации)| | Произведение: 'Пост' | 🎨 (Время создания) | 🔄 (Время последней модификации)| | Произведение: 'Комментарий'| 🎨 (Время создания) | 🔄 (Время последней модификации)|

Вы – художник (разработчик), а Hibernate – это ваши кисти, которые при каждом создании или обновлении систематически оставляют след в хронике времени.

Хроники опытного программиста: Производительность и поддержка

Учет производительности

Выбирая между ORM и триггерами базы данных, важно учитывать производительность. Гибкость ORM может стоить ресурсов, тогда как триггеры, хоть и более эффективные, могут усложнить поддержку.

Ясные имена для лучшей поддерживаемости

Для удобства поддержки и понимания используйте ясные и понятные имена столбцов, например create_date и modify_date .

Обязательные временные метки

Установите поля времени как ненулевые ( nullable = false ), чтобы защитить данные от возможных проблем с целостностью:

Java Скопировать код @Column(nullable = false, updatable = false) @CreationTimestamp private LocalDateTime createdAt; @Column(nullable = false) @UpdateTimestamp private LocalDateTime updatedAt;

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