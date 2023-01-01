Почему ConcurrentHashMap в Java не допускает null?#Java Core #Коллекции Java #Потоки Java
Быстрый ответ
В Java
ConcurrentHashMap установлен запрет на использование
null как для ключей, так и для значений. Это обеспечивает исключение двойной интерпретации результатов методов, а также поддержание потокобезопасности. Учитывая невозможность использовать
null, повышается стабильность выполнения атомарных операций, делая поведение структуры данных надежным в условиях многопоточности. В результате, метод
get() возвращает
null только в случае отсутствия ключа в коллекции.
ConcurrentHashMap<String, String> map = new ConcurrentHashMap<>();
map.put("key", null); // Ошибка! null не может быть использован в качестве значения! 🙄
map.put(null, "value"); // Ошибка! null не может быть использован в качестве ключа! 🕵️♂️
Таким образом,
ConcurrentHashMap гарантирует однозначность трактовки возвращаемого
null и повышает стабильность работы в многопоточном окружении.
Исследование политики недопустимости null в ConcurrentHashMap
Для проведения многопоточных вычислений требуется строгость и согласованность. Данные, доступные из нескольких потоков, не должны приводить к
NullPointerExceptions. Вместе с установленным запретом на
null, создатель
ConcurrentHashMap Дуг Ли обеспечивает надежность и однозначность операций.
Понимание принципа запрета на
null помогает в следующем:
- В методе
containsKeyвозвращение
nullможет означать как отсутствие ключа, так и его ассоциацию с
null. В
ConcurrentHashMap
nullвсегда обозначает отсутствие ключа, что повышает предсказуемость результата.
- При переходе с
HashMapна
ConcurrentHashMapобработка
nullдолжна быть пересмотрена, так как
ConcurrentHashMapзапрещает использование
nullкак для ключей, так и для значений.
- Если требуется обозначить отсутствие значения, возможно использование специальных маркерных объектов или
Optional.
Методы работы с null-значениями и внимательное отношение к ним
Есть несколько способов для работы с
null-значениями при их запрете:
- Использование специальных объектов:
nullможно заменить маркерным объектом, который будет сигналить об отсутствии значения.
- Применение
Optional:
Optional<T>может быть использован в качестве показателя возможного отсутствия значения.
- Использование проверок на присутствие:Использование методов
containsKeyи
containsValueпомогут убедиться в отсутствии ключа или значения.
Потокобезопасность и последствия с ней для параллельных операций
ConcurrentHashMap направлен на поддержание потокобезопасности. Разрешение
null могло бы вызвать:
- Нарушение атомарности: Возможность гонки из-за разного восприятия
nullодним потоком как ассоциации с
null, а другим — как отсутствие значения.
- Ошибки из-за
null: С
nullотладка и управление потоками становятся значительно сложнее.
Визуализация
Приведем аналогию использования только не
null ключей и значений в
ConcurrentHashMap:
Правила эстафетного бега в ConcurrentHashMap (🏃♂️🎽):
- Каждый бегун (🤝 пара ключ-значение) должен передать эстафету (📋 значение) следующему бегуну.
- Если бегун передает пустоту (null 🚫), гонка (🔄 операция) становится невозможной.
- Отсутствие эстафеты (значения) = невозможность гонки (операции).
| Попытка | Бегун (Ключ) | Эстафета (Значение) | Успешная передача? |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| Успешная передача | 🏃♂️✅ | 📋✅ | Да (🏁🎉) |
| Пустой ключ | 🏃♂️🚫 | 📋✅ | Нет (❌👎) |
| Пустое значение | 🏃♂️✅ | 📋🚫 | Нет (❌👎) |
Также как каждый участник эстафеты должен передать палочку, каждый элемент
ConcurrentHashMap должен обладать конкретным значением для обеспечения надежности операций.
Наследие запрета на использование null
Концепция
ConcurrentHashMap происходит от
Hashtable, который также запрещал использование
null. Унаследованный от реляционных баз данных принцип «без
null для ключей» стал условием разработки
ConcurrentHashMap, обеспечивая совместимость с более старыми коллекциями и единообразие в разных реализациях Map интерфейса.
Изучение документации и рекомендованных источников
Ознакомление с API документацией — незаменимый ресурс для понимания важности потокобезопасности в проведении параллельных вычислений и мотива запрета на
null. Полное понимание
ConcurrentHashMap достигается путем глубокого вдумчивого чтения документации и анализа работ Дуга Ли.
Завершение
Помните, что без практики не достигнуть совершенства. Желаю успеха в программировании!👩💻
Олеся Тарасова
Java-разработчик