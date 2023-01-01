Почему ConcurrentHashMap в Java не допускает null?

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

В Java ConcurrentHashMap установлен запрет на использование null как для ключей, так и для значений. Это обеспечивает исключение двойной интерпретации результатов методов, а также поддержание потокобезопасности. Учитывая невозможность использовать null , повышается стабильность выполнения атомарных операций, делая поведение структуры данных надежным в условиях многопоточности. В результате, метод get() возвращает null только в случае отсутствия ключа в коллекции.

Java Скопировать код ConcurrentHashMap<String, String> map = new ConcurrentHashMap<>(); map.put("key", null); // Ошибка! null не может быть использован в качестве значения! 🙄 map.put(null, "value"); // Ошибка! null не может быть использован в качестве ключа! 🕵️‍♂️

Таким образом, ConcurrentHashMap гарантирует однозначность трактовки возвращаемого null и повышает стабильность работы в многопоточном окружении.

Исследование политики недопустимости null в ConcurrentHashMap

Для проведения многопоточных вычислений требуется строгость и согласованность. Данные, доступные из нескольких потоков, не должны приводить к NullPointerExceptions . Вместе с установленным запретом на null , создатель ConcurrentHashMap Дуг Ли обеспечивает надежность и однозначность операций.

Понимание принципа запрета на null помогает в следующем:

В методе containsKey возвращение null может означать как отсутствие ключа, так и его ассоциацию с null . В ConcurrentHashMap null всегда обозначает отсутствие ключа, что повышает предсказуемость результата.

возвращение может означать как отсутствие ключа, так и его ассоциацию с . В всегда обозначает отсутствие ключа, что повышает предсказуемость результата. При переходе с HashMap на ConcurrentHashMap обработка null должна быть пересмотрена, так как ConcurrentHashMap запрещает использование null как для ключей, так и для значений.

на обработка должна быть пересмотрена, так как запрещает использование как для ключей, так и для значений. Если требуется обозначить отсутствие значения, возможно использование специальных маркерных объектов или Optional .

Методы работы с null-значениями и внимательное отношение к ним

Есть несколько способов для работы с null -значениями при их запрете:

Использование специальных объектов: null можно заменить маркерным объектом, который будет сигналить об отсутствии значения.

можно заменить маркерным объектом, который будет сигналить об отсутствии значения. Применение Optional : Optional<T> может быть использован в качестве показателя возможного отсутствия значения.

: может быть использован в качестве показателя возможного отсутствия значения. Использование проверок на присутствие:Использование методов containsKey и containsValue помогут убедиться в отсутствии ключа или значения.

Потокобезопасность и последствия с ней для параллельных операций

ConcurrentHashMap направлен на поддержание потокобезопасности. Разрешение null могло бы вызвать:

Нарушение атомарности: Возможность гонки из-за разного восприятия null одним потоком как ассоциации с null , а другим — как отсутствие значения.

одним потоком как ассоциации с , а другим — как отсутствие значения. Ошибки из-за null : С null отладка и управление потоками становятся значительно сложнее.

Визуализация

Приведем аналогию использования только не null ключей и значений в ConcurrentHashMap :

Markdown Скопировать код Правила эстафетного бега в ConcurrentHashMap (🏃‍♂️🎽): - Каждый бегун (🤝 пара ключ-значение) должен передать эстафету (📋 значение) следующему бегуну. - Если бегун передает пустоту (null 🚫), гонка (🔄 операция) становится невозможной. - Отсутствие эстафеты (значения) = невозможность гонки (операции). | Попытка | Бегун (Ключ) | Эстафета (Значение) | Успешная передача? | |---------------------|--------------|---------------------|--------------------| | Успешная передача | 🏃‍♂️✅ | 📋✅ | Да (🏁🎉) | | Пустой ключ | 🏃‍♂️🚫 | 📋✅ | Нет (❌👎) | | Пустое значение | 🏃‍♂️✅ | 📋🚫 | Нет (❌👎) |

Также как каждый участник эстафеты должен передать палочку, каждый элемент ConcurrentHashMap должен обладать конкретным значением для обеспечения надежности операций.

Наследие запрета на использование null

Концепция ConcurrentHashMap происходит от Hashtable , который также запрещал использование null . Унаследованный от реляционных баз данных принцип «без null для ключей» стал условием разработки ConcurrentHashMap , обеспечивая совместимость с более старыми коллекциями и единообразие в разных реализациях Map интерфейса.

Изучение документации и рекомендованных источников

Ознакомление с API документацией — незаменимый ресурс для понимания важности потокобезопасности в проведении параллельных вычислений и мотива запрета на null . Полное понимание ConcurrentHashMap достигается путем глубокого вдумчивого чтения документации и анализа работ Дуга Ли.

Завершение

Помните, что без практики не достигнуть совершенства. Желаю успеха в программировании!👩‍💻