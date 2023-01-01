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Deque или Stack в Java: как выбрать для использования в методе
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Deque или Stack в Java: как выбрать для использования в методе

#Java Core  #Коллекции Java  
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Быстрый ответ

Deque отличается гибкостью и производительностью, превосходя тем самым Stack. Являясь частью Java Collections Framework, Deque предлагает как механизмы работы LIFO (стек), так и FIFO (очередь), предоставляя разнообразные высокопроизводительные реализации, например ArrayDeque, что выделяет его на фоне устаревшего и предназначенного для однопоточности класса Stack.

ArrayDeque можно использовать в качестве стека:

Java
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Deque<Integer> stack = new ArrayDeque<>();

stack.push(1); // Добавляем элемент — как два пальца об асфальт!
int top = stack.peek(); // Кто на вершине? Давайте посмотрим!
int pop = stack.pop(); // Спускаемся вниз, пока мы здесь!

Поэтому выбирайте Deque для надежной и эффективной реализации стека!

Пошаговый план для смены профессии

Более глубокий взгляд на преимущества Deque

Великолепное наследие и обширные возможности

Deque, являясь наследником интерфейса Queue, гармонично вписывается в иерархию коллекций, предлагая богатый набор операций. Он охватывает поведенческие модели как обычных стеков, так и очередей, предоставляя абстракции для работы с обоими концами структуры данных. Тогда как прямое наследование Stack от Vector привязывает его к синхронизированным методам и спецификам векторов, которые часто избыточны и приводят к проблемам с производительностью.

Держим руку на пульсе эффективности и современности

Deque идеально соответствует современным практикам Java, обеспечивая высокую производительность благодаря отказу от незадействованной синхронизации класса Stack. В отличие от Stack, который ориентируется на однопоточность, Deque удобно реализует многопоточный доступ без встроенной синхронизации, предоставляя возможность внедрения последней при необходимости. Сверх того, Deque стимулирует использование более лёгких и производительных коллекций, таких как ArrayDeque и LinkedList, которые идеально подходят для операций push и pop.

Итерация и функционал

Порядок обхода имеет свое значение. Итератор Deque позволяет последовательно и досконально пройти элементы от головы к хвосту, что гармонизирует с реалиями обработки элементов. В тоже время, Stack предлагает возможность итерации элементов только в порядке их последующего извлечения, что может привести к нелогичным или неэффективным циклам.

Отказ от устаревших методов

Учитывая, что Stack — это устаревшая структура данных, ключевой аргумент в пользу перехода на Deque заключается в том, что он отвечает современной философии Java. Данный интерфейс убеждает отказаться от использования устаревших классов, таких как Stack и Vector, предлагая вместо этого интерфейсы конкретным реализациям, что способствует созданию более адаптивного и легко поддерживаемого кода.

Визуализация

Представьте Deque как двустороннюю очередь с доступными дверями с обеих сторон, в то время как Stack можно вообразить как автомат с конфетами, где функциональность ограничена:

Markdown
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Deque (🚪↔️🚪)              Stack (🍬⬇️)
+ Поддерживает добавление и  + Вставка/удаление 
  удаление элементов с        элементов осуществляемо только
  обеих сторон.               с верха.

+ Благодаря LIFO и FIFO      – Ограничен принципом LIFO 
  операциям гораздо более       (последний пришёл — первый ушёл).
  практичный.

+ Идеально вписывается в     – Считается устаревшим и 
  фреймворк Java Collections   менее универсальным.

Deque позволяет вам выбирать, через какую дверь войти или выйти (↔️🚪), тогда как Stack вынуждает выполнять роль жвачного лотка (🍬⬇️).

Применение Deque для оптимизации приложений

Несинхронизированные LIFO операции

Для однопоточных приложений Deque предлагает непревзойдённые несинхронизированные LIFO операции. Откажитесь от ресурсоёмких синхронизированных методов Stack и выберите более масштабируемое и осмысленное управление стековыми операциями с помощью Deque.

Оптимальный инструментарий для быстрой реакции

Stack ограничивает возможности LIFO, в то время как Deque предлагает удобные методы, например, addFirst, addLast, removeFirst и removeLast, делая его идеальным инструментом для задач, требующих стековые или очередные операции. Его гибкость является ценным преимуществом для успешного выполнения задач в различных контекстах.

Интеграция с потоками и преобразование в списки

Аспирация к использованию потоков и преобразованию в списки в современном Java-мировоззрении может быть полностью реализована с Deque. Deque может быть легко преобразован в список с помощью потоковых операций, что открывает доступ к мощным возможностям функционального программирования Java, в отличие от Stack, с которым это достичь намного сложнее.

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Какой из следующих классов является более современным и эффективным для реализации стека в Java?
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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