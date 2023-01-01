Deque или Stack в Java: как выбрать для использования в методе

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Быстрый ответ

Deque отличается гибкостью и производительностью, превосходя тем самым Stack . Являясь частью Java Collections Framework, Deque предлагает как механизмы работы LIFO (стек), так и FIFO (очередь), предоставляя разнообразные высокопроизводительные реализации, например ArrayDeque , что выделяет его на фоне устаревшего и предназначенного для однопоточности класса Stack .

ArrayDeque можно использовать в качестве стека:

Java Скопировать код Deque<Integer> stack = new ArrayDeque<>(); stack.push(1); // Добавляем элемент — как два пальца об асфальт! int top = stack.peek(); // Кто на вершине? Давайте посмотрим! int pop = stack.pop(); // Спускаемся вниз, пока мы здесь!

Поэтому выбирайте Deque для надежной и эффективной реализации стека!

Более глубокий взгляд на преимущества Deque

Великолепное наследие и обширные возможности

Deque , являясь наследником интерфейса Queue , гармонично вписывается в иерархию коллекций, предлагая богатый набор операций. Он охватывает поведенческие модели как обычных стеков, так и очередей, предоставляя абстракции для работы с обоими концами структуры данных. Тогда как прямое наследование Stack от Vector привязывает его к синхронизированным методам и спецификам векторов, которые часто избыточны и приводят к проблемам с производительностью.

Держим руку на пульсе эффективности и современности

Deque идеально соответствует современным практикам Java, обеспечивая высокую производительность благодаря отказу от незадействованной синхронизации класса Stack . В отличие от Stack , который ориентируется на однопоточность, Deque удобно реализует многопоточный доступ без встроенной синхронизации, предоставляя возможность внедрения последней при необходимости. Сверх того, Deque стимулирует использование более лёгких и производительных коллекций, таких как ArrayDeque и LinkedList , которые идеально подходят для операций push и pop.

Итерация и функционал

Порядок обхода имеет свое значение. Итератор Deque позволяет последовательно и досконально пройти элементы от головы к хвосту, что гармонизирует с реалиями обработки элементов. В тоже время, Stack предлагает возможность итерации элементов только в порядке их последующего извлечения, что может привести к нелогичным или неэффективным циклам.

Отказ от устаревших методов

Учитывая, что Stack — это устаревшая структура данных, ключевой аргумент в пользу перехода на Deque заключается в том, что он отвечает современной философии Java. Данный интерфейс убеждает отказаться от использования устаревших классов, таких как Stack и Vector , предлагая вместо этого интерфейсы конкретным реализациям, что способствует созданию более адаптивного и легко поддерживаемого кода.

Визуализация

Представьте Deque как двустороннюю очередь с доступными дверями с обеих сторон, в то время как Stack можно вообразить как автомат с конфетами, где функциональность ограничена:

Markdown Скопировать код Deque (🚪↔️🚪) Stack (🍬⬇️) + Поддерживает добавление и + Вставка/удаление удаление элементов с элементов осуществляемо только обеих сторон. с верха. + Благодаря LIFO и FIFO – Ограничен принципом LIFO операциям гораздо более (последний пришёл — первый ушёл). практичный. + Идеально вписывается в – Считается устаревшим и фреймворк Java Collections менее универсальным.

Deque позволяет вам выбирать, через какую дверь войти или выйти (↔️🚪), тогда как Stack вынуждает выполнять роль жвачного лотка (🍬⬇️).

Применение Deque для оптимизации приложений

Несинхронизированные LIFO операции

Для однопоточных приложений Deque предлагает непревзойдённые несинхронизированные LIFO операции. Откажитесь от ресурсоёмких синхронизированных методов Stack и выберите более масштабируемое и осмысленное управление стековыми операциями с помощью Deque .

Оптимальный инструментарий для быстрой реакции

Stack ограничивает возможности LIFO, в то время как Deque предлагает удобные методы, например, addFirst , addLast , removeFirst и removeLast , делая его идеальным инструментом для задач, требующих стековые или очередные операции. Его гибкость является ценным преимуществом для успешного выполнения задач в различных контекстах.

Интеграция с потоками и преобразование в списки