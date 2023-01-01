Deque или Stack в Java: как выбрать для использования в методе#Java Core #Коллекции Java
Быстрый ответ
Deque отличается гибкостью и производительностью, превосходя тем самым
Stack. Являясь частью Java Collections Framework,
Deque предлагает как механизмы работы LIFO (стек), так и FIFO (очередь), предоставляя разнообразные высокопроизводительные реализации, например
ArrayDeque, что выделяет его на фоне устаревшего и предназначенного для однопоточности класса
Stack.
ArrayDeque можно использовать в качестве стека:
Deque<Integer> stack = new ArrayDeque<>();
stack.push(1); // Добавляем элемент — как два пальца об асфальт!
int top = stack.peek(); // Кто на вершине? Давайте посмотрим!
int pop = stack.pop(); // Спускаемся вниз, пока мы здесь!
Поэтому выбирайте
Deque для надежной и эффективной реализации стека!
Более глубокий взгляд на преимущества Deque
Великолепное наследие и обширные возможности
Deque, являясь наследником интерфейса
Queue, гармонично вписывается в иерархию коллекций, предлагая богатый набор операций. Он охватывает поведенческие модели как обычных стеков, так и очередей, предоставляя абстракции для работы с обоими концами структуры данных. Тогда как прямое наследование
Stack от
Vector привязывает его к синхронизированным методам и спецификам векторов, которые часто избыточны и приводят к проблемам с производительностью.
Держим руку на пульсе эффективности и современности
Deque идеально соответствует современным практикам Java, обеспечивая высокую производительность благодаря отказу от незадействованной синхронизации класса
Stack. В отличие от
Stack, который ориентируется на однопоточность,
Deque удобно реализует многопоточный доступ без встроенной синхронизации, предоставляя возможность внедрения последней при необходимости. Сверх того,
Deque стимулирует использование более лёгких и производительных коллекций, таких как
ArrayDeque и
LinkedList, которые идеально подходят для операций push и pop.
Итерация и функционал
Порядок обхода имеет свое значение. Итератор
Deque позволяет последовательно и досконально пройти элементы от головы к хвосту, что гармонизирует с реалиями обработки элементов. В тоже время,
Stack предлагает возможность итерации элементов только в порядке их последующего извлечения, что может привести к нелогичным или неэффективным циклам.
Отказ от устаревших методов
Учитывая, что
Stack — это устаревшая структура данных, ключевой аргумент в пользу перехода на
Deque заключается в том, что он отвечает современной философии Java. Данный интерфейс убеждает отказаться от использования устаревших классов, таких как
Stack и
Vector, предлагая вместо этого интерфейсы конкретным реализациям, что способствует созданию более адаптивного и легко поддерживаемого кода.
Визуализация
Представьте Deque как двустороннюю очередь с доступными дверями с обеих сторон, в то время как Stack можно вообразить как автомат с конфетами, где функциональность ограничена:
Deque (🚪↔️🚪) Stack (🍬⬇️)
+ Поддерживает добавление и + Вставка/удаление
удаление элементов с элементов осуществляемо только
обеих сторон. с верха.
+ Благодаря LIFO и FIFO – Ограничен принципом LIFO
операциям гораздо более (последний пришёл — первый ушёл).
практичный.
+ Идеально вписывается в – Считается устаревшим и
фреймворк Java Collections менее универсальным.
Deque позволяет вам выбирать, через какую дверь войти или выйти (↔️🚪), тогда как Stack вынуждает выполнять роль жвачного лотка (🍬⬇️).
Применение Deque для оптимизации приложений
Несинхронизированные LIFO операции
Для однопоточных приложений
Deque предлагает непревзойдённые несинхронизированные LIFO операции. Откажитесь от ресурсоёмких синхронизированных методов
Stack и выберите более масштабируемое и осмысленное управление стековыми операциями с помощью
Deque.
Оптимальный инструментарий для быстрой реакции
Stack ограничивает возможности LIFO, в то время как
Deque предлагает удобные методы, например,
addFirst,
addLast,
removeFirst и
removeLast, делая его идеальным инструментом для задач, требующих стековые или очередные операции. Его гибкость является ценным преимуществом для успешного выполнения задач в различных контекстах.
Интеграция с потоками и преобразование в списки
Аспирация к использованию потоков и преобразованию в списки в современном Java-мировоззрении может быть полностью реализована с
Deque.
Deque может быть легко преобразован в список с помощью потоковых операций, что открывает доступ к мощным возможностям функционального программирования Java, в отличие от
Stack, с которым это достичь намного сложнее.
Олеся Тарасова
Java-разработчик