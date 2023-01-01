Сравнение коллекций в Java с помощью Hamcrest matchers

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Быстрый ответ

Для проверки наличия идентичных элементов в коллекциях, не принимая во внимание их порядок, используйте метод containsInAnyOrder из библиотеки Hamcrest:

Java Скопировать код import static org.hamcrest.MatcherAssert.assertThat; import static org.hamcrest.Matchers.containsInAnyOrder; // Сравниваем наборы фруктов: порядок неважен, главное — это сами фрукты! assertThat(Arrays.asList("яблоко", "банан"), containsInAnyOrder("банан", "яблоко"));

В случаях, когда порядок элементов имеет значение, следует применять contains :

Java Скопировать код import static org.hamcrest.Matchers.contains; // Яблоки идут перед бананами, и именно так и должно быть по алфавиту. assertThat(Arrays.asList("яблоко", "банан"), contains("яблоко", "банан"));

Эти примеры демонстрируют, как можно использовать Hamcrest matchers для сравнения коллекций.

Сопоставление списков на полное совпадение

Если требуется подтвердить полное соответствие двух списков, можно выполнить следующее:

Java Скопировать код import static org.junit.Assert.assertEquals; // Подтверждаем, что яблоки всегда идут перед бананами, как и полагает природа assertEquals(Arrays.asList("яблоко", "банан"), Arrays.asList("яблоко", "банан"));

Проверка типов: незаметный герой кода

Убедитесь, что тип списка соответствует типу, ожидаемому в matchers:

Java Скопировать код List<Agent> agentList = Arrays.asList(new Agent("007"), new Agent("006")); Matcher<Iterable<? extends Agent>> matcher = containsInAnyOrder(new Agent("006"), new Agent("007")); assertThat(agentList, matcher); // Незаметно и элегантно, как работа самого агента.

Визуализация

Представьте каждую коллекцию как уникальный набор деталей пазла (🧩):

Markdown Скопировать код Коллекция А: [🧩1, 🧩2, 🧩3] Коллекция B: [🧩3, 🧩4, 🧩5]

Наша цель — найти соответствие между этими двуми коллекциями с помощью Hamcrest:

Markdown Скопировать код Matchers.containsInAnyOrder(КоллекцияА, КоллекцияB);

Визуально проверка может выглядеть следующим образом:

Markdown Скопировать код 🧩 Есть соответствие? 🧩 А: [🧩1, 🧩2, ✅🧩3] B: [✅🧩3, 🧩4, 🧩5]

✅ отмечает найденные совпадения, а 🧩 показывает уникальные элементы. С помощью Hamcrest порядок элементов не важен.

Поиск «иголки в стоге сена»

В поисках одного элемента

Используйте hasItem , чтобы проверить наличие одного конкретного элемента:

Java Скопировать код import static org.hamcrest.Matchers.hasItem; assertThat(Arrays.asList("яблоко", "банан"), hasItem("яблоко")); // нашли наше "запретное" яблоко

Поиск нескольких элементов

Для проверки нескольких элементов используйте hasItems :

Java Скопировать код import static org.hamcrest.Matchers.hasItems; assertThat(Arrays.asList("яблоко", "банан", "вишня"), hasItems("вишня", "банан")); // больше фруктов, отлично!

Комбинируем матчеры

Матчеры можно сочетать, используя allOf :

Java Скопировать код import static org.hamcrest.Matchers.allOf; import static org.hamcrest.Matchers.everyItem; import static org.hamcrest.Matchers.greaterThan; // Проверяем, присутствует ли в списке число 2 и каждый элемент больше нуля, ведь мы за позитивное мышление assertThat(Arrays.asList(1, 2, 3), allOf(hasItem(2), everyItem(greaterThan(0))));

Матчеры свойств — незаслуженно обделённые вниманием герои

Для сравнения свойств объектов в коллекциях используйте hasProperty :

Java Скопировать код import static org.hamcrest.Matchers.hasItem; import static org.hamcrest.Matchers.hasProperty; List<Person> persons = Arrays.asList(new Person("Джон", 30), new Person("Джейн", 25)); assertThat(persons, hasItem(hasProperty("name", is("Джейн")))); // Нашли Джейн.

Не забудьте импортировать org.hamcrest.Matchers.is .

Внимание к деталям

Преобразование списков в массивы для удобства сравнения

Если удобнее сравнивать элементы после их преобразования из списка в массив, сделайте следующее:

Java Скопировать код String[] expectedArray = {"яблоко", "банан"}; List<String> actualList = Arrays.asList("банан", "яблоко"); assertThat(actualList, containsInAnyOrder(expectedArray)); // снова фрукты, теперь в виде массива!

Избегаем подводных камней!

Соблюдая типобезопасность и правильное использование matchers, вы избавляетесь от странных, но сложных в устранении ошибок.

Читаемые утверждения: все под контролем.

Чтобы ваши утверждения были максимально понятными, проведите статический импорт containsInAnyOrder .

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