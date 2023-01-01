Инициализация байтового массива в Java: эффективно и красиво

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Быстрый ответ

В самом начале мы создадим пустой массив байтов фиксированного размера, который будет заполнен нулями:

Java Скопировать код byte[] byteArray = new byte[10]; // Базовый массив байтов размером в 10 элементов 🎉

Если требуется проинициализировать массив конкретными данными, делаем это следующим образом:

Java Скопировать код byte[] byteArray = {1, 2, 3, 4, 5}; // Предварительно созданный массив, который всегда может пригодиться 😉

В Java 17 для инициализации массива байтов из шестнадцатеричной строки можно использовать java.util.HexFormat :

Java Скопировать код var hexString = "badc0ffee"; byte[] bytesFromHex = HexFormat.of().parseHex(hexString); // Java 17 упрощает работу со шестнадцатеричными строками

Для более старых версий Java подойдёт собственный метод hexStringToByteArray :

Java Скопировать код byte[] bytesFromHex = hexStringToByteArray("deadbeef"); // Надёжный способ, проверенный временем

При работе с UUID или большими шестнадцатеричными значениями рекомендуется использовать продвинутые инструменты, такие как BaseEncoding от Google Guava или методы класса UUID .

Расширение инструментов

Использование разнообразных утилит делает наш код более читаемым и легким в поддержке. Несмотря на то что методы вроде getBytes() или DatatypeConverter.parseHexBinary могут работать несколько медленнее, они облегчают работу со строками и шестнадцатеричными строками.

Визуализация

Мы, как шеф-повара в мире программирования, "сооружаем" рецепт массива байтов, добавляя в него нужное количество "ингредиентов":

Markdown Скопировать код Рецепт (Массив байтов): 5 байтов данных, каждый с точным значением. Ингредиенты (Байты): [🧂, 🌶️, 🌶️, 🌿, 🧄]

Ингредиенты мы подготавливаем заранее, чтобы потом собрать их в массив:

Java Скопировать код byte[] seasoningMix = new byte[]{(byte)Salt, (byte)Pepper, (byte)Paprika, (byte)Cumin, (byte)GarlicPowder}; // Готова смесь байт!

Таким образом, наш массив байтов нсколько похож на идеальную приправу:

Markdown Скопировать код Результат: [ Соль, Перец, Паприка, Тмин, Чесночный порошок ] // Готово к добавлению в ваш кодовый "горшочек"! 🍲

Вы видите, как просто подготовить к использованию массив байтов в коде?

Преобразование: из символов в байты

Преобразование данных из одной формы в другую — это обычное дело в программировании. Например, когда нам нужно преобразовать массив char или большую шестнадцатеричную строку в массив байтов. Вот примеры таких преобразований:

Из массива символов в массив байтов

Java Скопировать код char[] charArray = {'a', 'b', 'c'}; byte[] byteArray = new String(charArray).getBytes(); // Простое преобразование

Обработка больших шестнадцатеричных строк

Для больших шестнадцатеричных строк есть инструмент от Google Guava под названием BaseEncoding, который учитывает регистр символов и снижает сложность конвертации:

Java Скопировать код String largeHex = "cafebabe..."; byte[] largeHexBytes = BaseEncoding.base16().lowerCase().decode(largeHex); // Прощайте, шестнадцатеричные проблемы 🎊

Получение массива байтов из UUID

Для получения массива байтов из UUID можно использовать класс UUID :

Java Скопировать код UUID uuid = UUID.randomUUID(); byte[] uuidBytes = ByteBuffer.allocate(16).putLong(uuid.getMostSignificantBits()).putLong(uuid.getLeastSignificantBits()).array(); // UUID в массив байтов, легко и просто.

Все эти преобразования помогут вам представить данные в виде массива байтов.

Осторожно, камни: общие ловушки и замечания о производительности

В программировании не всегда всё идет гладко, поэтому будьте особенно внимательны с кодировкой символов при использовании getBytes() . Может быть, использование утилит может незначительно снизить производительность, но они заметно улучшают понятность и поддерживаемость кода. Вспомните, что производительность – это только одно из требований; оптимизировать код стоит только при наличии такой необходимости.

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