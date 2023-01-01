Принудительный запуск тестов в Gradle без пересборки проекта#Java Core #Тесты Java #Maven/Gradle
Быстрый ответ
Чтобы принудительно запустить тесты Gradle, воспользуйтесь командой
--rerun-tasks:
./gradlew test --rerun-tasks
Также можно перенастроить тестовую задачу в
build.gradle, игнорируя статус UP-TO-DATE:
test {
outputs.upToDateWhen { false }
}
Или воспользоваться задачей
cleanTest, чтобы удалить результаты предыдущих тестов без модификации
build.gradle:
./gradlew cleanTest test
В этом случае тесты будут перезапущены без необходимости полной перекомпиляции проекта.
Конфигурация Gradle
Настройка непрерывного запуска тестов
Для активации тестирования при каждом запуске, независимо от внесенных изменений (например, в рамках CI/CD процессов), отключите проверку на статус UP-TO-DATE в задаче
test:
tasks.withType(Test) {
outputs.upToDateWhen { false }
}
Сочетание производительности и точности
Для обеспечения эффективности тестов без ущерба точности результатов, используйте флаг
--no-build-cache:
./gradlew test --no-build-cache
Это позволит выполнить тесты, учитывая результаты предыдущих сборок, где это возможно.
Реакция на изменение входных данных
Запуск тестов может быть вызван не только изменением кода, но и изменением входных данных задачи, таких как конфигурации, необходимые для тестов.
Механизм кеширования Gradle
Важно понимать работу механизма кеширования Gradle для оптимизации сборки. Умение использовать
--no-build-cache позволяет запускать тесты в особых ситуациях, даже если входные данные не менялись.
Визуализация
Вот как принудительно запустить тесты Gradle, если все они помечены как UP-TO-DATE:
Статус кеша Gradle Test: 🟢 UP-TO-DATE
КОМАНДА:
./gradlew test --rerun-tasks
РЕЗУЛЬТАТ:
🔄 Принудительный перезапуск тестов! Кеширование игнорируется...
Теперь тесты проведены заново, статус UP-TO-DATE проигнорирован. Пора сделать перерыв и выпить кофе! ☕️💻
Подготовка к перезапуску тестов
При наличии зависимых от окружения нестабильных тестов,
cleanTest позволяет инициировать их запуск без влияния на другие задачи:
./gradlew cleanTest test -i
Использование
-i помогает получить более детальную информацию при анализе возникающих проблем.
Управление зависимостями на профессиональном уровне
Учтите зависимости тестов от других задач, таких как,
processResources, и совмещайте запуск задач с командой
clean:
./gradlew cleanTest cleanProcessResources test
Так вы обеспечите готовность к запуску как самих тестов, так и их зависимостей.
Избегаем потенциальные ошибки
Помните о некоторых распространенных ошибках:
- Если забыть указать флаг
--rerun-tasks, тесты могут не отразить последние изменения.
- Использование
--no-rebuildможет помешать выполнению необходимых компиляций.
- Важно понимать разницу между общей командой очистки
cleanи специфической, например
cleanTest.
Полезные материалы
- Тестирование в Java и JVM-проектах — подробности работы механизма проверки статуса UP-TO-DATE в Gradle.
- Интерфейс командной строки — подробности принудительного выполнения задач в Gradle с использованием
--rerun-tasks.
- Test – Gradle DSL Версия 8.6 — настройка тестовых задач с помощью DSL Gradle.
- Руководство по пользователю Gradle — всё об оптимизации сборок с помощью кеширования.
- Входные данные (Gradle API 8.6) — использование аннотаций
@Inputдля управления входными данными задач.
- Жизненный цикл сборки — обзор основных фаз жизненного цикла сборки в Gradle.
Олеся Тарасова
Java-разработчик