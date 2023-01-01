Принудительный запуск тестов в Gradle без пересборки проекта

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Быстрый ответ

Чтобы принудительно запустить тесты Gradle, воспользуйтесь командой --rerun-tasks :

shell Скопировать код ./gradlew test --rerun-tasks

Также можно перенастроить тестовую задачу в build.gradle , игнорируя статус UP-TO-DATE:

groovy Скопировать код test { outputs.upToDateWhen { false } }

Или воспользоваться задачей cleanTest , чтобы удалить результаты предыдущих тестов без модификации build.gradle :

shell Скопировать код ./gradlew cleanTest test

В этом случае тесты будут перезапущены без необходимости полной перекомпиляции проекта.

Конфигурация Gradle

Настройка непрерывного запуска тестов

Для активации тестирования при каждом запуске, независимо от внесенных изменений (например, в рамках CI/CD процессов), отключите проверку на статус UP-TO-DATE в задаче test :

groovy Скопировать код tasks.withType(Test) { outputs.upToDateWhen { false } }

Сочетание производительности и точности

Для обеспечения эффективности тестов без ущерба точности результатов, используйте флаг --no-build-cache :

shell Скопировать код ./gradlew test --no-build-cache

Это позволит выполнить тесты, учитывая результаты предыдущих сборок, где это возможно.

Реакция на изменение входных данных

Запуск тестов может быть вызван не только изменением кода, но и изменением входных данных задачи, таких как конфигурации, необходимые для тестов.

Механизм кеширования Gradle

Важно понимать работу механизма кеширования Gradle для оптимизации сборки. Умение использовать --no-build-cache позволяет запускать тесты в особых ситуациях, даже если входные данные не менялись.

Визуализация

Вот как принудительно запустить тесты Gradle, если все они помечены как UP-TO-DATE:

Markdown Скопировать код Статус кеша Gradle Test: 🟢 UP-TO-DATE

КОМАНДА:

Bash Скопировать код ./gradlew test --rerun-tasks

РЕЗУЛЬТАТ:

Markdown Скопировать код 🔄 Принудительный перезапуск тестов! Кеширование игнорируется...

Теперь тесты проведены заново, статус UP-TO-DATE проигнорирован. Пора сделать перерыв и выпить кофе! ☕️💻

Подготовка к перезапуску тестов

При наличии зависимых от окружения нестабильных тестов, cleanTest позволяет инициировать их запуск без влияния на другие задачи:

shell Скопировать код ./gradlew cleanTest test -i

Использование -i помогает получить более детальную информацию при анализе возникающих проблем.

Управление зависимостями на профессиональном уровне

Учтите зависимости тестов от других задач, таких как, processResources , и совмещайте запуск задач с командой clean :

shell Скопировать код ./gradlew cleanTest cleanProcessResources test

Так вы обеспечите готовность к запуску как самих тестов, так и их зависимостей.

Избегаем потенциальные ошибки

Помните о некоторых распространенных ошибках:

Если забыть указать флаг --rerun-tasks , тесты могут не отразить последние изменения.

, тесты могут не отразить последние изменения. Использование --no-rebuild может помешать выполнению необходимых компиляций.

может помешать выполнению необходимых компиляций. Важно понимать разницу между общей командой очистки clean и специфической, например cleanTest .

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