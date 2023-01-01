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Принудительный запуск тестов в Gradle без пересборки проекта
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Принудительный запуск тестов в Gradle без пересборки проекта

#Java Core  #Тесты Java  #Maven/Gradle  
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Быстрый ответ

Чтобы принудительно запустить тесты Gradle, воспользуйтесь командой --rerun-tasks:

shell
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./gradlew test --rerun-tasks

Также можно перенастроить тестовую задачу в build.gradle, игнорируя статус UP-TO-DATE:

groovy
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test {
    outputs.upToDateWhen { false }
}

Или воспользоваться задачей cleanTest, чтобы удалить результаты предыдущих тестов без модификации build.gradle:

shell
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./gradlew cleanTest test

В этом случае тесты будут перезапущены без необходимости полной перекомпиляции проекта.

Пошаговый план для смены профессии

Конфигурация Gradle

Настройка непрерывного запуска тестов

Для активации тестирования при каждом запуске, независимо от внесенных изменений (например, в рамках CI/CD процессов), отключите проверку на статус UP-TO-DATE в задаче test:

groovy
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tasks.withType(Test) {
    outputs.upToDateWhen { false }
}

Сочетание производительности и точности

Для обеспечения эффективности тестов без ущерба точности результатов, используйте флаг --no-build-cache:

shell
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./gradlew test --no-build-cache

Это позволит выполнить тесты, учитывая результаты предыдущих сборок, где это возможно.

Реакция на изменение входных данных

Запуск тестов может быть вызван не только изменением кода, но и изменением входных данных задачи, таких как конфигурации, необходимые для тестов.

Механизм кеширования Gradle

Важно понимать работу механизма кеширования Gradle для оптимизации сборки. Умение использовать --no-build-cache позволяет запускать тесты в особых ситуациях, даже если входные данные не менялись.

Визуализация

Вот как принудительно запустить тесты Gradle, если все они помечены как UP-TO-DATE:

Markdown
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Статус кеша Gradle Test: 🟢 UP-TO-DATE

КОМАНДА:

Bash
Скопировать код
./gradlew test --rerun-tasks

РЕЗУЛЬТАТ:

Markdown
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🔄 Принудительный перезапуск тестов! Кеширование игнорируется...

Теперь тесты проведены заново, статус UP-TO-DATE проигнорирован. Пора сделать перерыв и выпить кофе! ☕️💻

Подготовка к перезапуску тестов

При наличии зависимых от окружения нестабильных тестов, cleanTest позволяет инициировать их запуск без влияния на другие задачи:

shell
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./gradlew cleanTest test -i

Использование -i помогает получить более детальную информацию при анализе возникающих проблем.

Управление зависимостями на профессиональном уровне

Учтите зависимости тестов от других задач, таких как, processResources, и совмещайте запуск задач с командой clean:

shell
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./gradlew cleanTest cleanProcessResources test

Так вы обеспечите готовность к запуску как самих тестов, так и их зависимостей.

Избегаем потенциальные ошибки

Помните о некоторых распространенных ошибках:

  • Если забыть указать флаг --rerun-tasks, тесты могут не отразить последние изменения.
  • Использование --no-rebuild может помешать выполнению необходимых компиляций.
  • Важно понимать разницу между общей командой очистки clean и специфической, например cleanTest.

Полезные материалы

  1. Тестирование в Java и JVM-проектах — подробности работы механизма проверки статуса UP-TO-DATE в Gradle.
  2. Интерфейс командной строки — подробности принудительного выполнения задач в Gradle с использованием --rerun-tasks.
  3. Test – Gradle DSL Версия 8.6 — настройка тестовых задач с помощью DSL Gradle.
  4. Руководство по пользователю Gradle — всё об оптимизации сборок с помощью кеширования.
  5. Входные данные (Gradle API 8.6) — использование аннотаций @Input для управления входными данными задач.
  6. Жизненный цикл сборки — обзор основных фаз жизненного цикла сборки в Gradle.
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Как можно принудительно запустить тесты Gradle без пересборки проекта?
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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