Разница между Errors и Exceptions в Java: примеры и советы#Java Core #Ошибки Java #JVM и память
Быстрый ответ
Ошибки в Java представляют собой критические ситуации, часто вызванные проблемами на уровне системы или аппаратного обеспечения, например,
OutOfMemoryError. Такие ошибки, как правило, являются фатальными. Обычно программист не способен контролировать их, и не рекомендуется пытаться их перехватывать. А вот исключения можно обработать в программе: исключения могут указывать, например, на ошибки пользовательского ввода или проблемы сетевого подключения. Исключения подразделяются на проверяемые, обработка которых их обязательна, как
IOException, и непроверяемые, подразумевающие ошибки во время выполнения программы, например,
NullPointerException. Обрабатывать рекомендуется как раз исключения, а не ошибки.
// Пример защитного программирования
try {
// Участок кода, где могут произойти ошибки ввода/вывода
} catch (IOException ex) {
// Обрабатываем исключение и продолжаем выполнение
}
// Попытка справиться с Ошибками – как битва с Годзиллой
Подробности: Ошибки и Исключения
Поясняем, что такое проверяемые и непроверяемые исключения
Проверяемые исключения в Java – это исключения, для которых обязательно использование обработки, необходимо применять конструкции
try-catch или ключевое слово
throws. Этот тип исключений помогает программисту планировать выход из непредвиденных ситуаций, повышая устойчивость кода.
Непроверяемые исключения и Ошибки могут появиться при выполнении программы и не требуют явной обработки. Они часто свидетельствуют о непроработанной логике или некорректно заданных данных. Они не прерывают выполнение программы, но могут указывать на необходимость внесения изменений в код.
Подход к обработке Исключений и Ошибок
С Ошибками лучше не ввязываться: попытки перехвата и последующего восстановления после них редко бывают оправданными. Вы можете использовать их только для целей логирования. Исключения же более поддающиеся управлению: используйте
try-catch для контроля над исполнением в случае возникновения проблем. Для гарантированного освобождения ресурсов, независимо от появления исключений, используйте блок
finally или конструкцию try-with-resources.
Например, в случае проблем с разбором данных, когда возникает исключение
ParseException, его можно эффективно обработать, предложив пользователю другие варианты или применив альтернативный метод разбора данных.
Лучшие практики написания надежного кода на Java
- Готовьтесь к проверяемым исключениям: Используйте
try-catchдля обработки операций, которые могут быть рискованными, или укажите методы с помощью ключевого слова
throws.
- Избегайте Ошибок: Они связаны с критическими ситуациями, которые должной решать JVM.
- Реагируйте адекватно на непроверяемые исключения: Перехватывайте их в случаях, когда это надо для конкретного восстановления работы или очистки ресурсов.
- Обеспечивайте корректное освобождение ресурсов: Используйте
finallyили try-with-resources для освобождения ресурсов.
- Бросайте исключения осмысленно: Создавайте собственные исключения только в том случае, если это способствует повышению читаемости и поддерживаемости кода.
- Документируйте исключения: Отмечайте в Javadoc, какие исключения может генерировать ваш метод и в каких случаях это происходит.
Визуализация
Представим Ошибки и Исключения в Java в виде игральных карт:
| Тип карты | Ошибки | Исключения |
|--------------|------------------|-----------------------|
| Картинка | 🃏 | 🎴 |
| Описание | Непредсказуемый джокер | Как обычная карта, но с определенным управлением |
| Особенности | Фатальны и редки | Широко распространены и поддаются контролю |
| Перехват | Неприменим | Требуют обработки |
Игровые аналогии:
🃏 = В мире Java это эквивалент фразы: "А теперь посмотри, что получится!"
🎴 = В мире Java это вызов: "Попробуй справиться с этим, если сможешь!"
Примеры из реального мира с Ошибками и Исключениями
Приведем несколько примеров для закрепления теории:
Столкновения с Ошибками
Представьте, что ваш код динамически генерирует классы и вдруг терпит крах из-за
OutOfMemoryError при переполнении области загрузки классов JVM. Или когда рекурсивные вызовы вызывают
StackOverflowError. Вот они, типичные примеры, когда JVM оказывается перегруженной и не может справиться с возникшей проблемой.
Обработка Исключений
Рассмотрим сетевое приложение, которое ожидает данные с сервера и вдруг сталкивается с
SocketTimeoutException. Предусмотренные заранее
try-catch блоки позволят вам гибко реагировать на ситуацию, может быть, попробовать снова или показать пользователю уведомление, а не просто прерывать работу.
В случае с выдачей при попытке сохранения данных в базу данных исключения
SQLException, блок
catch сможет обработать исключение, занести ошибку в лог и предпринять меры, например, известить оператора или подключить резервную систему.
Олеся Тарасова
Java-разработчик