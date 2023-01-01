Разница между Errors и Exceptions в Java: примеры и советы

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Быстрый ответ

Ошибки в Java представляют собой критические ситуации, часто вызванные проблемами на уровне системы или аппаратного обеспечения, например, OutOfMemoryError . Такие ошибки, как правило, являются фатальными. Обычно программист не способен контролировать их, и не рекомендуется пытаться их перехватывать. А вот исключения можно обработать в программе: исключения могут указывать, например, на ошибки пользовательского ввода или проблемы сетевого подключения. Исключения подразделяются на проверяемые, обработка которых их обязательна, как IOException , и непроверяемые, подразумевающие ошибки во время выполнения программы, например, NullPointerException . Обрабатывать рекомендуется как раз исключения, а не ошибки.

Java Скопировать код // Пример защитного программирования try { // Участок кода, где могут произойти ошибки ввода/вывода } catch (IOException ex) { // Обрабатываем исключение и продолжаем выполнение } // Попытка справиться с Ошибками – как битва с Годзиллой

Подробности: Ошибки и Исключения

Поясняем, что такое проверяемые и непроверяемые исключения

Проверяемые исключения в Java – это исключения, для которых обязательно использование обработки, необходимо применять конструкции try-catch или ключевое слово throws . Этот тип исключений помогает программисту планировать выход из непредвиденных ситуаций, повышая устойчивость кода.

Непроверяемые исключения и Ошибки могут появиться при выполнении программы и не требуют явной обработки. Они часто свидетельствуют о непроработанной логике или некорректно заданных данных. Они не прерывают выполнение программы, но могут указывать на необходимость внесения изменений в код.

Подход к обработке Исключений и Ошибок

С Ошибками лучше не ввязываться: попытки перехвата и последующего восстановления после них редко бывают оправданными. Вы можете использовать их только для целей логирования. Исключения же более поддающиеся управлению: используйте try-catch для контроля над исполнением в случае возникновения проблем. Для гарантированного освобождения ресурсов, независимо от появления исключений, используйте блок finally или конструкцию try-with-resources.

Например, в случае проблем с разбором данных, когда возникает исключение ParseException , его можно эффективно обработать, предложив пользователю другие варианты или применив альтернативный метод разбора данных.

Лучшие практики написания надежного кода на Java

Готовьтесь к проверяемым исключениям: Используйте try-catch для обработки операций, которые могут быть рискованными, или укажите методы с помощью ключевого слова throws . Избегайте Ошибок: Они связаны с критическими ситуациями, которые должной решать JVM. Реагируйте адекватно на непроверяемые исключения: Перехватывайте их в случаях, когда это надо для конкретного восстановления работы или очистки ресурсов. Обеспечивайте корректное освобождение ресурсов: Используйте finally или try-with-resources для освобождения ресурсов. Бросайте исключения осмысленно: Создавайте собственные исключения только в том случае, если это способствует повышению читаемости и поддерживаемости кода. Документируйте исключения: Отмечайте в Javadoc, какие исключения может генерировать ваш метод и в каких случаях это происходит.

Визуализация

Представим Ошибки и Исключения в Java в виде игральных карт:

Markdown Скопировать код | Тип карты | Ошибки | Исключения | |--------------|------------------|-----------------------| | Картинка | 🃏 | 🎴 | | Описание | Непредсказуемый джокер | Как обычная карта, но с определенным управлением | | Особенности | Фатальны и редки | Широко распространены и поддаются контролю | | Перехват | Неприменим | Требуют обработки |

Игровые аналогии:

Markdown Скопировать код 🃏 = В мире Java это эквивалент фразы: "А теперь посмотри, что получится!" 🎴 = В мире Java это вызов: "Попробуй справиться с этим, если сможешь!"

Примеры из реального мира с Ошибками и Исключениями

Приведем несколько примеров для закрепления теории:

Столкновения с Ошибками

Представьте, что ваш код динамически генерирует классы и вдруг терпит крах из-за OutOfMemoryError при переполнении области загрузки классов JVM. Или когда рекурсивные вызовы вызывают StackOverflowError . Вот они, типичные примеры, когда JVM оказывается перегруженной и не может справиться с возникшей проблемой.

Обработка Исключений

Рассмотрим сетевое приложение, которое ожидает данные с сервера и вдруг сталкивается с SocketTimeoutException . Предусмотренные заранее try-catch блоки позволят вам гибко реагировать на ситуацию, может быть, попробовать снова или показать пользователю уведомление, а не просто прерывать работу.