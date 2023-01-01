Форматирование double через String.format в Java: с разделителями

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Быстрый ответ

Для форматирования числа с плавающей точкой до двух знаков после запятой в Java примените String.format("%.2f", number) . Вот пример:

Java Скопировать код String formatted = String.format("%.2f", 123.456); // Получаем строку "123.46"

Если требуется добавить разделители тысяч, используйте шаблон String.format("%1$,.2f", number) :

Java Скопировать код String formatted = String.format("%1$,.2f", 123456.789); // Выводим "123,456.79"

Процесс расшифровки кода и настройка пользовательских разделителей

Декодирование шаблона форматирования

Разберем, что означает шаблон "%1$,.2f" :

%1$ ссылается на первый аргумент.

ссылается на первый аргумент. , вставляет разделитель тысячных.

вставляет разделитель тысячных. .2 обозначает два знака после запятой.

обозначает два знака после запятой. f указывает на формат с плавающей точкой.

Настройка пользовательских разделителей

Для представления отдельных разделителей десятичных и группировки чисел используйте DecimalFormat и DecimalFormatSymbols :

Java Скопировать код DecimalFormatSymbols symbols = new DecimalFormatSymbols(); symbols.setDecimalSeparator('.'); // Устанавливаем точку как десятичный разделитель symbols.setGroupingSeparator(' '); // Устанавливаем пробел в качестве группового разделителя DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat("#,##0.00", symbols); String formatted = decimalFormat.format(123456.789); // Получаем "123 456.79"

Форматирование для специфической локали

Для форматирования под определенную локаль подходит NumberFormat :

Java Скопировать код Locale currentLocale = Locale.FRANCE; // Выбираем локаль Франции NumberFormat numberFormat = NumberFormat.getNumberInstance(currentLocale); String formatted = numberFormat.format(123456.789); // Получаем формат, характерный для французской локали

В результате число будет отформатировано с учетом местных особенностей.

Практическое применение

Форматирование чисел имеет широкое применение в следующих областях:

Финансы

Для счетов и отчетов требуется общий стандарт форматирования, которому соответствуют String.format и DecimalFormat .

Международные приложения

Локализованное форматирование весьма значимо при разработке международных программных продуктов.

Data science

При визуализации данных количество знаков после запятой влияет на понимание информации.

Разработка интерфейсов

Числа в пользовательском интерфейсе должны соответствовать ожиданиям пользователя и местным привычкам.

Визуализация

String.format() — это универсальное средство преобразования чисел в удобном для чтения формате:

Исходные данные Примененный шаблон Вычисленный результат 40.0 "%.2f" "40.00" 32.0 "%.1f" "32.0" 26 "%3.0f" " 26"

Приведенные выше примеры лишь наглядно демонстрируют возможность применения различных шаблонов для достижения ожидаемых результатов.

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