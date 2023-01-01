Контейнеризация Maven проекта: подробное руководство Docker#Java Core #DevOps/Deploy #Maven/Gradle
Быстрый ответ
Для настройки сборки проекта Maven в Docker потребуется создать
Dockerfile. В нём применяется образ с Maven для компиляции исходного кода, а также образ с Java для запуска уже скомпилированного приложения. Далее представлен пример кода, иллюстрирующий реализацию многоступенчатой сборки для получения компактного Docker-образа.
FROM maven:3.6.3-jdk-11 AS build
COPY . /app
WORKDIR /app
RUN mvn clean package
FROM openjdk:11-jre-slim
COPY --from=build /app/target/*.jar /app.jar
CMD ["java", "-jar", "/app.jar"]
В рамках этого подхода код обновляется в процессе сборки, а затем создаётся оптимизированный образ для запуска. В итоге мы получаем компактный и эффективный конечный Docker-образ.
Совершенствование процесса сборки в Docker: советы и трюки
Кэширование зависимостей Maven с помощью Docker BuildKit
(Совет №101) Никто из нас, разработчиков, не любит долго ждать окончания сборки кода. Docker BuildKit поможет ускорить процесс благодаря кэшированию зависимостей Maven, что значительно уменьшает время сборки. Обязательно исключите ненужные файлы и каталоги, используя файл
.dockerignore, для ускорения процесса передачи контекста сборки в Docker.
DOCKER_BUILDKIT=1 docker build .
Эффективное управление зависимостями с помощью Nexus
Применение Nexus для управления зависимостями существенно облегчает работу, особенно в крупных проектах. Для этого вам достаточно связать ваш файл
settings.xml с этим менеджером репозиториев.
Jib: Docker без Dockerfile
Пусть ваш Dockerfile отдохнет! Jib — это плагин Maven, позволяющий создавать Docker-образы без Dockerfile. Он встроен в процесс сборки Maven, что упрощает создание образов.
Выбор правильного базового образа Java
Базовые образы Java от Eclipse Temurin служат стабильной основой для Docker-приложений. Они зарекомендовали себя как безопасные, сертифицированные и широко используемые разработчиками, что делает их прекрасной стартовой точкой для работы с Docker.
Масштабирование с помощью Kubernetes
Если вашему приложению требуется масштабируемость, Kubernetes поможет ему развиваться. Используйте такие его возможности как ConfigMaps, Secrets, и персистентное хранилище, для обеспечения гибкости и удобства управления.
Визуализация
Вы можете наглядно сравнить процесс докеризации Maven-проекта с различными методами упаковки чемодана для поездки:
| Метод | Чемодан |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------ |
| **Dockerfile** с базовым образом | 🧳: [👖: Джинсы, 👔: Рубашка, 👞: Обувь, 🧼: Мыло + 📦: Maven] |
| Многоступенчатая Docker сборка | 🧳: [👖, 👔, 👞, 🧼 => 📦(Maven 🚿🔨: Очистка & сборка)] |
| Локальная сборка, затем Docker | 🧳: [📦(Локальная сборка), 👞, 🧼] => Docker контейнер (🐳) |
| Плагин Maven для Docker | 🧳: [👔 + 🛠️(Плагин Maven) => Docker контейнер (🐳)] |
Основная идея состоит в том, что методы докеризации могут быть разными, как и способы упаковки чемодана, но их общая цель — подготовить ваше приложение к "путешествию" в Docker-контейнере.
Продвинутые методы докеризации
Оптимизация использованием образов CentOS или специализированных JVM
Выбор подходящего базового образа аналогичен подбору идеальной туфельки для Золушки, только в контексте ваших Maven-приложений. Если образы Eclipse Temurin вам не подходят, обратите внимание на образы CentOS или те, которые предназначены для специфических версий JVM.
Создание Fat JAR
Для упрощения работы Docker, особенно с приложениями, не основанными на Spring Boot, создайте "Fat JAR" — JAR-файл, содержащий все необходимые зависимости.
Плавная сборка Docker с интегрированным плагином Maven
Для легкой интеграции процесса сборки в Docker можно использовать плагин Maven, что позволит избежать трудностей и нестабильности.
Создание эффективной среды Docker с непрерывной доставкой
Когда ваш Docker-образ готов к использованию, пора загрузить его в реестр Docker, чтобы упростить процесс распространения и развёртывания в разных средах.
Полезные материалы
- Докеризация Spring Boot-приложения – Официальное руководство Spring — Ваш первый шаг в путешествии с Docker.
- GitHub – spotify/docker-maven-plugin: УСТАРЕЛ: Maven-плагин для Docker — Maven-плагин для Docker поможет в работе, несмотря на то что он уже не поддерживается.
- Создание Docker-образов для Java-приложений с помощью Maven и Gradle – Baeldung — Baeldung будет вашим надёжным помощником в мире Java.
- Создайте свой Docker-образ для Java | Документация Docker — Официальное руководство Docker по созданию Docker-образов для Java-приложений.
- GitHub – GoogleContainerTools/jib: 🏗 Создание образов контейнеров для Java-приложений. — Jib представляет собой удобную альтернативу Dockerfile.
- Лучшие практики написания Dockerfile | Документация Docker — Руководство по написанию Dockerfile от создателей Docker.
- Использование Docker в Maven и Gradle – DZone Cloud Zone — Практическое использование Docker с Maven и Gradle.
Олеся Тарасова
Java-разработчик