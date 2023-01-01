Контейнеризация Maven проекта: подробное руководство Docker

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Быстрый ответ

Для настройки сборки проекта Maven в Docker потребуется создать Dockerfile . В нём применяется образ с Maven для компиляции исходного кода, а также образ с Java для запуска уже скомпилированного приложения. Далее представлен пример кода, иллюстрирующий реализацию многоступенчатой сборки для получения компактного Docker-образа.

dockerfile Скопировать код FROM maven:3.6.3-jdk-11 AS build COPY . /app WORKDIR /app RUN mvn clean package FROM openjdk:11-jre-slim COPY --from=build /app/target/*.jar /app.jar CMD ["java", "-jar", "/app.jar"]

В рамках этого подхода код обновляется в процессе сборки, а затем создаётся оптимизированный образ для запуска. В итоге мы получаем компактный и эффективный конечный Docker-образ.

Совершенствование процесса сборки в Docker: советы и трюки

Кэширование зависимостей Maven с помощью Docker BuildKit

(Совет №101) Никто из нас, разработчиков, не любит долго ждать окончания сборки кода. Docker BuildKit поможет ускорить процесс благодаря кэшированию зависимостей Maven, что значительно уменьшает время сборки. Обязательно исключите ненужные файлы и каталоги, используя файл .dockerignore , для ускорения процесса передачи контекста сборки в Docker.

Bash Скопировать код DOCKER_BUILDKIT=1 docker build .

Эффективное управление зависимостями с помощью Nexus

Применение Nexus для управления зависимостями существенно облегчает работу, особенно в крупных проектах. Для этого вам достаточно связать ваш файл settings.xml с этим менеджером репозиториев.

Jib: Docker без Dockerfile

Пусть ваш Dockerfile отдохнет! Jib — это плагин Maven, позволяющий создавать Docker-образы без Dockerfile. Он встроен в процесс сборки Maven, что упрощает создание образов.

Выбор правильного базового образа Java

Базовые образы Java от Eclipse Temurin служат стабильной основой для Docker-приложений. Они зарекомендовали себя как безопасные, сертифицированные и широко используемые разработчиками, что делает их прекрасной стартовой точкой для работы с Docker.

Масштабирование с помощью Kubernetes

Если вашему приложению требуется масштабируемость, Kubernetes поможет ему развиваться. Используйте такие его возможности как ConfigMaps, Secrets, и персистентное хранилище, для обеспечения гибкости и удобства управления.

Визуализация

Вы можете наглядно сравнить процесс докеризации Maven-проекта с различными методами упаковки чемодана для поездки:

Markdown Скопировать код | Метод | Чемодан | | -------------------------------- | ------------------------------------------------ | | **Dockerfile** с базовым образом | 🧳: [👖: Джинсы, 👔: Рубашка, 👞: Обувь, 🧼: Мыло + 📦: Maven] | | Многоступенчатая Docker сборка | 🧳: [👖, 👔, 👞, 🧼 => 📦(Maven 🚿🔨: Очистка & сборка)] | | Локальная сборка, затем Docker | 🧳: [📦(Локальная сборка), 👞, 🧼] => Docker контейнер (🐳) | | Плагин Maven для Docker | 🧳: [👔 + 🛠️(Плагин Maven) => Docker контейнер (🐳)] |

Основная идея состоит в том, что методы докеризации могут быть разными, как и способы упаковки чемодана, но их общая цель — подготовить ваше приложение к "путешествию" в Docker-контейнере.

Продвинутые методы докеризации

Оптимизация использованием образов CentOS или специализированных JVM

Выбор подходящего базового образа аналогичен подбору идеальной туфельки для Золушки, только в контексте ваших Maven-приложений. Если образы Eclipse Temurin вам не подходят, обратите внимание на образы CentOS или те, которые предназначены для специфических версий JVM.

Создание Fat JAR

Для упрощения работы Docker, особенно с приложениями, не основанными на Spring Boot, создайте "Fat JAR" — JAR-файл, содержащий все необходимые зависимости.

Плавная сборка Docker с интегрированным плагином Maven

Для легкой интеграции процесса сборки в Docker можно использовать плагин Maven, что позволит избежать трудностей и нестабильности.

Создание эффективной среды Docker с непрерывной доставкой

Когда ваш Docker-образ готов к использованию, пора загрузить его в реестр Docker, чтобы упростить процесс распространения и развёртывания в разных средах.

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