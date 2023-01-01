Решение ошибки версий при компиляции в IntelliJ IDEA#Ошибки Java #Maven/Gradle #Установка софта
Быстрый ответ
Чтобы исправить ошибку "Неправильная версия файла класса 52.0. Версия должна быть 50.0", убедитесь в совпадении версий JDK и JRE. Если вы работаете на Java 6, скомпилируйте классы следующим образом:
javac -target 1.6 MyClass.java
При использовании Java 8 установите переменную окружения
JAVA_HOME на путь к Java 8 и проверьте, что в IntelliJ IDEA выбрана та же версия Java, обновив Project SDK.
Соответствие версий IntelliJ IDEA и Java
Совпадение версий Java в IDE и проекте избавляет от проблем при компиляции. В Intellij IDEA контролировать версии JDK стоит следующим образом:
- Проверка Project SDK: Перейдите по пути
File > Project Structure > Project Settings > Projectи сверьте значение Project SDK.
- Настройка компилятора IntelliJ: Во вкладке
Build, Execution, Deployment > Compiler > Java Compilerдолжна быть установлена версия Java, совпадающая с версией компилятора.
Совместимость с внешними библиотеками
Внешние библиотеки, а также JAR-файлы, должны быть совместимы с версией Java вашего проекта:
- Проверьте версии JAR: Узнайте версию Java, которая использовалась при компиляции JAR-файла, с помощью инструментов, например,
javap.
- Переменная окружения: После изменения версии Java обновите
JAVA_HOME.
- Maven: В проектах, основанных на Maven, в параметре
java.versionфайла
pom.xmlукажите необходимую версию Java.
JDK и JRE: Общие настройки
При использовании одинаковых настроек для JDK и JRE в различных средах разработки можно избегать проблем, связанных с версиями:
- Соответствие путей JDK/JRE: Убедитесь, что пути к JDK и JRE совпадают в переменных окружения и в настройках IntelliJ.
- Настройка альтернативных JRE: В настройках конфигураций запуска вашего проекта вы можете указать альтернативную JRE.
- Проверки в различных средах разработки: Гарантируйте совпадение настроек JDK и JRE в каждой среде, в которой будет выполняться код.
Визуализация
Рассмотрим, что происходит, когда версии файлов классов Java не совпадают:
Java компилятор создает файлы: 📗 (версия 52.0),
Виртуальной машине Java требуются: 📘 (версия 50.0).
Такое несоответствие приводит к ошибке с версией:
🚨: Я не в состоянии прочитать 📗. Мне знаком только 📘!
Чтобы компиляция кода прошла корректно, настройте параметры компилятора:
Укажите исходные и целевые параметры компилятора: 👽➡️🧑 (`-source 1.6` `-target 1.6`)
Компиляция в процессе... 🔄: 📘 (версия 50.0 – Java 6)
Теперь Java Virtual Machine "довольна":
😌: Отлично! Я понимаю этот язык, продолжим работу... 📖✨
Декодирование версий файлов классов
Каждая версия Java class file соответствует определённой мажорной версии:
- Java 6 – это мажорная версия 50
- Java 8 – это мажорная версия 52
Проблемы могут возникнуть, если, например, JAR-файл, компилированный на Java 8 (мажорная версия 52), пытается работать в JVM для Java 6 (мажорная версия 50).
Полезные материалы
- Спецификации Java SE — Детальная информация об номерах версий файлов классов.
- Мажорные номера версий файлов классов Java – что это? – Stack Overflow — Полезные рекомендации по управлению версионными ошибками.
- Загрузка различных версий Java | Oracle — Здесь можно скачать необходимую версию JDK.
- SDKs | Документация IntelliJ IDEA — Инструкция по управлению Java SDK в IntelliJ IDEA.
- Файл класса Java – Википедия — Информация о версиях, на которые ориентируется Java компилятор.
- javac – компилятор языка программирования Java — Официальное руководство по использованию
javacс параметрами для исходной и целевой версии.
- Задача Javac — Описание работы с задачей Apache Ant Javac для настройки процессов сборки.
Рустам Мельников
Java-инженер