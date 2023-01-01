Решение JsonParseException: устраняем символ ctrl-char в JSON

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Быстрый ответ

Ошибка JsonParseException, указывающая на недопустимый символ вне кавычек (управляющий символ, код 10), сообщает о том, что в вашем JSON присутствуют неэкранированные символы новой строки. Их следует заменить на соответствующие экранированные версии

в строковом представлении JSON.

Пример правильно оформленной строки:

Java Скопировать код String jsonString = "{\"key\": \"value on line1\

value on line2\"}";

Проверьте, что все управляющие символы в строковых значениях JSON корректно экранированы для надлежащей обработки данных.

Профилактика проблем с управляющими символами

Управляющие символы могут оказаться в JSON через данные, введенные пользователем, или при импорте данных. Исправьте проблемные участки, удалив или экранировав эти невидимые символы:

Java Скопировать код // Избавляемся от управляющих символов jsonString = jsonString.replace("

", "\

") .replace("\r", "\\r");

Можно настроить объектные мапперы вроде Jackson так, чтобы они игнорировали определенные символы, но будьте осторожны:

Java Скопировать код ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); // Jackson игнорирует невидимых злоумышленников mapper.configure(JsonReadFeature.ALLOW_UNESCAPED_CONTROL_CHARS.mappedFeature(), true);

Помните: допуск использования управляющих символов может привести к рискам безопасности или проблемам с базами данных.

Улучшение работы с JSON

Правильное форматирование строк JSON не только предотвращает ошибки, но и является залогом обеспечения целостности данных и гарантирует плавное взаимодействие приложения с API и базами данных. Существуют проверенные методики:

Проверьте целостность вашего JSON до его обработки или отправки.

до его обработки или отправки. Используйте специализированные библиотеки и инструменты для экранирования управляющих символов , например, StringEscapeUtils из Apache Commons Lang.

и инструменты для экранирования , например, из Apache Commons Lang. При необходимости, настройте объектные мапперы так, чтобы они принимали малозначимые нарушения формата, но будьте в курсе связанных с этим рисков.

Расшифровка сообщений об ошибках

Сообщения об ошибках помогают обнаружить проблемы в коде. JsonParseException :

Java Скопировать код com.fasterxml.jackson.core.JsonParseException: Illegal unquoted character ((CTRL-CHAR, code 10)): has to be escaped using backslash

сообщает о наличии символа в вашем JSON, который нарушает формат, и указывает на его местоположение, помогая вам в его исправлении.

Визуализация

Понимание ошибки JsonParseException из-за недопустимого символа вне кавычек представляет собой:

Markdown Скопировать код JSON данные 👇 | Разъяснение 🕵️‍♂️ ----------------------|---------------------------- { "key": "value

" } | 🚨 Проблема с символом переноса строки (↵)! Это похоже на **SMS** с неожиданными эмодзи, который не может быть корректно отображен на телефоне получателя: "Давай встретимся в парке 🌲↵" --> 🤔 Недоумение!

Будьте уверены в правильности экранирования специальных символов в JSON:

json Скопировать код Правильный формат 👍: { "key": "value\

" }

Бдительность при работе с JSON поможет избежать JsonParseException !

Следим за технологическими обновлениями

Библиотеки и методы разработки постоянно эволюционируют, и ваш код должен следовать за ними. Что это значит на практике:

Развитие библиотек, таких как Jackson, приводит к замене устаревших функций на более современные, например, JsonParser.Feature.ALLOW_UNQUOTED_CONTROL_CHARS на JsonReadFeature.ALLOW_UNESCAPED_CONTROL_CHARS .

на . Адаптируйте свой код, чтобы избежать зависимости от устаревших функций, поскольку они могут быть удалены в будущем.

Адаптация к изменениям помогает не только предотвратить появление JsonParseException , но и поддерживает создание надежного и современного приложения.

Непрерывное обучение с использованием надежных источников

Изучение JSON — это постоянный процесс:

От Javadocs до дискуссий на GitHub — ищите информацию в надежных источниках, связанных с используемыми вами библиотеками. Это будет полезно для решения проблем и понимания принципов форматирования JSON.

до — ищите информацию в надежных источниках, связанных с используемыми вами библиотеками. Это будет полезно для решения проблем и понимания принципов форматирования JSON. Активно пользуйтесь онлайн-валидаторами для тщательной проверки строки JSON — лучше перебдеть, чем недобдеть.

— лучше перебдеть, чем недобдеть. Следите за современными спецификациями RFC и практиками сообщества — это неотъемлемая часть жизни разработчика.

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