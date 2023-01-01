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Решение JsonParseException: устраняем символ ctrl-char в JSON
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Решение JsonParseException: устраняем символ ctrl-char в JSON

#Java Core  #Ошибки Java  #JSON и сериализация  
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Быстрый ответ

Ошибка JsonParseException, указывающая на недопустимый символ вне кавычек (управляющий символ, код 10), сообщает о том, что в вашем JSON присутствуют неэкранированные символы новой строки. Их следует заменить на соответствующие экранированные версии \n в строковом представлении JSON.

Пример правильно оформленной строки:

Java
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String jsonString = "{\"key\": \"value on line1\\nvalue on line2\"}";

Проверьте, что все управляющие символы в строковых значениях JSON корректно экранированы для надлежащей обработки данных.

Пошаговый план для смены профессии

Профилактика проблем с управляющими символами

Управляющие символы могут оказаться в JSON через данные, введенные пользователем, или при импорте данных. Исправьте проблемные участки, удалив или экранировав эти невидимые символы:

Java
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// Избавляемся от управляющих символов
jsonString = jsonString.replace("\n", "\\n")
                       .replace("\r", "\\r");

Можно настроить объектные мапперы вроде Jackson так, чтобы они игнорировали определенные символы, но будьте осторожны:

Java
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ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
// Jackson игнорирует невидимых злоумышленников
mapper.configure(JsonReadFeature.ALLOW_UNESCAPED_CONTROL_CHARS.mappedFeature(), true);

Помните: допуск использования управляющих символов может привести к рискам безопасности или проблемам с базами данных.

Улучшение работы с JSON

Правильное форматирование строк JSON не только предотвращает ошибки, но и является залогом обеспечения целостности данных и гарантирует плавное взаимодействие приложения с API и базами данных. Существуют проверенные методики:

  • Проверьте целостность вашего JSON до его обработки или отправки.
  • Используйте специализированные библиотеки и инструменты для экранирования управляющих символов, например, StringEscapeUtils из Apache Commons Lang.
  • При необходимости, настройте объектные мапперы так, чтобы они принимали малозначимые нарушения формата, но будьте в курсе связанных с этим рисков.

Расшифровка сообщений об ошибках

Сообщения об ошибках помогают обнаружить проблемы в коде. JsonParseException:

Java
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com.fasterxml.jackson.core.JsonParseException: Illegal unquoted character ((CTRL-CHAR, code 10)): has to be escaped using backslash

сообщает о наличии символа в вашем JSON, который нарушает формат, и указывает на его местоположение, помогая вам в его исправлении.

Визуализация

Понимание ошибки JsonParseException из-за недопустимого символа вне кавычек представляет собой:

Markdown
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JSON данные 👇         |  Разъяснение 🕵️‍♂️
----------------------|----------------------------
{ "key": "value\n" }  | 🚨 Проблема с символом переноса строки (↵)!

Это похоже на **SMS** с неожиданными
эмодзи, который не может быть корректно отображен на телефоне получателя:

"Давай встретимся в парке 🌲↵" --> 🤔 Недоумение!

Будьте уверены в правильности экранирования специальных символов в JSON:

json
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Правильный формат 👍: { "key": "value\\n" }

Бдительность при работе с JSON поможет избежать JsonParseException!

Следим за технологическими обновлениями

Библиотеки и методы разработки постоянно эволюционируют, и ваш код должен следовать за ними. Что это значит на практике:

  • Развитие библиотек, таких как Jackson, приводит к замене устаревших функций на более современные, например, JsonParser.Feature.ALLOW_UNQUOTED_CONTROL_CHARS на JsonReadFeature.ALLOW_UNESCAPED_CONTROL_CHARS.
  • Адаптируйте свой код, чтобы избежать зависимости от устаревших функций, поскольку они могут быть удалены в будущем.

Адаптация к изменениям помогает не только предотвратить появление JsonParseException, но и поддерживает создание надежного и современного приложения.

Непрерывное обучение с использованием надежных источников

Изучение JSON — это постоянный процесс:

  • От Javadocs до дискуссий на GitHub — ищите информацию в надежных источниках, связанных с используемыми вами библиотеками. Это будет полезно для решения проблем и понимания принципов форматирования JSON.
  • Активно пользуйтесь онлайн-валидаторами для тщательной проверки строки JSON — лучше перебдеть, чем недобдеть.
  • Следите за современными спецификациями RFC и практиками сообщества — это неотъемлемая часть жизни разработчика.

Полезные материалы

  1. JsonParseException (Jackson-core 2.7.0 API) — официальная документация по JsonParseException в Jackson.
  2. Символы (Учебные материалы Oracle Java) — инструкция Oracle по управляющим символам в Java.
  3. Презентация: Производительность Jackson — анализ методов экранирования перевода строки в Jackson и вопросы производительности.
  4. JSONLint – The JSON Validator — онлайн-инструмент для валидации формата JSON, полезный для проверки корректности синтаксиса.
  5. RFC 8259 – Формат данных для обмена JavaScript Object Notation (JSON)официальная спецификация, детально описывающая правильное форматирование и структуру JSON.
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Что сообщает ошибка JsonParseException?
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Ярослав Шадрин

разработчик интерфейсов

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