Решение JsonParseException: устраняем символ ctrl-char в JSON#Java Core #Ошибки Java #JSON и сериализация
Быстрый ответ
Ошибка JsonParseException, указывающая на недопустимый символ вне кавычек (управляющий символ, код 10), сообщает о том, что в вашем JSON присутствуют неэкранированные символы новой строки. Их следует заменить на соответствующие экранированные версии
\n в строковом представлении JSON.
Пример правильно оформленной строки:
String jsonString = "{\"key\": \"value on line1\\nvalue on line2\"}";
Проверьте, что все управляющие символы в строковых значениях JSON корректно экранированы для надлежащей обработки данных.
Профилактика проблем с управляющими символами
Управляющие символы могут оказаться в JSON через данные, введенные пользователем, или при импорте данных. Исправьте проблемные участки, удалив или экранировав эти невидимые символы:
// Избавляемся от управляющих символов
jsonString = jsonString.replace("\n", "\\n")
.replace("\r", "\\r");
Можно настроить объектные мапперы вроде Jackson так, чтобы они игнорировали определенные символы, но будьте осторожны:
ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
// Jackson игнорирует невидимых злоумышленников
mapper.configure(JsonReadFeature.ALLOW_UNESCAPED_CONTROL_CHARS.mappedFeature(), true);
Помните: допуск использования управляющих символов может привести к рискам безопасности или проблемам с базами данных.
Улучшение работы с JSON
Правильное форматирование строк JSON не только предотвращает ошибки, но и является залогом обеспечения целостности данных и гарантирует плавное взаимодействие приложения с API и базами данных. Существуют проверенные методики:
- Проверьте целостность вашего JSON до его обработки или отправки.
- Используйте специализированные библиотеки и инструменты для экранирования управляющих символов, например,
StringEscapeUtilsиз Apache Commons Lang.
- При необходимости, настройте объектные мапперы так, чтобы они принимали малозначимые нарушения формата, но будьте в курсе связанных с этим рисков.
Расшифровка сообщений об ошибках
Сообщения об ошибках помогают обнаружить проблемы в коде.
JsonParseException:
com.fasterxml.jackson.core.JsonParseException: Illegal unquoted character ((CTRL-CHAR, code 10)): has to be escaped using backslash
сообщает о наличии символа в вашем JSON, который нарушает формат, и указывает на его местоположение, помогая вам в его исправлении.
Визуализация
Понимание ошибки
JsonParseException из-за недопустимого символа вне кавычек представляет собой:
JSON данные 👇 | Разъяснение 🕵️♂️
----------------------|----------------------------
{ "key": "value\n" } | 🚨 Проблема с символом переноса строки (↵)!
Это похоже на **SMS** с неожиданными
эмодзи, который не может быть корректно отображен на телефоне получателя:
"Давай встретимся в парке 🌲↵" --> 🤔 Недоумение!
Будьте уверены в правильности экранирования специальных символов в JSON:
Правильный формат 👍: { "key": "value\\n" }
Бдительность при работе с JSON поможет избежать
JsonParseException!
Следим за технологическими обновлениями
Библиотеки и методы разработки постоянно эволюционируют, и ваш код должен следовать за ними. Что это значит на практике:
- Развитие библиотек, таких как Jackson, приводит к замене устаревших функций на более современные, например,
JsonParser.Feature.ALLOW_UNQUOTED_CONTROL_CHARSна
JsonReadFeature.ALLOW_UNESCAPED_CONTROL_CHARS.
- Адаптируйте свой код, чтобы избежать зависимости от устаревших функций, поскольку они могут быть удалены в будущем.
Адаптация к изменениям помогает не только предотвратить появление
JsonParseException, но и поддерживает создание надежного и современного приложения.
Непрерывное обучение с использованием надежных источников
Изучение JSON — это постоянный процесс:
- От Javadocs до дискуссий на GitHub — ищите информацию в надежных источниках, связанных с используемыми вами библиотеками. Это будет полезно для решения проблем и понимания принципов форматирования JSON.
- Активно пользуйтесь онлайн-валидаторами для тщательной проверки строки JSON — лучше перебдеть, чем недобдеть.
- Следите за современными спецификациями RFC и практиками сообщества — это неотъемлемая часть жизни разработчика.
Полезные материалы
- JsonParseException (Jackson-core 2.7.0 API) — официальная документация по JsonParseException в Jackson.
- Символы (Учебные материалы Oracle Java) — инструкция Oracle по управляющим символам в Java.
- Презентация: Производительность Jackson — анализ методов экранирования перевода строки в Jackson и вопросы производительности.
- JSONLint – The JSON Validator — онлайн-инструмент для валидации формата JSON, полезный для проверки корректности синтаксиса.
- RFC 8259 – Формат данных для обмена JavaScript Object Notation (JSON) — официальная спецификация, детально описывающая правильное форматирование и структуру JSON.
Ярослав Шадрин
разработчик интерфейсов