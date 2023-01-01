Форматирование строк в Java: замена переменных в шаблоне

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Быстрый ответ

Для форматирования строк в Java используйте метод String.format() :

Java Скопировать код String name = "Джон"; int age = 25; String formatted = String.format("Имя: %s, Возраст: %d", name, age);

Обратите внимание, %s используется для строк, в то время как %d – для целых чисел. Эти заполнители размещаются в тексте там, где нужно вставить переменные.

Размещение и форматирование переменных легко и просто

Знайте своё место: упорядоченные подстановки

Позиционные параметры позволяют управлять порядком расположения переменных:

Java Скопировать код // Волшебство Револьвера Оцелота String formatted = String.format("%2$s, возраст – %1$d лет.", age, name);

%2$s указывает на второй аргумент, а %1$d – на первый.

Нужна интернационализация? MessageFormat к вашим услугам

Для сложного или локализованного форматирования строк используйте java.text.MessageFormat.format :

Java Скопировать код // Приветствия на разных языках String pattern = "{0}, возраст – {1} лет."; String formatted = MessageFormat.format(pattern, name, age);

Использование индексированных переменных, таких как {0} и {1} , облегчает поддержание интернационализации (i18n).

Гладкое форматирование с String#formatted

С появлением Java 15 был представлен метод String#formatted , который обеспечивает элегантное и четкое форматирование строк:

Java Скопировать код // Изящество балерины String formatted = "Имя: %s, Возраст: %d".formatted(name, age);

Оптимальное соединение строк: выберите свою стратегию

Конкатенация с помощью StringBuilder

StringBuilder идеально подходит для эффективной конкатенации строк:

Java Скопировать код // Строим свою Утопию StringBuilder sb = new StringBuilder(); sb.append("Имя: ").append(name).append(", Возраст: ").append(age); String formatted = sb.toString();

Этот метод работает быстро, но при большом количестве операций может стать запутанным.

Конкатенация с использованием '+'

Для большей ясности и простоты иногда используют конкатенацию через '+':

Java Скопировать код // Приоритетность четкости мысли String formatted = "Имя: " + name + ", Возраст: " + age;

Метод может не быть самым производительным, но зато он простой и удобный.

Изящные Varargs и Autoboxing в Java 1.5 и далее

Вариативные аргументы и автоупаковка обеспечивают современный и удобный способ форматирования:

Java Скопировать код // Веяние свежести эпохи String formatted = MessageFormat.format("{0}, возраст примерно {1} лет.", name, age);

Autoboxing упрощает преобразование чисел в объекты, а varargs добавляет гибкости в число параметров.

Учет множественных чисел в i18n с помощью MessageFormat

MessageFormat предлагает изящные решения для форматирования строк с учетом числа объектов и особенностей языка:

Java Скопировать код // С уважением к грамматическим нормам String pattern = "{0} {0,choice,0#автомобилей|1#автомобиль|1<автомобиля}"; String formatted = MessageFormat.format(pattern, carCount);

Это позволяет корректно обрабатывать числительные, в зависимости от числа объектов.

Исследование неизведанных земель форматирования строк

Шарм Apache Commons

Apache Commons предлагает расширенные возможности форматирования строк, недоступные в стандартном наборе инструментов JDK:

Java Скопировать код // В поисках экзотики за пределами JDK String formatted = StringEscapeUtils.escapeJava("Строка для экранирования");

Объектно-ориентированный подход с Cactoos

Cactoos – это выбор эстетов объектно-ориентированного программирования:

Java Скопировать код // Когда стремишься к идеальному порядку String formatted = new FormattedText("Имя: %s", name).asString();

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