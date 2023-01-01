Получение полного URL из HttpServletRequest в Java

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для создания полного URL на основе объекта HttpServletRequest необходимо скомбинировать схему, имя сервера, контекстный путь и URI запроса в единое целое. В случае наличия строки параметров запроса, её также следует включить. Имеет смысл проверить, потребуется ли включение номера порта: его стоит опустить при использовании стандартных портов HTTP или HTTPS. Возьмём в качестве примера следующий код:

Java Скопировать код HttpServletRequest request; // Предполагаем, что объект уже инициализирован String scheme = request.getScheme(); // http или https String serverName = request.getServerName(); // Доменное имя сервера int serverPort = request.getServerPort(); // Номер порта на сервере String contextPath = request.getContextPath(); // Контекстное имя веб-приложения String servletPath = request.getServletPath(); // Путь к сервлету String pathInfo = request.getPathInfo(); // Дополнительная информация о пути String queryString = request.getQueryString(); // Параметры запроса после "?" // Собираем все части URL воедино String fullUrl = scheme + "://" + serverName + (serverPort == 80 || serverPort == 443 ? "" : ":" + serverPort) + contextPath + servletPath + (pathInfo == null ? "" : pathInfo) + (queryString == null ? "" : "?" + queryString);

Данный метод динамично учитывает использование порта и наличие строки запроса для корректного составления URL.

Улучшим формирование URL с помощью StringBuilder

Применение StringBuilder в Java позволяет улучшить производительность при составлении строк, благодаря его изменяемости. Стоит подумать о использовании StringBuilder для более эффективного составления URL.

Java Скопировать код // Строим URL при помощи StringBuilder StringBuilder urlBuilder = new StringBuilder(); urlBuilder.append(scheme).append("://") .append(serverName) .append(serverPort == 80 || serverPort == 443 ? "" : ":" + serverPort) .append(contextPath) .append(servletPath) .append(pathInfo == null ? "" : pathInfo) .append(queryString == null ? "" : "?" + queryString); // Получаем итоговый URL String fullUrl = urlBuilder.toString();

Интригующие приёмы и скрытые опасности при формировании URL

Особенности работы с нестандартными портами

Будьте особенно внимательны при работе приложения на нестандартных портах: их следует добавлять в URL корректно.

Обработка закодированных строк запроса

Спецсимволы в строке запроса требуют особых подходов к кодированию:

Java Скопировать код String encodedQuery = URLEncoder.encode(request.getQueryString(), "UTF-8"); // Теперь 'encodedQuery' можно непринуждённо добавлять к URL

Возможности использования UriComponentsBuilder

Если вы работаете с фреймворком Spring, UriComponentsBuilder может стать полезным инструментом:

Java Скопировать код UriComponentsBuilder builder = UriComponentsBuilder.fromHttpUrl(request.getRequestURL().toString()); if (queryString != null) { builder.query(queryString); } String fullUrl = builder.toUriString();

Данный класс автоматически обеспечивает корректность кодировки.

Взаимодействие с различными контейнерами сервлетов

Разница между контейнерами сервлетов (такими как Tomcat, Jetty и пр.) может влиять на формирование URL, поэтому необходимо провести тестирование.

Визуализация

Вот компоненты, которые нужно собрать в пазл URL:

Схема: request.getScheme() + "://"

Имя сервера: request.getServerName()

Порт: ":" + request.getServerPort()

Контекстный путь: request.getContextPath()

Путь сервлета: request.getServletPath()

Дополнительная информация пути: request.getPathInfo()

Строка запроса: "?" + request.getQueryString()

Примечание: Порт и строку запроса следует добавлять только при их наличии

Стандартные сценарии и профессиональные рекомендации

Работа через прокси-сервер или балансировщик нагрузки

Используйте заголовки X-Forwarded-* для точного определения реального URL:

Java Скопировать код String trueScheme = request.getHeader("X-Forwarded-Proto"); String trueServerName = request.getHeader("X-Forwarded-Host");

Передача идентификатора сессии в URL

Для сохранения идентификатора сессии используйте HttpServletResponse.encodeURL(fullUrl) .

Безопасность

Будьте осторожны в отношении возможных уязвимостей при использовании полного URL, основанного на пользовательском вводе.

Полезные материалы