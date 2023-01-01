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Глобальная сериализация полей в JSON с помощью Jackson
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Глобальная сериализация полей в JSON с помощью Jackson

#Java Core  #JSON и сериализация  
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Быстрый ответ

Для настройки библиотеки Jackson на глобальное использование только полей класса сконфигурируйте экземпляр ObjectMapper следующим образом:

Java
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ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
mapper.setVisibility(PropertyAccessor.ALL, JsonAutoDetect.Visibility.NONE);
mapper.setVisibility(PropertyAccessor.FIELD, JsonAutoDetect.Visibility.ANY);

Если вы хотите настроить видимость полей для конкретного класса, используйте аннотацию @JsonAutoDetect:

Java
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@JsonAutoDetect(fieldVisibility = JsonAutoDetect.Visibility.ANY)
public class YourClass {
    // определение полей класса
}
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Глубже в тему: дополнительные настройки

Глобальные настройки с помощью обёртки ObjectMapper

Чтобы обеспечить единообразие настроек во всем приложении, можно создать обёртку для ObjectMapper, которая будет предоставлять заранее настроенный экземпляр:

Java
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public class ObjectMapperWrapper {
    private static final ObjectMapper MAPPER = new ObjectMapper();
    static {
        MAPPER.setVisibility(PropertyAccessor.ALL, JsonAutoDetect.Visibility.NONE);
        MAPPER.setVisibility(PropertyAccessor.FIELD, JsonAutoDetect.Visibility.ANY);
    }
    public static ObjectMapper getMapper() {
        return MAPPER; // Возвращает уже настроенный ObjectMapper для использования в разных частях приложения.
    }
}

Настройка геттеров, сеттеров и создателей объектов

Если вам необходимо отдельно настроить видимость для геттеров, сеттеров и создателей объектов (конструкторов), делайте это вот так:

Java
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mapper.setVisibility(PropertyAccessor.GETTER, JsonAutoDetect.Visibility.NONE);
mapper.setVisibility(PropertyAccessor.IS_GETTER, JsonAutoDetect.Visibility.NONE);
mapper.setVisibility(PropertyAccessor.SETTER, JsonAutoDetect.Visibility.NONE);
mapper.setVisibility(PropertyAccessor.CREATOR, JsonAutoDetect.Visibility.NONE);

Использование миксинов для регулировки видимости

Миксины позволяют управлять аннотациями без изменения исходного кода классов. Для установки глобальной видимости полей можно определить миксин следующим образом:

Java
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public interface FieldVisibilityMixin {
    @JsonAutoDetect(fieldVisibility = JsonAutoDetect.Visibility.ANY)
}

mapper.addMixIn(Object.class, FieldVisibilityMixin.class); // Используем магию миксинов!

Применение миксина установит видимость полей всех классов для Jackson в режим ANY.

Визуализация

Работу Jackson с объектами можно представить как форматирование статьи:

Markdown
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| Настройка                | Формат статьи         |
| -----------------------  | --------------------  |
| По умолчанию             | 📝Текст и 📌Сноски    |
| Только с видимостью полей| 📝Только текст        |

Настроив Jackson работать только с полями, мы убираем "сноски" из наших данных, и в итоге получаем чистый и универсальный результат:

Java
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ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
mapper.setVisibility(PropertyAccessor.ALL, JsonAutoDetect.Visibility.NONE);
mapper.setVisibility(PropertyAccessor.FIELD, JsonAutoDetect.Visibility.ANY);

Это преобразует формат нашей "статьи" следующим образом:

Markdown
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До: [📝📌, 📝📌, 📝📌]
После:  [📝, 📝, 📝]

Практическое применение: когда это актуально

Настройка на уровне класса при помощи аннотаций

Для тех классов, которым необходима специфическая настройка, отличающаяся от глобальной, используйте аннотацию @JsonAutoDetect на уровне класса:

Java
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@JsonAutoDetect(fieldVisibility = JsonAutoDetect.Visibility.NONE) // "Поля ничего не значат для меня!" – заявляет Jackson.
public class AnnotatedClass {
    // поля этого класса будут игнорированы при сериализации
}

Конфигурация в Spring Boot

При использовании Spring Boot вы можете объявить настройки в конфигурационном файле:

properties
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spring.jackson.visibility.field=ANY
spring.jackson.visibility.getter=NONE
spring.jackson.visibility.is-getter=NONE
spring.jackson.visibility.setter=NONE
spring.jackson.visibility.creator=NONE

Такой подход позволит вам гибко управлять настройками в разных средах.

Важные заметки

Описанные методы способны обеспечить эффективную сериализацию данных, но они не являются всемогущими. В сложных случаях, когда требуется детальный контроль над структурой JSON или над сохранением обратной совместимости, могут потребоваться дополнительные настройки.

Полезные материалы

  1. Стратегии наименования свойств в Jackson – настройки сериализации — подходы к настройке наименования полей.
  2. Миксины Jackson – детализация управления сериализацией и десериализацией JSON — подробное руководство по использованию миксинов.
  3. Jackson и Spring: глобальная сериализация JSON – интеграция в Spring MVC — примеры настройки глобальной сериализации в Spring MVC.
  4. Jackson @JsonIgnore – глобальное игнорирование свойств — методы управления видимостью полей.
  5. GitHub-репозиторий Jackson – исходный код и последние обновления — репозиторий для детального изучения Jackson.
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Как настроить Jackson для использования только полей класса глобально?
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Ярослав Шадрин

разработчик интерфейсов

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