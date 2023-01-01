Глобальная сериализация полей в JSON с помощью Jackson

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Быстрый ответ

Для настройки библиотеки Jackson на глобальное использование только полей класса сконфигурируйте экземпляр ObjectMapper следующим образом:

Java Скопировать код ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); mapper.setVisibility(PropertyAccessor.ALL, JsonAutoDetect.Visibility.NONE); mapper.setVisibility(PropertyAccessor.FIELD, JsonAutoDetect.Visibility.ANY);

Если вы хотите настроить видимость полей для конкретного класса, используйте аннотацию @JsonAutoDetect:

Java Скопировать код @JsonAutoDetect(fieldVisibility = JsonAutoDetect.Visibility.ANY) public class YourClass { // определение полей класса }

Глубже в тему: дополнительные настройки

Глобальные настройки с помощью обёртки ObjectMapper

Чтобы обеспечить единообразие настроек во всем приложении, можно создать обёртку для ObjectMapper , которая будет предоставлять заранее настроенный экземпляр:

Java Скопировать код public class ObjectMapperWrapper { private static final ObjectMapper MAPPER = new ObjectMapper(); static { MAPPER.setVisibility(PropertyAccessor.ALL, JsonAutoDetect.Visibility.NONE); MAPPER.setVisibility(PropertyAccessor.FIELD, JsonAutoDetect.Visibility.ANY); } public static ObjectMapper getMapper() { return MAPPER; // Возвращает уже настроенный ObjectMapper для использования в разных частях приложения. } }

Если вам необходимо отдельно настроить видимость для геттеров, сеттеров и создателей объектов (конструкторов), делайте это вот так:

Java Скопировать код mapper.setVisibility(PropertyAccessor.GETTER, JsonAutoDetect.Visibility.NONE); mapper.setVisibility(PropertyAccessor.IS_GETTER, JsonAutoDetect.Visibility.NONE); mapper.setVisibility(PropertyAccessor.SETTER, JsonAutoDetect.Visibility.NONE); mapper.setVisibility(PropertyAccessor.CREATOR, JsonAutoDetect.Visibility.NONE);

Использование миксинов для регулировки видимости

Миксины позволяют управлять аннотациями без изменения исходного кода классов. Для установки глобальной видимости полей можно определить миксин следующим образом:

Java Скопировать код public interface FieldVisibilityMixin { @JsonAutoDetect(fieldVisibility = JsonAutoDetect.Visibility.ANY) } mapper.addMixIn(Object.class, FieldVisibilityMixin.class); // Используем магию миксинов!

Применение миксина установит видимость полей всех классов для Jackson в режим ANY.

Визуализация

Работу Jackson с объектами можно представить как форматирование статьи:

Markdown Скопировать код | Настройка | Формат статьи | | ----------------------- | -------------------- | | По умолчанию | 📝Текст и 📌Сноски | | Только с видимостью полей| 📝Только текст |

Настроив Jackson работать только с полями, мы убираем "сноски" из наших данных, и в итоге получаем чистый и универсальный результат:

Java Скопировать код ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); mapper.setVisibility(PropertyAccessor.ALL, JsonAutoDetect.Visibility.NONE); mapper.setVisibility(PropertyAccessor.FIELD, JsonAutoDetect.Visibility.ANY);

Это преобразует формат нашей "статьи" следующим образом:

Markdown Скопировать код До: [📝📌, 📝📌, 📝📌] После: [📝, 📝, 📝]

Практическое применение: когда это актуально

Настройка на уровне класса при помощи аннотаций

Для тех классов, которым необходима специфическая настройка, отличающаяся от глобальной, используйте аннотацию @JsonAutoDetect на уровне класса:

Java Скопировать код @JsonAutoDetect(fieldVisibility = JsonAutoDetect.Visibility.NONE) // "Поля ничего не значат для меня!" – заявляет Jackson. public class AnnotatedClass { // поля этого класса будут игнорированы при сериализации }

Конфигурация в Spring Boot

При использовании Spring Boot вы можете объявить настройки в конфигурационном файле:

properties Скопировать код spring.jackson.visibility.field=ANY spring.jackson.visibility.getter=NONE spring.jackson.visibility.is-getter=NONE spring.jackson.visibility.setter=NONE spring.jackson.visibility.creator=NONE

Такой подход позволит вам гибко управлять настройками в разных средах.

Важные заметки

Описанные методы способны обеспечить эффективную сериализацию данных, но они не являются всемогущими. В сложных случаях, когда требуется детальный контроль над структурой JSON или над сохранением обратной совместимости, могут потребоваться дополнительные настройки.

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