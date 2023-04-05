Форматирование LocalDateTime в "yyyy-MM-dd" в Spring Boot

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Быстрый ответ

Для корректной сериализации LocalDateTime в Spring Boot необходимо добавить аннотацию @JsonFormat к соответствующим полям модели и задать нужный шаблон формата. Для формата "год-месяц-день час:минута:секунда" применяется шаблон @JsonFormat(pattern = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss") . Для совместимости вашего кода с API для работы с датой и временем Java 8 убедитесь, что модуль jackson-datatype-jsr310 присутствует в classpath вашего проекта.

Java Скопировать код import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonFormat; import java.time.LocalDateTime; public class SampleModel { @JsonFormat(pattern = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss") private LocalDateTime dateTime; // ... геттеры и сеттеры ... }

Добавьте указанную ниже зависимость в файл pom.xml :

xml Скопировать код <dependency> <groupId>com.fasterxml.jackson.datatype</groupId> <artifactId>jackson-datatype-jsr310</artifactId> <version>2.9.0</version> <!-- Выберите версию, подходящую проекту --> </dependency>

Для предотвращения преобразования ваших дат в массивы чисел, добавьте следующую строку в application.properties :

properties Скопировать код spring.jackson.serialization.write_dates_as_timestamps=false

Этот параметр гарантирует, что LocalDateTime в JSON-выводе будет представлен в корректном формате в Spring Boot 2.x без дополнительных настроек.

От нуля к герою: Продвинутая настройка

Глобальное задание форматов даты и времени

Если вам требуется единый формат даты и времени для всех полей LocalDateTime , можно настроить ObjectMapper в классе конфигурации:

Java Скопировать код import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper; import org.springframework.context.annotation.Bean; import org.springframework.context.annotation.Configuration; import org.springframework.http.converter.json.Jackson2ObjectMapperBuilder; @Configuration public class JacksonConfig { @Bean public ObjectMapper objectMapper(Jackson2ObjectMapperBuilder builder) { return builder .serializers(new LocalDateTimeSerializer()) .deserializers(new LocalDateTimeDeserializer()) .featuresToDisable(SerializationFeature.WRITE_DATES_AS_TIMESTAMPS) .build(); } }

Индивидуальная стратегия форматирования даты и времени

При необходимости индивидуальных сериализации и десериализации, вы можете реализовать LocalDateTimeSerializer и LocalDateTimeDeserializer .

Пример для сериализации:

Java Скопировать код public class CustomLocalDateTimeSerializer extends JsonSerializer<LocalDateTime> { private static final DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); @Override public void serialize(LocalDateTime value, JsonGenerator gen, SerializerProvider serializers) throws IOException { gen.writeString(value.format(formatter)); } }

Пример для десериализации:

Java Скопировать код public class CustomLocalDateTimeDeserializer extends JsonDeserializer<LocalDateTime> { private static final DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); @Override public LocalDateTime deserialize(JsonParser p, DeserializationContext ctxt) throws IOException { return LocalDateTime.parse(p.getValueAsString(), formatter); } }

Совместимость – залог гладкой разработки

Убедитесь в совместимости версии модуля jackson-datatype-jsr310 с вашей версией Spring Boot, чтобы избежать проблем при обновлениях Spring Boot.

Разрешение конфликтов аннотаций

Понимайте контексты применения аннотаций @JsonFormat и @DateTimeFormat . @DateTimeFormat удобна для привязки LocalDate в HTTP-запросах, в то время как @JsonFormat используется для JSON-сериализации и десериализации.

Визуализация

Вот так LocalDateTime из Java 8 преобразуется в JSON-формат в Spring Boot:

Markdown Скопировать код Java LocalDateTime (🚂) => Станция Spring Boot (🌐)

На этом пути вы будете использовать индивидуальные сериализаторы:

Java Скопировать код @JsonSerialize(using = LocalDateTimeSerializer.class)

И придёте к нужному формату:

json Скопировать код "departureTime": "2023-04-05T14:30:00"

Хорошее путешествие по долинам Spring Boot не может быть скучным.

Разгадка тайны сериализации

Если вы запутались в сериализации LocalDateTime , проверьте следующее:

Версию зависимости , чтобы быть в курсе обновлений.

, чтобы быть в курсе обновлений. Аннотации на предмет возможных конфликтов их использования.

на предмет возможных конфликтов их использования. ObjectMapper на правильность настройки и отсутствие активации WRITE_DATES_AS_TIMESTAMPS .

Мастерство надёжной конфигурации

Для стабильной и гибкой конфигурации следует:

Обновлять зависимости и версию Spring Boot.

и версию Spring Boot. Использовать глобальные настройки в application.properties или с помощью бина ObjectMapper .

в или с помощью бина . Применять аннотации для специальных полей с учетом их основной функциональности.

Расширяйте свои горизонты обращения с датой и временем

Несколько советов по работе с LocalDateTime в Java 8 и Spring Boot:

Учитывайте часовые пояса .

. Изучайте различные классы даты и времени вроде ZonedDateTime и OffsetDateTime .

и . Разрабатывайте с ориентацией на тестирование: пусть ваши интеграционные и модульные тесты проверяют форматирование даты и времени.

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