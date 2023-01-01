Преобразование long в byte[] и обратно в Java

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Быстрый ответ

Воспользуйтесь классом ByteBuffer для преобразования Long в byte[]:

Java Скопировать код byte[] bytes = ByteBuffer.allocate(Long.BYTES).putLong(12345L).array();

Для возвращения к Long из byte[] примените следующий код:

Java Скопировать код Long restored = ByteBuffer.wrap(bytes).getLong();

Приведенные методы ByteBuffer позволяют корректно выполнять преобразование, делая код более понятным.

Погружение в порядок байтов

Порядок байтов играет важную роль при конвертации между массивами байтов и числовыми типами. Этот порядок определяет последовательность расположения байтов в памяти. В Java вы можете настроить порядок байтов, используя метод order() класса ByteBuffer:

Java Скопировать код ByteBuffer byteBuffer = ByteBuffer.allocate(Long.BYTES); byteBuffer.order(ByteOrder.BIG_ENDIAN); byteBuffer.putLong(12345L); byte[] bytes = byteBuffer.array();

Примечание: Для избежания ошибок при обработке данных важно строго придерживаться одного выбранного порядка байтов.

Нетривиальное решение: ручное преобразование

Если вам кажется, что ByteBuffer слишком сложен, можно воспользоваться ручным преобразованием:

Java Скопировать код public static byte[] longToBytes(long l) { byte[] result = new byte[8]; for (int i = 7; i >= 0; i--) { result[i] = (byte)(l & 0xFF); l >>= Byte.SIZE; } return result; } public static long bytesToLong(byte[] b) { long result = 0; for (int i = 0; i < 8; i++) { result <<= Byte.SIZE; result |= (b[i] & 0xFF); } return result; }

Этот подход позволяет экономить ресурсы, особенно, когда требуется контролировать каждый байт.

Приключение через потоки данных

Работаете с сетью или IO-потоками? Используйте DataOutputStream и DataInputStream :

Java Скопировать код DataOutputStream dos = new DataOutputStream(new ByteArrayOutputStream()); dos.writeLong(12345L); DataInputStream dis = new DataInputStream(new ByteArrayInputStream(bytes)); Long value = dis.readLong();

Такие потоки значительно упрощают работу с массивами байтов.

Воспользоваться библиотекой: Когда уже чувствуешь себя в джунглях

Иногда, для упрощения работы могут пригодиться библиотеки, такие как Guava:

Java Скопировать код byte[] bytes = Longs.toByteArray(12345L);

Вариант подойдет для тех, кто ценит простоту и читаемость кода, не заботясь о дополнительных ресурсах, потребляемых библиотекой.

Визуализация

Представьте процесс преобразования вашего значения Long в виде путешествия из «страны Integer» в «байтовый город»:

Путевка в byte[]:

Long (🚂) отправляется из страны Integer 🚂 ➡️ 🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃 (Каждый вагон — байт)

Обратный путь к Long:

🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃 ➡️ 🚂 (Возвращение на Родину)

Соревнование в производительности: Кто первым дойдет до финиша?!

Кто оказывается быстрее – ByteBuffer, ручные битовые операции или библиотеки вроде Guava?

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Обеспечение безопасности данных

Целостность данных – приоритетный аспект. Корректная работа с порядковым номером байтов и внимание к деталям помогут избежать ошибок:

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