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Преобразование long в byte[] и обратно в Java
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Преобразование long в byte[] и обратно в Java

#Java Core  #JVM и память  
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Быстрый ответ

Воспользуйтесь классом ByteBuffer для преобразования Long в byte[]:

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byte[] bytes = ByteBuffer.allocate(Long.BYTES).putLong(12345L).array();

Для возвращения к Long из byte[] примените следующий код:

Java
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Long restored = ByteBuffer.wrap(bytes).getLong();

Приведенные методы ByteBuffer позволяют корректно выполнять преобразование, делая код более понятным.

Пошаговый план для смены профессии

Погружение в порядок байтов

Порядок байтов играет важную роль при конвертации между массивами байтов и числовыми типами. Этот порядок определяет последовательность расположения байтов в памяти. В Java вы можете настроить порядок байтов, используя метод order() класса ByteBuffer:

Java
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ByteBuffer byteBuffer = ByteBuffer.allocate(Long.BYTES);
byteBuffer.order(ByteOrder.BIG_ENDIAN);
byteBuffer.putLong(12345L);
byte[] bytes = byteBuffer.array();

Примечание: Для избежания ошибок при обработке данных важно строго придерживаться одного выбранного порядка байтов.

Нетривиальное решение: ручное преобразование

Если вам кажется, что ByteBuffer слишком сложен, можно воспользоваться ручным преобразованием:

Java
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public static byte[] longToBytes(long l) {
    byte[] result = new byte[8];
    for (int i = 7; i >= 0; i--) {
        result[i] = (byte)(l & 0xFF);
        l >>= Byte.SIZE;
    }
    return result;
}

public static long bytesToLong(byte[] b) {
    long result = 0;
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
        result <<= Byte.SIZE;
        result |= (b[i] & 0xFF);
    }
    return result;
}

Этот подход позволяет экономить ресурсы, особенно, когда требуется контролировать каждый байт.

Приключение через потоки данных

Работаете с сетью или IO-потоками? Используйте DataOutputStream и DataInputStream:

Java
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DataOutputStream dos = new DataOutputStream(new ByteArrayOutputStream());
dos.writeLong(12345L);

DataInputStream dis = new DataInputStream(new ByteArrayInputStream(bytes));
Long value = dis.readLong();

Такие потоки значительно упрощают работу с массивами байтов.

Воспользоваться библиотекой: Когда уже чувствуешь себя в джунглях

Иногда, для упрощения работы могут пригодиться библиотеки, такие как Guava:

Java
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byte[] bytes = Longs.toByteArray(12345L);

Вариант подойдет для тех, кто ценит простоту и читаемость кода, не заботясь о дополнительных ресурсах, потребляемых библиотекой.

Визуализация

Представьте процесс преобразования вашего значения Long в виде путешествия из «страны Integer» в «байтовый город»:

Путевка в byte[]:

Long (🚂) отправляется из страны Integer
🚂 ➡️ 🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃 (Каждый вагон — байт)

Обратный путь к Long:

🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃 ➡️ 🚂 (Возвращение на Родину)

Соревнование в производительности: Кто первым дойдет до финиша?!

Кто оказывается быстрее – ByteBuffer, ручные битовые операции или библиотеки вроде Guava?

Java
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Обеспечение безопасности данных

Целостность данных – приоритетный аспект. Корректная работа с порядковым номером байтов и внимание к деталям помогут избежать ошибок:

Java
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// Добавьте unit-тесты и спите спокойно.

Полезные материалы

  1. Примитивные типы данных (Учебное пособие Java™ > Изучение языка Java > Основы языка) — руководство по примитивным типам данных Java.
  2. ByteBuffer (Java SE 7 Platform) — всё, что нужно знать о ByteBuffer.
  3. type conversion – How do I convert Long to byte[] and back in java – Stack Overflow — сборник практических советов от профессионалов.
  4. Arrays (Учебное пособие Java™ > Изучение языка Java > Основы языка) — базовые знания по работе с массивами.
  5. BigInteger (Java SE 7 Platform) — советы по работе с большими числами.
  6. Порядок байтов – Wikipedia — всё о порядке байтов.
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Как преобразовать Long в byte[] в Java?
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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