Сортировка массива объектов по двум полям в Java

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Быстрый ответ

Для эффективной сортировки списка в Java по двум свойствам можно использовать сочетание методов Comparator.comparing и thenComparing .

Java Скопировать код List<Person> people = // ... инициализация списка people.sort( Comparator.comparing(Person::getLastName) .thenComparing(Person::getFirstName) );

В этом примере список people сортируется сначала по атрибуту lastName (фамилия), затем — по firstName (имя), используя ссылки на методы.

Пошаговое руководство по сортировке для начинающих

Властелин сортировки: Comparator

Чтобы отсортировать объекты по нескольким параметрам, вы можете создать собственный Comparator . Он позволяет сравнивать строки и числа с использованием метода compareTo .

Java Скопировать код // Поле для гольфа готово, отсортируем игроков по фамилии и возрасту! Comparator<Person> peopleSorter = Comparator .comparing(Person::getLastName) .thenComparingInt(Person::getAge); // Посмотрим, кто лучше играет. Collections.sort(people, peopleSorter);

Java 8 и Streams: идеальное сочетание

В Java 8 API для потоков предусматривает возможность сортировки по двум полям.

Java Скопировать код // Гольферы, приветствуйте сортировку ваших данных по возрасту и фамилии! List<Person> sortedPeople = people.stream() .sorted(Comparator.comparing(Person::getAge) .thenComparing(Person::getLastName)) .collect(Collectors.toList());

Регистрозависимость: важно ли это?

Для сортировки строк без учета регистра используйте String.compareToIgnoreCase() .

Java Скопировать код Comparator<Person> caseInsensitiveComparator = Comparator .comparing(Person::getName, String.CASE_INSENSITIVE_ORDER) .thenComparingInt(Person::getAge); // Независимо от того, как написаны имена — "Джон" или "джон"... Collections.sort(people, caseInsensitiveComparator);

Для повторяющихся задач: реализация Comparable

Если вам часто приходится сортировать объекты Person по двум параметрам, стоит реализовать интерфейс Comparable .

Java Скопировать код public class Person implements Comparable<Person> { // поля, конструкторы, геттеры @Override public int compareTo(Person other) { int lastNameComparison = this.lastName.compareTo(other.lastName); return lastNameComparison != 0 ? lastNameComparison : Integer.compare(this.age, other.age); // Если фамилии одинаковые, сортируем по возрасту. } } // Gandalf, ваши "подчиненные" готовы к работе... Collections.sort(people); // вмешательство compareTo.

Визуализация

Допустим, нам нужно отсортировать колоду карт сначала по номиналу карты, затем по масти:

Markdown Скопировать код Исходная колода: [♠2, ♥3, ♠3, ♥2, ♣2]

Итог двухэтапной сортировки:

Markdown Скопировать код Шаг 1:Сортировка по номиналу Шаг 2: Сортировка по масти [♠2, ♥2, ♣2, ♥3, ♠3] -> [♣2, ♥2, ♠2, ♥3, ♠3] // Масти отсортированы в соответствии с их кодами в Unicode.

Когда важна деталь: пользовательский Comparator

Если требуется особая сортировка для объекта Person , можно создать пользовательский компаратор:

Java Скопировать код Comparator<Person> customComparator = new Comparator<Person>() { @Override public int compare(Person p1, Person p2) { // Здесь может быть ваша своя логика сравнения. } }; Collections.sort(people, customComparator); // Сортировка выполнена, приятного чаепития!

Производительность превыше всего: один Comparator для всего

Создайте единичный экземпляр Comparator для экономии ресурсов и улучшения повторного использования:

Java Скопировать код // Для тех, кто ценит производительность: общий Comparator в действии. public class PersonComparators { public static final Comparator<Person> BY_NAME_AND_AGE = Comparator .comparing(Person::getName) .thenComparingInt(Person::getAge); // Закрытый конструктор для предотвращения создания экземпляров класса. private PersonComparators() {} } Collections.sort(people, PersonComparators.BY_NAME_AND_AGE); // Сортируем быстро и эффективно.

Золотое правило: Доверяй, но проверяй

Для эффективной сортировки лучше всего использовать встроенные инструменты Java, такие как Collections.sort и Comparator .

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