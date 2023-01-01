Оптимальное преобразование списка в Map в Java

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Быстрый ответ

Вы можете превратить List в Map , воспользовавшись возможностями Stream API и методом Collectors.toMap() . Для этого следует определить, какой атрибут вашего объекта будет служить ключом, а сам объект — значением в Map :

Java Скопировать код List<YourObject> list = // ...; Map<PropertyType, YourObject> map = list.stream() .collect(Collectors.toMap(YourObject::getProperty, Function.identity()));

Здесь YourObject::getProperty — это функция, которая возвращает ключ, а Function.identity() позволяет использовать сам объект в качестве значения. Если вы столкнулись с дубликатами ключей, воспользуйтесь третьим параметром — функцией слияния:

Java Скопировать код Map<PropertyType, YourObject> map = list.stream() .collect(Collectors.toMap(YourObject::getProperty, Function.identity(), (first, second) -> first));

Профессиональное управление дубликатами

Если ваш список содержит одинаковые ключи, вам следует аккуратно объединить их. Например, если у вас два списка значений для одного и того же ключа, их можно объединить с помощью функции слияния:

Java Скопировать код Map<PropertyType, Integer> map = list.stream() .collect(Collectors.toMap(YourObject::getKey, YourObject::getValue, Integer::sum));

Таким образом, значения для совпадающих ключей будут суммироваться.

Уделите внимание выбору карты

Выбирать реализацию Map стоит исходя из подобающей задачи: HashMap , TreeMap , LinkedHashMap — каждая из них имеет свои нюансы.

Java Скопировать код Map<PropertyType, YourObject> linkedHashMap = list.stream() .collect(Collectors.toMap(YourObject::getProperty, Function.identity(), (existing, replacement) -> existing, LinkedHashMap::new));

Скорость имеет значение

Если ваша задача требует высокой производительности, инициализируйте HashMap с параметром начальной емкости, равным размеру List .

Есть и альтернативы

Библиотека Google Guava предлагает метод Maps.uniqueIndex() для упращенного преобразования списка в карту:

Java Скопировать код ImmutableMap<PropertyType, YourObject> map = Maps.uniqueIndex(list, YourObject::getProperty);

Визуализация

Можно преобразовать список объектов в четкую структуру с ипользованием карты:

ID книги Место на полке (Книга) 1 📗 2 📘 3 📙

Теперь книги организованы понятно и доступны для быстрого поиска.

Map<ID, Book>: { 1 -> 📗, 2 -> 📘, 3 -> 📙 }

Сложности? Облегчите их!

Сложные задачи могут быть упрощены с помощью пользовательских лямбда-выражений:

Java Скопировать код Map<String, Integer> personMap = persons.stream() .collect(Collectors.toMap( p -> p.getName() + " " + p.getSurname(), Person::getAge, (age1, age2) -> age1 ));

Преобразовывать в карту или нет?

Выбор между типами коллекций зависит от ваших задач и требований к количеству используемой памяти — карта идеально подходит для быстрого доступа, но требует более обширного пространства памяти.

Возвращение в школу (документация)

Не забывайте обращаться к документации Java для глубокого понимания методов коллекций и работы со Stream API.

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