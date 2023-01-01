Сканирование аннотаций Java в runtime: автопоиск классов

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Замок Java-классов 🏰 ============================ | Коробка (Класс) | Сокровище (Аннотация) Найдено | |-------------------------|-------------------------------| | Коробка А | 💎 Да | | Коробка Б | ❌ Нет | | Коробка В | 💎 Да | | Коробка Г | 💎 Да |