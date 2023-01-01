Проверка на пустоту списка в Hamcrest: альтернатива isEmpty()#Java Core #Тесты Java #Коллекции Java
Быстрый ответ
Для проверки на непустоту списка с помощью Hamcrest можно использовать матчеры
hasItem или
hasItems:
import static org.hamcrest.MatcherAssert.assertThat;
import static org.hamcrest.Matchers.*;
List<String> myList = Arrays.asList("item1");
assertThat(myList, hasItem(anything())); // Подтверждаем наличие хотя бы одного элемента в myList.
Этот код проверяет, что в списке
myList содержится хотя бы один элемент.
Способы проверки на непустоту списка
Прямой подход к проверке непустоты
Используйте комбинацию
is,
not и
empty для ясной и целенаправленной проверки:
assertThat(myList, is(not(empty())));
Важно правильно проимпортировать статические методы:
import static org.hamcrest.Matchers.empty;
import static org.hamcrest.core.Is.is;
import static org.hamcrest.core.IsNot.not;
Совместимость с ранними версиями Hamcrest
При работе с ранними версиями Hamcrest (например, 1.2) приведение типов становится необходимым:
assertThat((Collection)myList, is(not(empty())));
Проверка размера списка
Для подтверждения, что список содержит больше элементов, чем указанное число, используйте
hasSize в сочетании с
greaterThan:
assertThat(myList, hasSize(greaterThan(0))); // Хотим, чтобы размер списка был больше нуля.
Не забудьте о статическом импорте для
greaterThan:
import static org.hamcrest.number.OrderingComparison.greaterThan;
Альтернатива Hamcrest: подход на чистой Java
Непустоту списка можно проверить без Hamcrest, используя
assertEquals для сравнения
false с результатом
myList.isEmpty():
assertEquals(false, myList.isEmpty()); // Использование метода 'equals'.
Расширенные техники использования Hamcrest с списками
Утверждение конкретных элементов
Чтобы подтвердить наличие определённых элементов в списке, применяйте
hasItems:
assertThat(myList, hasItems("item1", "item2")); // Проверяем наличие элементов "item1" и "item2".
Создание кастомных матчеров
Для выполнения сложных проверок можно создать свой матчер:
assertThat(myList, new CustomMatcher<List<String>>() {
// Здесь ваша логика проверки
});
Проверка порядка элементов
Для проверки последовательности элементов используйте
contains или
containsInAnyOrder:
assertThat(myList, contains("item1", "item2")); // Проверяем, что элементы расположены в определённом порядке.
assertThat(myList, containsInAnyOrder("item2", "item1")); // Порядок элементов может быть любым.
Визуализация
Пример иллюстрации процесса проверки списка на непустоту:
Содержимое списка: [🍏, 🍋, 🍇]
Проверка Hamcrest: is(not(empty()))
Статус списка: ✅ // Список не пустой, можно начать обработку!
А если список пуст:
Содержимое списка: []
Проверка Hamcrest: is(not(empty()))
Статус списка: ❌ // Список пуст, обработка не требуется.
В качестве аналогии можно воспринимать список как вагоны поезда:
Заполненный вагон: 🚃 переполнен пассажирами (элементами) 🍏🍋🍇 – Мы готовы отправляться!
Пустой вагон: 🚃 пуст, пассажиров нет – Ожидаем отправления.
Hamcrest — это как проводник, который проверяет билеты перед отъездом: Все на местах? 🎫✅
Тонкости использования матчеров
Таинственные
any и
anything
Матчеры
any и
anything могут показаться загадочными на первый взгляд:
any(Class<T>): утверждает наличие элемента заданного типа.
anything(): всегда возвращает true, безотносительно к содержимому.
"Говорящие" утверждения
Хорошо построенное утверждение может служить комментарием к коду. В Hamcrest это достигается благодаря интуитивно понятным утверждениям:
assertThat(myList, not(isEmptyOrNullString()));
Это утверждение ясно говорит, что список не должен быть пустым или содержать null или пустые строки.
Практические советы: как избегать ошибок
Правильные импорты — приоритет номер один
Проверьте правильность импортированных матчеров, чтобы избежать конфликтов при компиляции.
Содержимое списка должно соответствовать ожиданиям
Важно не только проверить наличие элементов, но и удостовериться в правильности содержимого списка:
assertThat(myList, containsInAnyOrder(expectedElements)); // Мы ценим не только количество, но и качество содержимого.
Исключаем
null из рассмотрения
Перед проверкой на непустоту убедитесь, что список не содержит
null:
assertThat(myList, is(notNullValue())); // `null` не останется незамеченным.
assertThat(myList, is(not(empty()))); // А также проверим список на пустоту.
Полезные материалы
Олеся Тарасова
Java-разработчик