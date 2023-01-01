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Отключаем отображение подсказок параметров в IntelliJ-2016.3
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Отключаем отображение подсказок параметров в IntelliJ-2016.3

#Настройки и лайфхаки  
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Быстрый ответ

Чтобы отключить подсказки параметров методов в IntelliJ, необходимо перейти в меню Настройки > Редактор > Встроенные подсказки > Java, далее снять галочку напротив пункта Подсказки параметров. Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить. Таким образом, подсказки перестанут отображаться и отвлекать вас.

Java
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// Способ быстрого отключения:
Встроенные подсказки > Java > Подсказки параметров [ ]
// Подсказки отключены!

Однако помните, что эти подсказки могут быть довольно полезны при работе с сложными методами.

Пошаговый план для смены профессии

Подробнее о подсказках параметров

Подсказки параметров – это небольшие ярлыки, появляющиеся при вызовах методов и уведомляющие о назначении аргументов. Хотя они могут быть спасением в сложном для понимания коде, иногда они могут отвлекать.

Подсказки для конкретных методов или языков

Если вы хотите настроить отображение подсказок под свои нужды, IntelliJ IDEA предоставляет эту возможность:

  1. Перейдите в Настройки > Редактор > Встроенные подсказки.
  2. Выберите интересующий вас язык программирования, например, Java.
  3. Отрегулируйте настройки для выбранного языка, включите или отключите подсказки в соответствии с вашей потребностью.

Настройка горячих клавиш для переключения подсказок

Если вам нравится быстро переключать подсказки, вы можете назначить для этого горячую клавишу:

  1. Откройте Настройки комбинацией клавиш Ctrl+Alt+S.
  2. Введите "Toggle parameter name hints" в поле Поиск настроек.
  3. Кликните правой кнопкой мыши по найденной опции, выберите "Добавить клавиатурное сочетание" и задайте желаемое сочетание клавиш.
Java
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/*
Ctrl+Space – выключаем подсказки на лету.
Это удобно и быстро.
*/

Визуализация

Представим код в виде поезда (🚆), где каждый вагон – это параметр:

Markdown
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🚆 <- Function(📦, 📦, 📦)
# У этого поезда слишком много груза!

Для эффективного движения поезда:

🚆 <- Function()

С помощью настроек IntelliJ вы можете контролировать количество "вагонов" (подсказок):

1. `Файл` > `Настройки` (⚙️) > `Редактор` > `Основные` > `Внешний вид`
2. Снять галочку с опции `Показывать подсказки с именами параметров`
3. Нажать `Применить` (✅)

Теперь ваш 🚆 способен продвигаться без ненужных 📦.

Отключение подсказок: за и против

Отключение подсказок параметров в IntelliJ IDEA может дать вам чистое и ненагруженное рабочее пространство. Однако стоит помнить об огромном количестве ситуаций, в которых они могут оказаться полезными:

  • Командная работа: Подсказки упрощают чтение кода для ваших коллег.
  • Изучение чужого кода: Для начинающих программистов намного легче ориентироваться в коде с подсказками.
  • Работа с функциями с большим количеством параметров: В таких случаях подсказки помогут избежать путаницы.

Полезные советы при работе без подсказок

Если вы решите отключить подсказки, вот несколько советов:

  • Используйте информацию о параметрах (через Ctrl+P на Windows/Linux и Cmd+P на macOS), чтобы увидеть детали параметров метода.
  • Наведение курсора на метод вызывает отображение его документации.
  • Следуйте правилам именования, это облегчит чтение кода даже без подсказок.

Полезные материалы

  1. Справка по коду в IntelliJ IDEAофициальное руководство по использованию справочной информации в коде.
  2. Ошибка установки igraph через pip – Stack Overflowответ на Stack Overflow об отключении подсказок параметров.
  3. Обсуждение безопасности в IntelliJ — обсуждение в сообществе и советы по отключению встроенных подсказок в разных версиях IntelliJ IDEA.
  4. Советы и трюки в IntelliJ IDEA от Триши Ги – YouTube — видеоруководство, где представлено множество советов по работе с подсказками кода.
  5. Обсуждение в Redditтема на Reddit, где пользователи обмениваются опытом отключения подсказок.
  6. Автодополнение кода в IntelliJ IDEA — особенности работы функции автодополнения, взаимосвязь с подсказками параметров.
  7. DZoneстатья с практическими советами для пользователей IntelliJ IDEA для экономии времени.
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Как отключить подсказки параметров методов в IntelliJ IDEA?
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Кирилл Мещеряков

технический обозреватель

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