Отключаем отображение подсказок параметров в IntelliJ-2016.3#Настройки и лайфхаки
Быстрый ответ
Чтобы отключить подсказки параметров методов в IntelliJ, необходимо перейти в меню
Настройки >
Редактор >
Встроенные подсказки >
Java, далее снять галочку напротив пункта
Подсказки параметров. Для сохранения изменений нажмите кнопку
Применить. Таким образом, подсказки перестанут отображаться и отвлекать вас.
// Способ быстрого отключения:
Встроенные подсказки > Java > Подсказки параметров [ ]
// Подсказки отключены!
Однако помните, что эти подсказки могут быть довольно полезны при работе с сложными методами.
Подробнее о подсказках параметров
Подсказки параметров – это небольшие ярлыки, появляющиеся при вызовах методов и уведомляющие о назначении аргументов. Хотя они могут быть спасением в сложном для понимания коде, иногда они могут отвлекать.
Подсказки для конкретных методов или языков
Если вы хотите настроить отображение подсказок под свои нужды, IntelliJ IDEA предоставляет эту возможность:
- Перейдите в
Настройки>
Редактор>
Встроенные подсказки.
- Выберите интересующий вас язык программирования, например, Java.
- Отрегулируйте настройки для выбранного языка, включите или отключите подсказки в соответствии с вашей потребностью.
Настройка горячих клавиш для переключения подсказок
Если вам нравится быстро переключать подсказки, вы можете назначить для этого горячую клавишу:
- Откройте
Настройкикомбинацией клавиш
Ctrl+Alt+S.
- Введите "Toggle parameter name hints" в поле
Поиск настроек.
- Кликните правой кнопкой мыши по найденной опции, выберите "Добавить клавиатурное сочетание" и задайте желаемое сочетание клавиш.
/*
Ctrl+Space – выключаем подсказки на лету.
Это удобно и быстро.
*/
Визуализация
Представим код в виде поезда (🚆), где каждый вагон – это параметр:
🚆 <- Function(📦, 📦, 📦)
# У этого поезда слишком много груза!
Для эффективного движения поезда:
🚆 <- Function()
С помощью настроек IntelliJ вы можете контролировать количество "вагонов" (подсказок):
1. `Файл` > `Настройки` (⚙️) > `Редактор` > `Основные` > `Внешний вид`
2. Снять галочку с опции `Показывать подсказки с именами параметров`
3. Нажать `Применить` (✅)
Теперь ваш 🚆 способен продвигаться без ненужных 📦.
Отключение подсказок: за и против
Отключение подсказок параметров в IntelliJ IDEA может дать вам чистое и ненагруженное рабочее пространство. Однако стоит помнить об огромном количестве ситуаций, в которых они могут оказаться полезными:
- Командная работа: Подсказки упрощают чтение кода для ваших коллег.
- Изучение чужого кода: Для начинающих программистов намного легче ориентироваться в коде с подсказками.
- Работа с функциями с большим количеством параметров: В таких случаях подсказки помогут избежать путаницы.
Полезные советы при работе без подсказок
Если вы решите отключить подсказки, вот несколько советов:
- Используйте информацию о параметрах (через
Ctrl+Pна Windows/Linux и
Cmd+Pна macOS), чтобы увидеть детали параметров метода.
- Наведение курсора на метод вызывает отображение его документации.
- Следуйте правилам именования, это облегчит чтение кода даже без подсказок.
Полезные материалы
- Справка по коду в IntelliJ IDEA — официальное руководство по использованию справочной информации в коде.
- Ошибка установки igraph через pip – Stack Overflow — ответ на Stack Overflow об отключении подсказок параметров.
- Обсуждение безопасности в IntelliJ — обсуждение в сообществе и советы по отключению встроенных подсказок в разных версиях IntelliJ IDEA.
- Советы и трюки в IntelliJ IDEA от Триши Ги – YouTube — видеоруководство, где представлено множество советов по работе с подсказками кода.
- Обсуждение в Reddit — тема на Reddit, где пользователи обмениваются опытом отключения подсказок.
- Автодополнение кода в IntelliJ IDEA — особенности работы функции автодополнения, взаимосвязь с подсказками параметров.
- DZone — статья с практическими советами для пользователей IntelliJ IDEA для экономии времени.
Кирилл Мещеряков
технический обозреватель