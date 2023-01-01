Отключаем отображение подсказок параметров в IntelliJ-2016.3

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Быстрый ответ

Чтобы отключить подсказки параметров методов в IntelliJ, необходимо перейти в меню Настройки > Редактор > Встроенные подсказки > Java , далее снять галочку напротив пункта Подсказки параметров . Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить . Таким образом, подсказки перестанут отображаться и отвлекать вас.

Java Скопировать код // Способ быстрого отключения: Встроенные подсказки > Java > Подсказки параметров [ ] // Подсказки отключены!

Однако помните, что эти подсказки могут быть довольно полезны при работе с сложными методами.

Подробнее о подсказках параметров

Подсказки параметров – это небольшие ярлыки, появляющиеся при вызовах методов и уведомляющие о назначении аргументов. Хотя они могут быть спасением в сложном для понимания коде, иногда они могут отвлекать.

Подсказки для конкретных методов или языков

Если вы хотите настроить отображение подсказок под свои нужды, IntelliJ IDEA предоставляет эту возможность:

Перейдите в Настройки > Редактор > Встроенные подсказки . Выберите интересующий вас язык программирования, например, Java. Отрегулируйте настройки для выбранного языка, включите или отключите подсказки в соответствии с вашей потребностью.

Настройка горячих клавиш для переключения подсказок

Если вам нравится быстро переключать подсказки, вы можете назначить для этого горячую клавишу:

Откройте Настройки комбинацией клавиш Ctrl+Alt+S . Введите "Toggle parameter name hints" в поле Поиск настроек . Кликните правой кнопкой мыши по найденной опции, выберите "Добавить клавиатурное сочетание" и задайте желаемое сочетание клавиш.

Java Скопировать код /* Ctrl+Space – выключаем подсказки на лету. Это удобно и быстро. */

Визуализация

Представим код в виде поезда (🚆), где каждый вагон – это параметр:

Markdown Скопировать код 🚆 <- Function(📦, 📦, 📦) # У этого поезда слишком много груза!

Для эффективного движения поезда:

🚆 <- Function()

С помощью настроек IntelliJ вы можете контролировать количество "вагонов" (подсказок):

1. `Файл` > `Настройки` (⚙️) > `Редактор` > `Основные` > `Внешний вид` 2. Снять галочку с опции `Показывать подсказки с именами параметров` 3. Нажать `Применить` (✅)

Теперь ваш 🚆 способен продвигаться без ненужных 📦.

Отключение подсказок: за и против

Отключение подсказок параметров в IntelliJ IDEA может дать вам чистое и ненагруженное рабочее пространство. Однако стоит помнить об огромном количестве ситуаций, в которых они могут оказаться полезными:

Командная работа : Подсказки упрощают чтение кода для ваших коллег.

: Подсказки упрощают чтение кода для ваших коллег. Изучение чужого кода : Для начинающих программистов намного легче ориентироваться в коде с подсказками.

: Для начинающих программистов намного легче ориентироваться в коде с подсказками. Работа с функциями с большим количеством параметров: В таких случаях подсказки помогут избежать путаницы.

Полезные советы при работе без подсказок

Если вы решите отключить подсказки, вот несколько советов:

Используйте информацию о параметрах (через Ctrl+P на Windows/Linux и Cmd+P на macOS), чтобы увидеть детали параметров метода.

(через на Windows/Linux и на macOS), чтобы увидеть детали параметров метода. Наведение курсора на метод вызывает отображение его документации.

Следуйте правилам именования, это облегчит чтение кода даже без подсказок.

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