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Актуальность книги 'Java Concurrency In Practice' в 2021
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Актуальность книги 'Java Concurrency In Practice' в 2021

#Java Core  #Потоки Java  #JVM и память  
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Быстрый ответ

"Java Concurrency in Practice" все еще представляет важнейший источник знаний о **безопасности потоков, атомарности, видимости и гарантиях порядка операций**. Фундаментальные концепции из книги актуальны даже сегодня, и для повседневного жонглирования новыми **API**, такими как **CompletableFuture** и **параллельные потоки**, может пригодиться расширить свои профессиональные инструменты.


// CompletableFuture: будущее настолько яркое, что приходится надевать очки от солнца 😎
CompletableFuture.completedFuture("Привет").thenApply(s -> s + " Мир").thenAccept(System.out::println);
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Эволюция многопоточности в Java

Многопоточность в Java прошла долгий путь с момента основания, о котором подробно рассказано в "Java Concurrency in Practice".

Уточнение выполнения задач в современной Java

Java 8 стала поворотной точкой в области обработки потоковых данных и внедрения лямбда-выражений, что значительно облегчает разработку и повышает выразительность кода:

// Что общего между математиками и запором? Он решается карандашом! Вот загадка для вас!
List<Integer> numbers = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5, 6);
List<Integer> squaredNumbers = numbers.parallelStream()
                                      .map(n -> n * n)
                                      .collect(Collectors.toList());

Современное состояние синхронизации и volatile

Синхронизация и ключевое слово volatile являются фундаментом для понимания продвинутых концепций, таких как алгоритмы без блокировок.

Стабильность в свете последних обновлений Java

Тщательный анализ свежих обновлений Java, включая нововведения в пакете java.util.concurrent и внесенные изменения в API, позволяет эффективнее решать проблемы, связанные с многопоточностью.

// Когда другие методы не работают, используйте атомарные переменные 💥
AtomicInteger atomicInteger = new AtomicInteger(0);
int oldValue = atomicInteger.getAndIncrement();

Насколько эта книга актуальна для современной Java?

"Java Concurrency in Practice" незаменима и сегодня. Принципы, изложенные в ней, применимы даже в контексте последних версий Java, остаются вполне годными и помогают решать сложные проблемы, связанные с согласованностью памяти и написанием синхронизированного кода.

Визуализация

Относитесь к "Java Concurrency in Practice" как к справочнику, который проведет вас через пучину многопоточности Java:

Тема многопоточности в Java Основные аспекты
Согласованность памяти 🧭 Внимание на подводные камни
Синхронизация потоков 🛡️ Защита кода
Многопоточные коллекции 🗝️ Ускорение работы
Выполнение задач 🏹 Улучшение точности
Производительность и масштабирование ⚖️ Балансировка и масштабирование

Каждая тема является важным ориентиром в навигации по многопоточности в Java.

Применение фундаментальных принципов из книги

Главное приобретение, которое даёт понимание книги, — экономия времени при решении сложных многопоточных задач. Знания стоит дополнить актуальными ресурсами, например «The Well-Grounded Java Developer».

Полезные материалы

  1. Java Concurrency in Practice — обращайте особое внимание на ключевые разделы, такие как тот, который присвячен безопасности потоков.
  2. Урок: Многопоточность — отличный обучающий материал от Oracle по многопоточности в Java.
  3. Concurrency Interest Site for JSR-166 — подробная информация от Дага Ли о вспомогательных инструментах многопоточности Java.
  4. java.util.concurrent (Java Platform SE 8) — детализированное описание многопоточных утилит Java.
  5. Project Reactor — для тех, кто готов перейти к реактивному программированию с использованием Project Reactor.
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Какова основная причина актуальности книги 'Java Concurrency in Practice' в 2021 году?
1 / 5

Олеся Тарасова

Java-разработчик

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