Переопределение valueOf() и toString() в Java enum

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Быстрый ответ

Java Скопировать код public enum Color { RED, GREEN, BLUE; @Override public String toString() { // Избавимся от заглавных букв! return name().toLowerCase(); } public static Color valueOfIgnoreCase(String name) { // Приветствуем единые стили! return Color.valueOf(name.toUpperCase()); } }

Переопределите метод toString() , чтобы установить метод представления перечислений. Создайте метод valueOfIgnoreCase для игнорирования регистра символов, ведь метод valueOf() — законченный и неподдающийся изменениям, его стабильность заслуживает признания.

Настройка строк перечислений с пробелами

Java Скопировать код public enum PaintingStyle { IMPRESSIONISM("Импрессионизм"), // Моне, это тебе посвящается! CUBISM("Кубизм"), // Пикассо, вот твоя мощь! SURREALISM("Сюрреализм"); // Дали, дай время взлететь! private final String styleName; PaintingStyle(String styleName) { this.styleName = styleName; } @Override public String toString() { // Забудьте про названия с заглавных букв! return styleName; } public static PaintingStyle fromStringWithSpaces(String str) { // Идем по галерее в поисках стиля. for (PaintingStyle style : values()) { if (style.styleName.equalsIgnoreCase(str.trim())) { return style; } } // Приносим извинения, но такого стиля у нас нет. throw new IllegalArgumentException("Перечисление со значением " + str + " не найдено"); } }

Управляйте пробелами и уникальными значениями перечислений как настоящий профессионал, при этом используя элегантный цикл. Ваш код должен быть неприступен для исключений, ведь в искусстве возможно множество трактовок, но в вашем коде этого быть не должно!

Увеличение производительности поиска путем отображения строк в перечисления

Java Скопировать код import java.util.Map; import java.util.stream.Collectors; import java.util.stream.Stream; public enum Flavor { VANILLA("Ваниль"), // Простота в оформлении, подобная керамической плитке. CHOCOLATE("Шоколад"), // Аромат сладостных оптимизаций. STRAWBERRY("Клубника"); // Мелодия ягодного ассорти. private static final Map<String, Flavor> FLAVOR_MAP = Stream.of(Flavor.values()) .collect(Collectors.toMap(Object::toString, e -> e)); private final String flavorName; Flavor(String flavorName) { this.flavorName = flavorName; } @Override public String toString() { return flavorName; } public static Flavor fromString(String flavorName) { // Быстрее, чем поиск в Google. return FLAVOR_MAP.getOrDefault(flavorName, null); } }

Отставьте медленные и неэффективные итерации позади, преобразовывая строки в значения перечислений быстрее молнии — так быстро, что можно было бы устроить состязание на лучший вкус в городе.

Получение пользовательского значения, использование обработки ошибок и владение интерфейсом

Java Скопировать код public static <E extends Enum<E> & CustomValueEnum> E fromCustomValue(String customValue, Class<E> enumClass) { // Найти иглу в стоге сена теперь проще. return Arrays.stream(enumClass.getEnumConstants()) .filter(e -> e.getCustomValue().equals(customValue)) .findFirst() .orElseThrow(() -> new IllegalArgumentException("Недопустимое значение: " + customValue)); } public interface CustomValueEnum { // Мечта каждого перечисления – иметь уникальное значение! String getCustomValue(); }

Интерфейсы и Перечисления — великолепное сочетание. Пользовательские значения всегда под рукой, а креативная обработка ошибок — это художественное проявление программиста.

Визуализация

Представьте, что мы готовим торт! 🍰 Ваше Перечисление это список ингредиентов для секретного рецепта от бабушки.

ЯБЛОЧНЫЙ_ПИРОГ ассоциируется с "Восхитительным яблочным пирогом"

ассоциируется с "Восхитительным яблочным пирогом" БАНАНОВЫЙ_ХЛЕБ – это "Сладкий банановый хлеб"

– это "Сладкий банановый хлеб" МОРКОВНЫЙ_ТОРТ – "Сочный морковный торт"

Переопределение valueOf : Особенно обрабатывайте ингредиенты. БАНАНОВЫЙ_ХЛЕБ – это "Особо спелые бананы"

Переопределение toString : Создайте свое уникальное название рецепта. МОРКОВНЫЙ_ТОРТ превращается в "Лучший морковный торт от бабушки"

Теперь ваша книга рецептов наполнена восхитительными, неповторимыми блюдами. Как насчет дегустации? 🍰

Играйте безопасно, избегайте рисков использования рефлексии

Использование рефлексии в Java подобно новой игрушке: влекет за собой, но опасно! Его применение может повлечь риски безопасности и станет чужеродным элементом вашего кода. Помните, надежный код — залог вашего успокоения!

Настройте свое перечисление с помощью продвинутых утилит

Настройте свое перечисление по вкусу:

Фильтры: Отбрасывают все лишнее.

Отбрасывают все лишнее. Мапы (Maps): Позволяют всегда найти нужное.

Позволяют всегда найти нужное. Коллекторы: Собирают все нужное вместе.

Если кажется, что это слишком сложно, на помощь придет библиотека Google’s Guava!

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