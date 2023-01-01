Получение числового значения месяца из Date в Java

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Быстрый ответ

Чтобы извлечь номер месяца из объекта Date , примените класс Calendar :

Java Скопировать код Calendar cal = Calendar.getInstance(); cal.setTime(new Date()); // Задайте свою дату здесь int month = cal.get(Calendar.MONTH) + 1; // Добавляем 1, так как в Calendar месяцы считаются с 0.

Не забывайте добавлять 1 , поскольку в Calendar.MONTH нумерация месяцев начинается с нуля.

Использование Date-Time API в Java 8

В Java 8 был введен новый Date-Time API. Вот пример извлечения номера месяца с помощью java.util.Date :

Java Скопировать код Date date = new Date(); LocalDate localDate = date.toInstant().atZone(ZoneId.systemDefault()).toLocalDate(); int month = localDate.getMonthValue(); // Теперь добавлять 1 не нужно, выводит от 1 до 12.

Отнюдь логичней и понятней, когда январь обозначается как 1 , а декабрь — как 12 .

Внимание к времени

Часовые пояса— источник потенциальных проблем

При работе с java.time всегда учитывайте часовой пояс:

Java Скопировать код Instant instant = new Date().toInstant(); ZonedDateTime zdt = instant.atZone(ZoneId.of("Europe/Paris")); int month = zdt.getMonthValue(); // Вот как часовой пояс может всё измениить.

Номер месяца будет зависеть от выбранного часового пояса.

Часовой пояс и базы данных — прекрасная комбинация

Java 8 и java.time отлично согласуются с базами данных, просто обмениваясь данными о датах и времени:

Java Скопировать код // Работа с JDBC PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement("INSERT INTO events (event_date) VALUES (?)"); pstmt.setObject(1, localDate); ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT event_date FROM events"); LocalDate eventDate = rs.getObject("event_date", LocalDate.class); // База данных и Java работают вместе гладко.

Таким образом, взаимодействие с данными становится лёгким и эффективным.

Работа со старым классом Date

Несомненно, особенно если нужно обращаться со старым кодом:

Java Скопировать код Date legacyDate = new Date(); Instant instantFromLegacy = legacyDate.toInstant(); ZonedDateTime zdtFromLegacy = instantFromLegacy.atZone(ZoneId.systemDefault()); int monthOfLegacyDate = zdtFromLegacy.getMonthValue(); // ​Старую дату можно легко преобразовать в новый формат.

Этот пример демонстрирует переход с java.util.Date на более современный и надежный java.time .

Визуализация

Попробуйте представить календарный год в виде циферблата:

Markdown Скопировать код 📅 Январь (1) / \ Декабрь (12) Февраль (2) \ / ...(месяцы)...

Использование Java для извлечения месяца из даты:

Java Скопировать код Date date = new Date(); // 📅 Дана дата Calendar cal = Calendar.getInstance(); cal.setTime(date); // 🔄 Календарь настроен int month = cal.get(Calendar.MONTH) + 1; // 🎯 Получаем месяц (не забываем про +1)

И визуально это выглядит так:

Markdown Скопировать код 📅 -> 🔄 -> 🎯: [2] // Допустим, что сейчас февраль.

За рамками основ

Говорящие само за себя перечисления Month

Перечисление Month в Java представляет из себя удобное описание месяцев:

Java Скопировать код Month monthEnum = LocalDate.now().getMonth(); int monthNumber = monthEnum.getValue(); // Просто и красиво.

Для тех, кто ещё на Java 7 или ниже: библиотека Joda-Time

В версиях до Java 8 можно использовать Joda-Time:

Java Скопировать код DateTime dt = new DateTime(); int month = dt.getMonthOfYear(); // Немного старомодно, но работает надёжно.

Joda-Time вдохновил создателей Date-Time API в Java 8.

Форматирование месяца как строки

Иногда уместнее отформатировать месяц в виде строки:

Java Скопировать код DateTimeFormatter f = DateTimeFormatter.ofPattern("MM"); String monthString = zonedDateTime.format(f); // Получим "02" для февраля.

Примите во внимание возможные проблемы

Вопрос с нумерацией месяцев от нуля

Использование Calendar.MONTH , начинающего с нуля, может привести к ошибке с неправильным смещением. Сфокусируйте своё внимание!

Изменяемость даты и времени: требует бдительности

Изменяемость Calendar и java.util.Date иногда создаёт проблемы. Неизменяемость классов в java.time является гарантированным фактором их надежности и предсказуемости.

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