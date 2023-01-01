Указываем конкретный JDK для одноразового вызова Maven

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Быстрый ответ

Для того чтобы провести установку конкретной версии JDK с помощью Maven, потребуется задать значение переменной окружения JAVA_HOME , которому соответствовать будет необходимая версия JDK. Сделать это можно прямо в командной строке Maven:

Для Windows:

shell Скопировать код set JAVA_HOME=C:\path\to\jdk && mvn clean install

Для Linux/macOS:

shell Скопировать код JAVA_HOME=/path/to/jdk mvn clean install

Приведённый метод позволит Maven'у воспользоваться JDK, заданной в переменной окружения JAVA_HOME , при сборке проекта. Обязательно убедитесь в корректности указанного пути и его соответствии выбранной версии JDK.

Быстрая смена JDK: Временное задание JDK

Чтобы временно задать значение переменной JAVA_HOME на время выполнения Maven, при этом не трогая глобальные настройки, укажите значение этой переменной при запуске Maven:

shell Скопировать код # Хотите быстро переключиться на другую версию Java? Сделайте вот так! JAVA_HOME=/path/to/jdk mvn -version

Выполнение этой команды позволит убедиться в успешности настройки JDK, так как будет выведена используемая версия Maven.

Эмансипация: Изоляция JDK для Maven

Вы можете избавиться от зависимости от глобальных настроек, установив значение переменной JAVA_HOME непосредственно для Maven:

shell Скопировать код # Переключаем Java для конкретной задачи – это просто! JAVA_HOME=/path/to/jdk mvn -version

После выполнения этой команды вы увидите текущую версию Maven и JDK, что подтвердит временную установку.

Наводим порядок: Определение версии JDK через maven-compiler-plugin

Для явного указания версии JDK в файле pom.xml , можно использовать maven-compiler-plugin :

xml Скопировать код <plugin> <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> <version>3.8.1</version> <configuration> <executable>/path/to/javac</executable> <!-- Команда Alexa создаст новый экземпляр JVM --> <fork>true</fork> </configuration> </plugin>

Элемент <executable> здесь задаёт путь к компилятору javac выбранной версии JDK. Опция fork со значением true обеспечит запуск отдельного процесса JVM для компиляции.

Бесчисленное множество JDK: Использование профилей Maven

Переключение между разными версиями JDK можно осуществить с помощью профилей Maven в файле settings.xml :

xml Скопировать код <profile> <id>jdk-11</id> <activation> <activeByDefault>false</activeByDefault> </activation> <properties> <!-- Время от времени переключения между версиями JDK бывают полезны --> <maven.compiler.executable>/path/to/jdk-11/bin/javac</maven.compiler.executable> </properties> </profile>

Активация профиля выполняется при помощи флага -P в командной строке:

shell Скопировать код mvn clean install -Pjdk-11

Визуализация

Настройка JDK для Maven напоминает процесс выбора правильной частоты на радиоприёмнике:

Markdown Скопировать код 🎚️ Регулятор частоты JDK 🎚️ 🔘-------------------------------------🔘 ^JDK 8 ^JDK 11 ^JDK 17 ^JDK 18

Для того чтобы Maven воспользовался нужной версией JDK:

plaintext Скопировать код Просто поверните регулятор к важной для вас отметке!

Как и в случае с радиоприёмником, качество сборки Maven напрямую зависит от правильности выбора версии JDK.

Точные замеры: Проверка совместимости плагинов

Не забывайте проверять совместимость выбранной версии JDK с плагинами и инструментами вашего проекта на Maven:

xml Скопировать код <plugins> <!-- Это как на первом свидании – всё должно быть идеально --> </plugins>

Вернаутать порядок: Maven, JDK и Cygwin

Пользователи Cygwin должны внимательно настроить переменные окружения для согласованной работы таких инструментов, как Maven, JDK и Hudson:

shell Скопировать код # Настройка Cygwin export JAVA_HOME=$(cygpath -m /cygdrive/c/path/to/jdk)

Окружение на месте: Локальное изменение переменных окружения

Контролируйте процесс сборки Maven, управляя переменной JAVA_HOME на локальном уровне:

shell Скопировать код # Ваш уголок в мире программного кода export JAVA_HOME=/path/to/jdk mvn clean install

Подтверждение версии: Проверка справочной информации

После каждой установки JAVA_HOME всегда проверяйте версию Java перед началом работы с Maven:

shell Скопировать код java -version mvn -version

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