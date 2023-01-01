Сортировка списка объектов по свойствам в Java

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Быстрый ответ

Чтобы отсортировать список объектов типа Person по полю age в Java 8, применяется Comparator :

Java Скопировать код List<Person> people = ...; people.sort(Comparator.comparing(Person::getAge));

Для обратной сортировки следует использовать следующий код:

Java Скопировать код people.sort(Comparator.comparing(Person::getAge).reversed());

Comparator: универсальный инструмент сортировки

Comparator позволяет установить правила сортировки объектов. Одно из его преимуществ – возможность сортировки по нескольким параметрам с помощью thenComparing :

Java Скопировать код people.sort(Comparator.comparing(Person::getLastName).thenComparing(Person::getFirstName));

В Java 8 появилась функция обработки null значений через Comparator.nullsFirst :

Java Скопировать код people.sort(Comparator.comparing(Person::getAge, Comparator.nullsFirst(Integer::compareTo)));

Чтобы ускорить сортировку, можно применить специализированные методы для примитивов:

Java Скопировать код people.sort(Comparator.comparingInt(Person::getAge));

Не забывайте контролировать типы объектов, чтобы избежать ошибки ClassCastException .

Пользовательский Comparator: применение индивидуальных правил сортировки

Вы можете задать собственные правила сортировки, переопределив метод compare :

Java Скопировать код people.sort(new Comparator<Person>() { @Override public int compare(Person p1, Person p2) { return p1.getBirthday().compareTo(p2.getBirthday()); } });

Совет: храните часто используемые экземпляры Comparator в виде static final переменных.

Лямбда-выражения для упрощения

С лямбда-выражениями код становится более социализированным и современным:

Java Скопировать код people.sort((p1, p2) -> p1.getAge() – p2.getAge());

Визуализация

Сортировка объектов напоминает расстановку книг:

До: [📚, 📔, 📘, 📙, 📕] После: [📕, 📔, 📘, 📙, 📚]

Сравнение свойств объектов аналогично сравнению размеров книг:

| Объект | Свойство | | 📚 | Высокая | | 📔 | Низкая | | 📘 | Средняя | | 📙 | Выше | | 📕 | Ниже |

Сортировка для профессионалов

Естественный порядок: встроенные сортировки

Реализация интерфейса Comparable позволяет использовать естественный порядок объектов:

Java Скопировать код class Person implements Comparable<Person> { // Реализация класса... @Override public int compareTo(Person other) { return Integer.compare(this.age, other.age); } } Collections.sort(people);

Üslожненная многокритериальная сортировка

Вы можете создать различные компараторы для сортировки по множественным критериям:

Java Скопировать код Comparator<Person> byHeight = Comparator.comparing(Person::getHeight); Comparator<Person> byWeight = Comparator.comparing(Person::getWeight); people.sort(byHeight.thenComparing(byWeight));

Использование потоков в Java с методом sorted

Можно использовать Comparator в потоках данных:

Java Скопировать код List<Person> sortedList = people.stream() .sorted(Comparator.comparing(Person::getAge)) .collect(Collectors.toList());

Как избежать популярных ошибок при сортировке

Особое внимание уделяйте типизации объектов, обработке null значений и оптимизации с помощью специализированных методов.

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