Фильтрация и перенос ключей TreeMap в Java: решение#Java Core #Коллекции Java
Быстрый ответ
Чтобы провести итерацию по
TreeMap, можно использовать метод
entrySet():
TreeMap<Integer, String> treeMap = new TreeMap<>();
// Допустим, что TreeMap уже полон данными
for (Map.Entry<Integer, String> entry : treeMap.entrySet()) {
System.out.println("Ключ: " + entry.getKey() + ", Значение: " + entry.getValue());
}
Этот метод простой с точки зрения использования и позволяет по максимуму применить возможности цикла for-each.
Работа с TreeMap и его особенности
Можно использовать более изощрённые способы итерации и особые приёмы, чтобы итерация по элементам
TreeMap была эффективной, аккуратной и безопасной.
Использование итераторов для контроля над процессом итерации
Если стандартный подход не подходит или требуется избежать исключения ConcurrentModificationException, можно похвариться итератором:
Iterator<Map.Entry<String, Integer>> iterator = treeMap.entrySet().iterator();
while (iterator.hasNext()) {
Map.Entry<String, Integer> entry = iterator.next();
// Встают препятствия на пути? Отнюдь, вы ведь всё контролируете!
if (someCondition) {
iterator.remove(); // Это безопасно, поскольку действуем мы в полном сознательном соответствии
}
}
Лямбда-выражения для более лаконичного кода
С помощью Java 8, вводя Stream API и лямбда-выражения, код стал более ясным и лаконичным. Зачем же писать больше, когда можно меньше:
// Лямбды выполняют работу проще, forEach теперь наш надёжный помощник!
treeMap.forEach((key, value) -> System.out.println("Ключ: " + key + ", Значение: " + value));
Также можно применить их для целей фильтрации и сбора данных:
TreeMap<Integer, String> filteredMap = treeMap.entrySet()
.stream()
.filter(e -> e.getValue().contains("конкретный критерий"))
.collect(Collectors.toMap(
Map.Entry::getKey,
Map.Entry::getValue,
(oldValue, newValue) -> oldValue,
TreeMap::new
));
Управление исключениями
Обеспечьте надёжность своего кода, обрабатывая исключения на протяжении итерации:
try {
treeMap.forEach((key, value) -> {
if (key.equals(sensitiveKey)) {
throw new SomeException(); // Если на пути встают преграды
}
});
} catch (SomeException ex) {
// Ловите их всех! Это не игра, но не менее увлекательно!
}
Фильтрация с использованием коллекций Google
Для эффективной фильтрации данных используйте инструменты из библиотеки Guava, такие как Maps.filterKeys и Maps.filterEntries:
Predicate<String> keyCondition = key -> key.startsWith("префикс");
Map<String, Integer> filteredMap = Maps.filterKeys(treeMap, keyCondition); // Вход доступен только избранным ключам!
Визуализация
Перебор элементов
TreeMap
Treemap (🌳🗺️): [Дуб -> 🌿, Сосна -> 🌲, Береза -> 🍂]
Осмотр записей:
for (Map.Entry<String, String> entry : treeMap.entrySet()) {
System.out.println(entry.getKey() + " – " + entry.getValue());
}
Дневник путешественника:
- Отмечен дуб: 🌿
- Встречена сосна на горизонте: 🌲
- В пути обнаружена береза: 🍂
Взаимодействие с TreeMap из разных ракурсов
Разнообразие типов данных
Используйте соответствующие типы для сложных ключей и значений:
TreeMap<CustomKey, CustomValue> customMap = new TreeMap<>();
// Один TreeMap для власти над всеми!
for (Map.Entry<CustomKey, CustomValue> entry : customMap.entrySet()) {
// ... самодеятельные операции ...
}
Трансформация ключей
Вы можете трансформировать ключи, при этом сохраняя их порядок:
TreeMap<NewKeyType, String> transformedMap = new TreeMap<>();
treeMap.forEach((key, value) -> {
NewKeyType newKey = transformKeyFunction(key); // И вуаля – перед вами новый ключ!
transformedMap.put(newKey, value);
});
Обеспечение типобезопасности
Обеспечьте типовую безопасность кода, применяя обобщения (Generics):
TreeMap<String, List<String>> genericMap = new TreeMap<>();
// Мы используем всю мощь Generics!
for (Map.Entry<String, List<String>> entry : genericMap.entrySet()) {
// ... операции со списками ...
}
Полезные материалы
- TreeMap (Java Platform SE 8) — официальное руководство по
TreeMap.
- How do I efficiently iterate over each entry in a Java Map? – Stack Overflow — советы по итерации по map.
- Iterator (Java Platform SE 8) — справочник по итераторам в Java.
- The for Statement (The Java™ Tutorials > Learning the Java Language > Language Basics) — учебник по структуре циклов for.
- Lambda Expressions (The Java™ Tutorials > Learning the Java Language > Classes and Objects) — разъяснение по поводу лямбда-выражений.
- TreeMap in Java – javatpoint — учебник по
TreeMap.
- Effective Java, 3rd Edition [Book] — всемирно известное руководство по лучшим практикам в Java от Джошуа Блоха.
Олеся Тарасова
Java-разработчик