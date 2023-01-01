Проверка наличия подстрок из массива в строке: Java

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для проверки, содержит ли строка хотя бы одну из подстрок, заданных в массиве, можно воспользоваться возможностями Stream и метода anyMatch в Java:

Java Скопировать код String[] ключевыеСлова = {"foo", "bar", "baz"}; String текст = "В бар заходит фубар..."; boolean содержится = Arrays.stream(ключевыеСлова).anyMatch(текст::contains); System.out.println(содержится); // Выводит 'true', потому что есть совпадение!

Мы используем Arrays.stream для превращения нашего массива в поток данных, а anyMatch становится эффективным инструментом для проверки присутствия элементов списка в тексте. Работа метода завершается сразу после нахождения первого совпадения.

Глубокое погружение: подходы и замечания о производительности

Преимущества использования списков вместо массивов

Несмотря на то, что массивы являются базовой структурой данных в Java, их преобразование в список List может предоставить большую гибкость:

Java Скопировать код List<String> ключевыеСлова = Arrays.asList("foo", "bar", "baz"); boolean содержится = ключевыеСлова.stream().anyMatch(текст::contains);

Такой список позволяет удобно добавлять и удалять элементы, в отличие от массива, который остаётся неизменным.

Учёт регистра при поиске

Так как регистр символов может быть важен:

Java Скопировать код boolean содержится = ключевыеСлова.stream() .anyMatch(слово -> текст.toLowerCase().contains(слово.toLowerCase()));

Этот код позволяет выполнять поиск, без учёта регистра.

Использование RegEx для более сложного поиска

В случае необходимости поиска по более сложному шаблону уместно использовать регулярные выражения:

Java Скопировать код Pattern паттерн = Pattern.compile(String.join("|", ключевыеСлова)); Matcher matcher = паттерн.matcher(текст); boolean содержится = matcher.find();

При помощи классов Pattern и Matcher возможна работа с более сложными шаблонами.

Использование StringUtils для ускоренной проверки

Для внедрения быстрой проверки можно применить StringUtils из Apache Commons:

Java Скопировать код boolean содержится = StringUtils.indexOfAny(текст, ключевыеСлова) != -1;

Метод StringUtils.indexOfAny быстро определяет, есть ли в тексте совпадения, выводя индекс первого из них, либо -1 в случае отсутствия совпадений.

Визуализация

Представьте себе некую текстовую строку, где ключевые слова, фигурально выступают в роли маяков, готовых вызвать реакцию:

Markdown Скопировать код Строка: "Почему курица перешла дорогу?" Массив: ["курица", "дорога", "перешла"]

Проходя по массиву, происходит поиск:

Markdown Скопировать код 🔦: ["курица", "дорога", "перешла"]

И мы выявляем сигнальные слова, присутствующие в тексте:

Java Скопировать код boolean шуткаОбнаружена = Arrays.stream(массив).anyMatch(строка::contains);

Если наш детектор находит совпадение, мы отмечаем это как Успех💡, в противном случае — Шутка не найдена🕯️:

Markdown Скопировать код Шутка обнаружена: 💡 (true) Шутка не найдена: 🕯️ (false)

Давайте сделаем обыденный диалог более изящным, выискивая поводы для острот!

Дальнейшие шаги: улучшаем читабельность и производительность

Простота использования потоков

Для небольших наборов данных использование обычных потоков может быть оптимальным решением с точки зрения производительности, в то время как параллельная обработка может быть излишней.

Повышенная читабельность благодаря статическим методам

Выделение процесса поиска в статический вспомогательный метод улучшает читабельность и позволяет повторно использовать код:

Java Скопировать код public static boolean содержитШутливое(ввод, String... ключевыеСлова) { return Arrays.stream(ключевыеСлова).anyMatch(ввод::contains); } // Вызывайте метод 'содержитШутливое(ввод, ключевыеСлова)' для поиска шуток.

Обработка больших данных

Для большого набора шутливых слов целесообразно рассмотреть использование parallelStream(), встроенного в Java;

Java Скопировать код boolean содержится = Arrays.asList(ключевыеСлова).parallelStream().anyMatch(текст::contains); // Найдем совпадения быстро, не тратя лишнее время.

Это может значительно ускорить процесс поиска.

Упрощение синтаксиса благодаря ссылкам на методы

С появлением Java 8 ссылки на методы значительно упростили и улучшили читаемость кода:

Java Скопировать код boolean содержится = ключевыеСлова.stream().anyMatch(текст::contains); // 'текст::contains' обозначает – "Содержит ли текст какое-либо из моих ключевых слов?"

Полезные материалы