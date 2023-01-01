Проверка наличия переменной в шаблонах FreeMarker#Веб-разработка #Java Core #Java Web
Быстрый ответ
Для проверки присутствия переменной в FreeMarker используйте конструкцию
?exists следующим образом:
<#if variable?exists>
// 'variable' обнаружилась!
<#else>
// 'variable' не обнаружена. Внимательнее!
</#if>
Такой подход обеспечивает оценку кода с учётом наличия переменной и придаёт шаблону больше организованности и точности.
Обработка данных: Пустые переменные и значения по умолчанию
Зачастую недостаточно просто определить, существует ли переменная. Важно проверить, не пуста ли она. В этом вам поможет
?has_content, который одновременно проверяет наличие и содержимое переменной:
<#if variable?has_content>
// У 'variable' не только присутствует имя, но и есть содержание!
<#else>
// 'variable' либо отсутствует, либо пуста.
</#if>
Также вы можете назначить переменной значение по умолчанию с помощью оператора
!, чтобы избежать ошибок и исключений при её отсутствии или равенстве
null:
${variable!"Значение по умолчанию"}
// 'variable' может быть недоступна, но у нас есть запасной план.
Визуализация
Заставьте шаблон FreeMarker выглядеть как карту в поисках сокровища:
Поиск 'variable' (🏁): Не здесь ли спрятана наша 'variable'?
Внимательно изучаем карту:
<#if variable?exists>
// Ура! Нашли 'variable'! (💰)
<#else>
// Продолжаем поиски. 'variable' не нашлась. (👀)
</#if>
Таким образом, оператор
? является своего рода телескопом в поиске нужной переменной.
Условное включение контента
Иногда необходимо исключить крупные блоки шаблона, если нет нужной переменной или её значение пусто. Использование
?exists или
?has_content позволяет справиться с этой задачей эффективно:
<#if variable?has_content>
// Секретное сообщение открывается только если 'variable' произнесла его!
<h2>${variable}</h2>
</#if>
Благодаря этим операторам вы сможете избежать пустых элементов в шаблоне при работе с динамическим содержимым.
Лучшие практики: FreeMarker заботится о вас
Несколько рекомендаций при работе с переменными:
- ДА следите за документацией FreeMarker, чтобы быть в курсе всех обновлений.
- ДА используйте
?existsдля проверки наличия переменной.
ДА запомните, что
?has_contentнезаменим при проверке содержимого переменной.
- НЕТ не стоит использовать дополнительные булевы флаги, если FreeMarker предоставляет необходимую функциональность.
- НЕТ не игнорируйте предупреждения об устаревших функциях. Они помогут вам применять лучшие практики.
Соблюдая эти рекомендации, ваша работа с FreeMarker станет уверенной и профессиональной.
Полезные материалы
- Редко используемые и продвинутые функции – Руководство по Apache FreeMarker — изучите детали проверки существования переменной в шаблонах.
- GitHub – apache/freemarker: Apache Freemarker — посетите репозиторий FreeMarker, в котором вы найдёте массу интересного.
- FAQ – Руководство по Apache FreeMarker — быстрые ответы на часто задаваемые вопросы о FreeMarker.
- Использование шаблонов FreeMarker (FTL) – Учебное пособие — подробное руководство, начиная от синтаксиса и заканчивая практическими примерами.
- Учебник по FreeMarker — основы работы с FreeMarker в практическом учебнике.
Олеся Тарасова
Java-разработчик