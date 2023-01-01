Проверка наличия переменной в шаблонах FreeMarker

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Быстрый ответ

Для проверки присутствия переменной в FreeMarker используйте конструкцию ?exists следующим образом:

freemarker Скопировать код <#if variable?exists> // 'variable' обнаружилась! <#else> // 'variable' не обнаружена. Внимательнее! </#if>

Такой подход обеспечивает оценку кода с учётом наличия переменной и придаёт шаблону больше организованности и точности.

Обработка данных: Пустые переменные и значения по умолчанию

Зачастую недостаточно просто определить, существует ли переменная. Важно проверить, не пуста ли она. В этом вам поможет ?has_content , который одновременно проверяет наличие и содержимое переменной:

freemarker Скопировать код <#if variable?has_content> // У 'variable' не только присутствует имя, но и есть содержание! <#else> // 'variable' либо отсутствует, либо пуста. </#if>

Также вы можете назначить переменной значение по умолчанию с помощью оператора ! , чтобы избежать ошибок и исключений при её отсутствии или равенстве null :

freemarker Скопировать код ${variable!"Значение по умолчанию"} // 'variable' может быть недоступна, но у нас есть запасной план.

Визуализация

Заставьте шаблон FreeMarker выглядеть как карту в поисках сокровища:

Markdown Скопировать код Поиск 'variable' (🏁): Не здесь ли спрятана наша 'variable'?

Внимательно изучаем карту:

freemarker Скопировать код <#if variable?exists> // Ура! Нашли 'variable'! (💰) <#else> // Продолжаем поиски. 'variable' не нашлась. (👀) </#if>

Таким образом, оператор ? является своего рода телескопом в поиске нужной переменной.

Условное включение контента

Иногда необходимо исключить крупные блоки шаблона, если нет нужной переменной или её значение пусто. Использование ?exists или ?has_content позволяет справиться с этой задачей эффективно:

freemarker Скопировать код <#if variable?has_content> // Секретное сообщение открывается только если 'variable' произнесла его! <h2>${variable}</h2> </#if>

Благодаря этим операторам вы сможете избежать пустых элементов в шаблоне при работе с динамическим содержимым.

Лучшие практики: FreeMarker заботится о вас

Несколько рекомендаций при работе с переменными:

ДА следите за документацией FreeMarker, чтобы быть в курсе всех обновлений.

следите за документацией FreeMarker, чтобы быть в курсе всех обновлений. ДА используйте ?exists для проверки наличия переменной.

используйте для проверки наличия переменной. ДА запомните, что ?has_content незаменим при проверке содержимого переменной.

НЕТ не стоит использовать дополнительные булевы флаги, если FreeMarker предоставляет необходимую функциональность.

не стоит использовать дополнительные булевы флаги, если FreeMarker предоставляет необходимую функциональность. НЕТ не игнорируйте предупреждения об устаревших функциях. Они помогут вам применять лучшие практики.

Соблюдая эти рекомендации, ваша работа с FreeMarker станет уверенной и профессиональной.

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