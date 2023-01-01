Оптимальный поиск дубликатов в списке чисел Java

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Быстрый ответ

Для поиска дубликатов в List примените Set . Это поможет отсечь повторения. Вот как это осуществить с помощью операций stream :

Java Скопировать код Set<Integer> uniqueItems = new HashSet<>(); List<Integer> duplicates = list.stream() .filter(n -> !uniqueItems.add(n)) .collect(Collectors.toList());

Также, элемент добавится в uniqueItems в случае его присутствия там (то есть, если это дубликат), метод возвратит false , и после посредством filter подобные элементы будут сохранены.

Понятность и лаконичность с потоками Java 8

API потоков Java 8 предоставляет изящный способ фильтрации данных и группировки их с использованием Collectors.groupingBy . Вот наш план:

Java Скопировать код List<Integer> duplicateElements = list.stream() .collect(Collectors.groupingBy(Function.identity(), LinkedHashMap::new, Collectors.counting())) .entrySet().stream() .filter(entry -> entry.getValue() > 1) .map(Map.Entry::getKey) .collect(Collectors.toList());

Выполняя groupingBy совместно с LinkedHashMap , мы сохраняем начальный порядок элементов, тогда как counting подсчитывает их количество. filter и map затем отбирают только те элементы, что встречаются более одного раза.

Силовые приемы: Множества и операции с потоками

Сочетание Sets и Streams приносит эффективность и высокую производительность:

Java Скопировать код Set<Integer> seen = ConcurrentHashMap.newKeySet(); List<Integer> duplicateNumbers = list.parallelStream() .filter(n -> !seen.add(n)) .collect(Collectors.toList());

Применяется ConcurrentHashMap.newKeySet() для атомарных операций, что необходимо при работе с parallel stream , чтобы не упустить дубликаты.

Как справиться с кризисом идентичности: разбираемся с уникальными элементами и группами

Применяйте distinct и groupingBy для дифференциации элементов и выделения дубликатов:

Java Скопировать код Map<Integer, Long> elementCountMap = list.stream() .collect(Collectors.groupingBy(Function.identity(), Collectors.counting())); Set<Integer> duplicates = elementCountMap.entrySet().stream() .filter(e -> e.getValue() > 1) .map(Map.Entry::getKey) .collect(Collectors.toSet());

Мы создаем карту, отображающую частоту встречаемости элементов списка и отбираем только те, которые встречаются более одного раза.

Визуализация

Визуализируем код, приведя аналогию с вешалкой для одежды:

Markdown Скопировать код | Вешалка 🧥 | Статус | | -------------------------- | ------------------ | | Синяя рубашка | Оригинальная | | Белая рубашка | Дубликат! (1-й) | | Синие брюки | Оригинальная | | Белая рубашка (снова!) | Дубликат! (Ещё один) | | Красная шляпа | Оригинальная |

Применим это в нашем коде:

Java Скопировать код List<String> clothes = Arrays.asList("Blue Shirt", "White Shirt", "Blue Pants", "White Shirt", "Red Hat"); Set<String> uniqueClothes = new HashSet<>(); List<String> duplicates = clothes.stream() .filter(n -> !uniqueClothes.add(n)) .collect(Collectors.toList());

Как и с вешалкой, дубликаты в коде обнаруживаются мгновенно.

Стремление к идеалу с помощью обобщенных методов

Умелый программист использует обобщенные методы, которые работают с любым типом List :

Java Скопировать код public static <T> Set<T> findDuplicates(List<T> list) { Set<T> duplicates = new LinkedHashSet<>(); Set<T> uniques = new HashSet<>(); for (T t : list) { if (!uniques.add(t)) { duplicates.add(t); } } return duplicates; }

Этот метод справляется с любыми типами списков и возвращает Set дубликатов, при этом сохраняя порядок их добавления.

Производительность против сложности: выбор непрост

Выбор между производительностью и сложностью похож на нелегкий принципиальный выбор. Запомните:

Sets и Streams улучшают производительность.

и улучшают производительность. Сложность может увеличиваться при минимизации кода.

может увеличиваться при минимизации кода. Стремимся к достижению удобству в читаемости и простоте в коде.

Превращение в Set для окончательного отделения уникальных

Для полного избавления от дубликатов, превратите List в Set :

Java Скопировать код Set<Integer> duplicatesSet = new HashSet<>(duplicates);