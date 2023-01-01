Применяем Mockito: когда использовать doAnswer и thenReturn

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Быстрый ответ

Если требуется возвратить фиксированное значение, лучше всего использовать thenReturn() , оно обеспечивает концизную подстановку:

Java Скопировать код // Все как у верной собаки, её добыча всегда предсказуема when(mock.someMethod()).thenReturn(value);

Когда необходимо добавить логику в ответ, выбирайте doAnswer() :

Java Скопировать код // Более похоже на кота, предсказуемого, но способного удивить doAnswer(invocation -> "ответ основан на " + invocation.getArgument(0)) .when(mock).someMethod(any());

Искусство правильного выбора метода подстановки

Если нужно статическое значение — выбирайте thenReturn

Метод thenReturn() — ваш надежный спутник для фиксированной подстановки — он всецело обеспечит возврат того же результата:

Java Скопировать код // Это словно ежедневное наслаждение одним и тем же блюдом. Ожидаемо, но вкусно! when(mock.myMethod()).thenReturn(myFixedValue);

Если метод вызывается в тесте множество раз, thenReturn() позволяет установить цепочку ответов на последующие вызовы:

Java Скопировать код // Все как в сериале с запланированными сюжетными поворотами when(mock.myMethod()).thenReturn(firstValue, secondValue, thirdValue);

Для динамичных возвращаемых значений подойдет doAnswer

doAnswer() идеально справляется, когда необходим динамический ответ. С ним ваша подстановка способна формироваться на основе аргументов, как многогранное блюдо от шеф-повара:

Java Скопировать код // Это как создание коктейля: различные ингредиенты создают уникальный вкус doAnswer(invocation -> { Integer input = invocation.getArgument(0); return input * 2; // Создаем ответ }).when(mock).myMethod(anyInt());

doAnswer() также позволяет осуществлять дополнительные операции при вызове метода, например, изменять состояние или проверять аргументы.

Для методов с возратом void также подойдет doAnswer

При использовании методов void doAnswer() может воздействовать на методы, изменяющие состояние или генерирующие побочные эффекты, как в процессе строительства замка по эскизу:

Java Скопировать код // Это как приключение по карте, где заранее известны драконьи территории doAnswer(invocation -> { System.out.println("Метод вызван с аргументами: " + Arrays.toString(invocation.getArguments())); return null; // Возвращаем null для методов void }).when(mock).voidMethod(any());

Ненавязчивое наблюдение с помощью doAnswer

Хотите наблюдать за объектами без активизации их реального поведения? doAnswer() обеспечивает безопасную подмену методов, идеальную для тестов:

Java Скопировать код // Все как у ниндзя, оставаясь незамеченным doAnswer(invocation -> "значение-заглушка").when(spy).myRealMethod();

Альтернатива в виде doReturn

doReturn() — это простой аналог thenReturn() , который стоит использовать, чтобы избежать выполнения логики реального метода:

Java Скопировать код // Это как тайный проход, спасающий от встречи с драконом doReturn("значение-заглушка").when(spy).myRealMethod();

Визуализация

Давайте приведем основные различия между методами doAnswer и thenReturn в виде таблицы:

Метод Mockito Когда предпочтительнее его использовать thenReturn Простые задачи. Фиксированный ответ doAnswer Сложные задачи. Динамические ответы

// thenReturn – Это как заказать стандартный бургер: без неожиданностей, ровно как и ожидали:

Java Скопировать код when(mock.someMethod()).thenReturn("фиксированный ответ");

// doAnswer – Это как создать собственный рецепт суши-ролла: творческий процесс с простором для импровизации:

Java Скопировать код when(mock.someMethod()).doAnswer(invocation -> { Object arg0 = invocation.getArgument(0); return "ответ создан на основе " + arg0; });

Все ясно на практических примерах

Имитация исключений при помощи doAnswer

doAnswer() позволяет смоделировать поведение кода при возникновении исключений. Это как тест-драйв для вашего кода:

Java Скопировать код doAnswer(invocation -> { if ("bad".equals(invocation.getArgument(0))) { throw new IllegalArgumentException("Пожалуйста, держитесь подальше от неприятностей!"); } return "а вот и ответ"; }).when(mock).someMethod(anyString());

Имитация временных задержек

При необходимости смоделировать замедленную работу или временные задержки doAnswer() выполняет роль машины времени:

Java Скопировать код doAnswer(invocation -> { Thread.sleep(1000L); // Добавляем задержку для эффекта return "Приветствие из будущего!"; }).when(mock).someMethod();

Сложная логика в возвращаемых значениях

Когда требуются дополнительные вычисления или результат зависит от внешних условий, doAnswer() дает простор для творчества:

Java Скопировать код doAnswer(invocation -> { if (someExternalCondition) { return "состояние достигнуто"; } return "стандартный ответ"; }).when(mock).someMethod();

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