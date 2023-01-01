Применяем Mockito: когда использовать doAnswer и thenReturn#Java Core #Тесты Java
Быстрый ответ
Если требуется возвратить фиксированное значение, лучше всего использовать
thenReturn(), оно обеспечивает концизную подстановку:
// Все как у верной собаки, её добыча всегда предсказуема
when(mock.someMethod()).thenReturn(value);
Когда необходимо добавить логику в ответ, выбирайте
doAnswer():
// Более похоже на кота, предсказуемого, но способного удивить
doAnswer(invocation -> "ответ основан на " + invocation.getArgument(0))
.when(mock).someMethod(any());
Искусство правильного выбора метода подстановки
Если нужно статическое значение — выбирайте thenReturn
Метод
thenReturn() — ваш надежный спутник для фиксированной подстановки — он всецело обеспечит возврат того же результата:
// Это словно ежедневное наслаждение одним и тем же блюдом. Ожидаемо, но вкусно!
when(mock.myMethod()).thenReturn(myFixedValue);
Если метод вызывается в тесте множество раз,
thenReturn() позволяет установить цепочку ответов на последующие вызовы:
// Все как в сериале с запланированными сюжетными поворотами
when(mock.myMethod()).thenReturn(firstValue, secondValue, thirdValue);
Для динамичных возвращаемых значений подойдет doAnswer
doAnswer() идеально справляется, когда необходим динамический ответ. С ним ваша подстановка способна формироваться на основе аргументов, как многогранное блюдо от шеф-повара:
// Это как создание коктейля: различные ингредиенты создают уникальный вкус
doAnswer(invocation -> {
Integer input = invocation.getArgument(0);
return input * 2; // Создаем ответ
}).when(mock).myMethod(anyInt());
doAnswer() также позволяет осуществлять дополнительные операции при вызове метода, например, изменять состояние или проверять аргументы.
Для методов с возратом void также подойдет doAnswer
При использовании методов
void
doAnswer() может воздействовать на методы, изменяющие состояние или генерирующие побочные эффекты, как в процессе строительства замка по эскизу:
// Это как приключение по карте, где заранее известны драконьи территории
doAnswer(invocation -> {
System.out.println("Метод вызван с аргументами: " + Arrays.toString(invocation.getArguments()));
return null; // Возвращаем null для методов void
}).when(mock).voidMethod(any());
Ненавязчивое наблюдение с помощью doAnswer
Хотите наблюдать за объектами без активизации их реального поведения?
doAnswer() обеспечивает безопасную подмену методов, идеальную для тестов:
// Все как у ниндзя, оставаясь незамеченным
doAnswer(invocation -> "значение-заглушка").when(spy).myRealMethod();
Альтернатива в виде doReturn
doReturn() — это простой аналог
thenReturn(), который стоит использовать, чтобы избежать выполнения логики реального метода:
// Это как тайный проход, спасающий от встречи с драконом
doReturn("значение-заглушка").when(spy).myRealMethod();
Визуализация
Давайте приведем основные различия между методами
doAnswer и
thenReturn в виде таблицы:
|Метод Mockito
|Когда предпочтительнее его использовать
|
thenReturn
|Простые задачи. Фиксированный ответ
|
doAnswer
|Сложные задачи. Динамические ответы
//
thenReturn – Это как заказать стандартный бургер: без неожиданностей, ровно как и ожидали:
when(mock.someMethod()).thenReturn("фиксированный ответ");
//
doAnswer – Это как создать собственный рецепт суши-ролла: творческий процесс с простором для импровизации:
when(mock.someMethod()).doAnswer(invocation -> {
Object arg0 = invocation.getArgument(0);
return "ответ создан на основе " + arg0;
});
Все ясно на практических примерах
Имитация исключений при помощи doAnswer
doAnswer() позволяет смоделировать поведение кода при возникновении исключений. Это как тест-драйв для вашего кода:
doAnswer(invocation -> {
if ("bad".equals(invocation.getArgument(0))) {
throw new IllegalArgumentException("Пожалуйста, держитесь подальше от неприятностей!");
}
return "а вот и ответ";
}).when(mock).someMethod(anyString());
Имитация временных задержек
При необходимости смоделировать замедленную работу или временные задержки
doAnswer() выполняет роль машины времени:
doAnswer(invocation -> {
Thread.sleep(1000L); // Добавляем задержку для эффекта
return "Приветствие из будущего!";
}).when(mock).someMethod();
Сложная логика в возвращаемых значениях
Когда требуются дополнительные вычисления или результат зависит от внешних условий,
doAnswer() дает простор для творчества:
doAnswer(invocation -> {
if (someExternalCondition) {
return "состояние достигнуто";
}
return "стандартный ответ";
}).when(mock).someMethod();
Полезные материалы
- Официальная документация Mockito по подстановке методов — авторитетный источник для детального изучения темы.
- Юнит-тестирование с Mockito: обучающий материал — подробное руководство с продвинутыми техниками и советами.
- Примеры кода на Java для Mockito doAnswer – ProgramCreek — коллекция практичных примеров использования
Mockito.doAnswer.
- Руководство по юнит-тестированию с Mockito | Toptal — обзор ежедневно применяемых методик работы с Mockito.
- Reddit – Обсуждение вопроса — отзывы о
doAnswerпротив
thenReturnв категории потокобезопасности.
Олеся Тарасова
Java-разработчик