Чтение ресурсного файла из jar в Java: проблемы и решения

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Быстрый ответ

Для чтения файла ресурсов внутри JAR-архива можно использовать метод getClass().getResourceAsStream("/file.txt") , который возвращает InputStream :

Java Скопировать код InputStream inputStream = getClass().getResourceAsStream("/file.txt"); Scanner scanner = new Scanner(inputStream, "UTF-8"); try { while (scanner.hasNextLine()) { String line = scanner.nextLine(); // Завершили чтение строки текста, теперь обрабатываем её содержимое... } } finally { scanner.close(); // Не забывайте закрывать поток данных! Это своего рода основы "декорума" программирования. }

При работе с ClassLoader используйте символ '/' , а при вызове из getClass() помните о структуре пакетов.

Патруль ловушек: Распространенные ошибки

На пути работы с файлами ресурсов в JAR могут встретиться следующие трудности:

Не стоит попытываться использовать ресурс JAR как File . Подобные попытки не удаются, так как File API не позволит вам навигировать по файлам в архиве.

. Подобные попытки не удаются, так как File API не позволит вам навигировать по файлам в архиве. Также неудачной будет попытка работать с URI файла ресурсов как с иерархическим (например, jar:file:/example.jar!/file.txt ), преобразовав его в стандартный путь.

), преобразовав его в стандартный путь. Для автоматического закрытия InputStream и BufferedReader используйте try-with-resources , что позволит вам более управлять использованными ресурсами.

Лучшие практики: Работа с ресурсами

Для полноценного контроля над ресурсами рекомендуется:

Размещать файлы ресурсов в директории resources/ вашего Java-проекта, для их автоматической упаковки в состав JAR.

вашего Java-проекта, для их автоматической упаковки в состав JAR. Для доступа к ресурсам с корневого уровня, а также к библиотекам третьих сторон, использовать следующий метод: Thread.currentThread().getContextClassLoader().getResourceAsStream("file.txt") .

. В Spring Boot для доступа к ресурсам рекомендуется применять PathMatchingResourcePatternResolver и ResourcePatternResolver .

и . Если требуется, сделайте копию содержимого ресурсов во временный файл, не забывая о корректном управлении его жизненным циклом.

Пути в разработке и производстве

Пути к ресурсам могут изменяться в процессе перехода от разработки в среде IDE (например, Eclipse) к производственной среде, поэтому:

В IDE используйте прямые пути для облегчения работы.

Для надёжной загрузки ресурсов как в IDE, так и при сборке JAR используйте относительные пути classpath.

Утилита: Эффективная загрузка ресурсов

Для удобства использования вы можете инкапсулировать механизм загрузки ресурсов в статический метод:

Java Скопировать код public static InputStream loadResourceAsStream(String path) { return MyClass.class.getResourceAsStream(path); // И вот перед вами ключ к великим знаниям! }

Визуализация

Можно представить JAR-файл как хранилище, в котором находятся файлы:

Markdown Скопировать код 🏺 – Ваш JAR-файл 📜 – Файл ресурсов внутри

Доступ к ресурсам осуществляется так:

Java Скопировать код getClass().getResourceAsStream("/path/to/scrollInsideJar.txt");

Откроете хранилище, и вы найдете:

Markdown Скопировать код До: 🏺🔒 (Хранилище закрыто) После: 🏺📜✨ (Ресурс извлечён)

С помощью метода getClass().getResourceAsStream вы успешно извлекаете сокровища!

Дополнительные практики: Безопасность и эффективность

Для обеспечения безопасности и эффективности в работе с ресурсами:

Настройте временную директорию с помощью JUnit TemporaryFolder для тестирования операций по извлечению ресурсов.

для тестирования операций по извлечению ресурсов. Будьте готовы к IOExceptions и другим возможным неожиданностям файловой системы.

и другим возможным неожиданностям файловой системы. После использования потока данных не забывайте его закрывать для предотвращения утечек ресурсов.

Если ваша работа связана с миром модульных приложений и плагинов, уделите внимание контексту ClassLoader'ов этих плагинов.

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