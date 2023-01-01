Чтение ресурсного файла из jar в Java: проблемы и решения#Java Core #Ошибки Java
Быстрый ответ
Для чтения файла ресурсов внутри JAR-архива можно использовать метод
getClass().getResourceAsStream("/file.txt"), который возвращает
InputStream:
InputStream inputStream = getClass().getResourceAsStream("/file.txt");
Scanner scanner = new Scanner(inputStream, "UTF-8");
try {
while (scanner.hasNextLine()) {
String line = scanner.nextLine();
// Завершили чтение строки текста, теперь обрабатываем её содержимое...
}
} finally {
scanner.close(); // Не забывайте закрывать поток данных! Это своего рода основы "декорума" программирования.
}
При работе с
ClassLoader используйте символ
'/', а при вызове из
getClass() помните о структуре пакетов.
Патруль ловушек: Распространенные ошибки
На пути работы с файлами ресурсов в JAR могут встретиться следующие трудности:
- Не стоит попытываться использовать ресурс JAR как
File. Подобные попытки не удаются, так как File API не позволит вам навигировать по файлам в архиве.
- Также неудачной будет попытка работать с URI файла ресурсов как с иерархическим (например,
jar:file:/example.jar!/file.txt), преобразовав его в стандартный путь.
- Для автоматического закрытия
InputStreamи
BufferedReaderиспользуйте
try-with-resources, что позволит вам более управлять использованными ресурсами.
Лучшие практики: Работа с ресурсами
Для полноценного контроля над ресурсами рекомендуется:
- Размещать файлы ресурсов в директории
resources/вашего Java-проекта, для их автоматической упаковки в состав JAR.
- Для доступа к ресурсам с корневого уровня, а также к библиотекам третьих сторон, использовать следующий метод:
Thread.currentThread().getContextClassLoader().getResourceAsStream("file.txt").
- В Spring Boot для доступа к ресурсам рекомендуется применять
PathMatchingResourcePatternResolverи
ResourcePatternResolver.
- Если требуется, сделайте копию содержимого ресурсов во временный файл, не забывая о корректном управлении его жизненным циклом.
Пути в разработке и производстве
Пути к ресурсам могут изменяться в процессе перехода от разработки в среде IDE (например, Eclipse) к производственной среде, поэтому:
- В IDE используйте прямые пути для облегчения работы.
- Для надёжной загрузки ресурсов как в IDE, так и при сборке JAR используйте относительные пути classpath.
Утилита: Эффективная загрузка ресурсов
Для удобства использования вы можете инкапсулировать механизм загрузки ресурсов в статический метод:
public static InputStream loadResourceAsStream(String path) {
return MyClass.class.getResourceAsStream(path);
// И вот перед вами ключ к великим знаниям!
}
Визуализация
Можно представить JAR-файл как хранилище, в котором находятся файлы:
🏺 – Ваш JAR-файл
📜 – Файл ресурсов внутри
Доступ к ресурсам осуществляется так:
getClass().getResourceAsStream("/path/to/scrollInsideJar.txt");
Откроете хранилище, и вы найдете:
До: 🏺🔒 (Хранилище закрыто)
После: 🏺📜✨ (Ресурс извлечён)
С помощью метода
getClass().getResourceAsStream вы успешно извлекаете сокровища!
Дополнительные практики: Безопасность и эффективность
Для обеспечения безопасности и эффективности в работе с ресурсами:
- Настройте временную директорию с помощью JUnit
TemporaryFolderдля тестирования операций по извлечению ресурсов.
- Будьте готовы к
IOExceptionsи другим возможным неожиданностям файловой системы.
- После использования потока данных не забывайте его закрывать для предотвращения утечек ресурсов.
- Если ваша работа связана с миром модульных приложений и плагинов, уделите внимание контексту ClassLoader'ов этих плагинов.
Полезные материалы
- Документация JDK 21 – Главная — Официальная документация Oracle о Java SE 21.
- java – Скрытие вызовов System.out.print класса – Stack Overflow — Форум Stack Overflow с решениями на Java-тематику.
- IBM Developer — Статьи от IBM, посвящённые Java-разработке.
- Учебник | DigitalOcean — Практические руководства от DigitalOcean.
- Educative: Интерактивные курсы для разработчиков ПО — Интерактивные курсы по Java и загрузке ресурсов из classpath.
- Не найден заголовок — Материалы о Java Reflection и ClassLoaders.
Олеся Тарасова
Java-разработчик