Указание версии JDK в Android Studio: решение ошибок Gradle#Android #Ошибки Java #Maven/Gradle
Быстрый ответ
Чтобы установить версию JDK в Android Studio, добавьте в файл
build.gradle следующий код:
android {
compileOptions {
sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
}
}
Не забывайте, что нужно синхронизировать проект для того, чтобы применить эти изменения. Таким образом, вы настроите 'JDK 1.8' для работы с вашим проектом!
Настройка JDK для достижения "кодового совершенства"
От клавиатуры к окну настроек
Чтобы быстро перейти к окну настроек, используйте следующие комбинации клавиш:
Ctrl+
Alt+
Sдля Windows/Linux
Cmd+
,для macOS
В поисковой строке введите "Gradle" и перейдите к настройкам сборщика кода.
Выбор подходящей версии JDK
Выберите соответствующую версию JDK, такую как
1.7,
1.8 или
11. Это поможет обеспечить стабильность кода, библиотек и плагинов.
Определение пути к JDK
Чтобы узнать, где расположен JDK, введите в терминал следующую команду:
/usr/libexec/java_home -v <version>
Замените
<version> на номер версии, которая вас интересует. Убедитесь, что путь, указанный в настройках Gradle, совпадает с результатом этой команды.
Работа с разными версиями Android Studio
В версии
Arctic Fox (2020.3.1) и новее настройки можно найти в
File > Settings. В версиях
4.2 и старше эти настройки находятся в
File > Project Structure. После того как вы внесли изменения в настройки, рекомендуется перезапустить Android Studio.
Визуализация
Выбор версии JDK можно сравнить с выбором топлива для автомобиля разработчика.
Ваш проект в Android Studio: 🚗
Версии JDK (топливо):
1. JDK 8 – 🛢️
2. JDK 11 – 🛢️⚡️
3. JDK 17 – 🛢️⚡️🔥
Настройка версии JDK (заправка):
🔧 Инструменты сборки > 🚗 Проект > 🗝️ 'Путь к JDK'
Примечание: Каждая версия JDK предлагает уникальные возможности и производительность!
Выбор:
- JDK 8 : 🏞️ (Надежность и проверка временем)
- JDK 11 : 🏎️💨 (Сбалансированный выбор с новшествами)
- JDK 17 : 🚀 (Наиболее актуальные функции)
Окончательное решение всегда за вами. Ни пуха, ни пера! 🚗💨
System PATH — важная составляющая успеха
Добавьте правильный путь к JDK в переменную system PATH. Это позволит
Gradle и другим консольным инструментам обнаруживать выполняемые файлы Java. В случае любых проблем проверьте установленные в вашей системе переменные окружения.
Синхронизация Android SDK и версии JDK
Обязательно убедитесь в совместимости Android SDK и версии JDK. Для проверки версии установленного JDK используйте:
java -version
OpenJDK — альтернативный выбор
Проверьте, какая версия
OpenJDK используется в вашем проекте. Несмотря на то, что
Android Studio поставляется со встроенной версией
OpenJDK, иногда требования к сборке могут потребовать иного дистрибутива или версии.
Решение проблем — кратчайший путь к успеху
Если вы столкнулись с проблемами при настройке, проверьте совпадение настроек Gradle и информации о JDK в терминале. В случае продолжающихся проблем рассмотрите переустановку JDK — бывает, это помогает лучше, чем крепкий кофе!
Полезные материалы
Элина Баранова
разработчик Android