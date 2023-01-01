Указание версии JDK в Android Studio: решение ошибок Gradle

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы установить версию JDK в Android Studio, добавьте в файл build.gradle следующий код:

groovy Скопировать код android { compileOptions { sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8 targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8 } }

Не забывайте, что нужно синхронизировать проект для того, чтобы применить эти изменения. Таким образом, вы настроите 'JDK 1.8' для работы с вашим проектом!

Настройка JDK для достижения "кодового совершенства"

От клавиатуры к окну настроек

Чтобы быстро перейти к окну настроек, используйте следующие комбинации клавиш:

Ctrl + Alt + S для Windows/Linux

+ + для Cmd + , для macOS

В поисковой строке введите "Gradle" и перейдите к настройкам сборщика кода.

Выбор подходящей версии JDK

Выберите соответствующую версию JDK, такую как 1.7 , 1.8 или 11 . Это поможет обеспечить стабильность кода, библиотек и плагинов.

Определение пути к JDK

Чтобы узнать, где расположен JDK, введите в терминал следующую команду:

shell Скопировать код /usr/libexec/java_home -v <version>

Замените <version> на номер версии, которая вас интересует. Убедитесь, что путь, указанный в настройках Gradle, совпадает с результатом этой команды.

Работа с разными версиями Android Studio

В версии Arctic Fox (2020.3.1) и новее настройки можно найти в File > Settings . В версиях 4.2 и старше эти настройки находятся в File > Project Structure . После того как вы внесли изменения в настройки, рекомендуется перезапустить Android Studio.

Визуализация

Выбор версии JDK можно сравнить с выбором топлива для автомобиля разработчика.

Markdown Скопировать код Ваш проект в Android Studio: 🚗 Версии JDK (топливо): 1. JDK 8 – 🛢️ 2. JDK 11 – 🛢️⚡️ 3. JDK 17 – 🛢️⚡️🔥 Настройка версии JDK (заправка): 🔧 Инструменты сборки > 🚗 Проект > 🗝️ 'Путь к JDK'

Примечание: Каждая версия JDK предлагает уникальные возможности и производительность!

Markdown Скопировать код Выбор: - JDK 8 : 🏞️ (Надежность и проверка временем) - JDK 11 : 🏎️💨 (Сбалансированный выбор с новшествами) - JDK 17 : 🚀 (Наиболее актуальные функции)

Окончательное решение всегда за вами. Ни пуха, ни пера! 🚗💨

System PATH — важная составляющая успеха

Добавьте правильный путь к JDK в переменную system PATH. Это позволит Gradle и другим консольным инструментам обнаруживать выполняемые файлы Java. В случае любых проблем проверьте установленные в вашей системе переменные окружения.

Синхронизация Android SDK и версии JDK

Обязательно убедитесь в совместимости Android SDK и версии JDK. Для проверки версии установленного JDK используйте:

shell Скопировать код java -version

OpenJDK — альтернативный выбор

Проверьте, какая версия OpenJDK используется в вашем проекте. Несмотря на то, что Android Studio поставляется со встроенной версией OpenJDK , иногда требования к сборке могут потребовать иного дистрибутива или версии.

Решение проблем — кратчайший путь к успеху

Если вы столкнулись с проблемами при настройке, проверьте совпадение настроек Gradle и информации о JDK в терминале. В случае продолжающихся проблем рассмотрите переустановку JDK — бывает, это помогает лучше, чем крепкий кофе!

Полезные материалы