Хеширование паролей с солью в Java: безопасное хранение

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import javax.crypto.SecretKeyFactory; import javax.crypto.spec.PBEKeySpec; import java.security.SecureRandom; import java.util.Base64; String generateStrongPasswordHash(String password) throws Exception { int iterations = 10000; char[] chars = password.toCharArray(); byte[] salt = getSalt(); PBEKeySpec spec = new PBEKeySpec(chars, salt, iterations, 64 * 8); SecretKeyFactory skf = SecretKeyFactory.getInstance("PBKDF2WithHmacSHA512"); byte[] hash = skf.generateSecret(spec).getEncoded(); return Base64.getEncoder().encodeToString(hash); } private static byte[] getSalt() throws Exception { SecureRandom sr = SecureRandom.getInstance("SHA1PRNG"); byte[] salt = new byte[16]; sr.nextBytes(salt); return salt; }