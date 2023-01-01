get() и join() в CompletableFuture в Java: разница и влияние

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для эффективности и избежания обработки проверяемых исключений используйте CompletableFuture.join() . Этот метод порождает непроверяемые исключения CompletionException , и идеален для сохранения лаконичности лямбда-выражений и потоков.

CompletableFuture.get() используйте в ситуациях, где нужен контроль над исключениями, так как этот метод генерирует проверяемые исключения ExecutionException и InterruptedException , обработка которых должна быть явно указана.

Java Скопировать код String resultJoin = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {/* 👀 Без рук, мама! */ return "Result";}).join(); // Непроверяемые исключения String resultGet; // Проверяемые исключения try { resultGet = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {/* 🎓 Логика учёного */ return "Result";}).get(); } catch (ExecutionException | InterruptedException e) { throw new RuntimeException(e); // 🎾 И вот мы здесь! }

join() или get(): Баланс между решениями дизайнера

Когда вы на распутье между join() и get() , учитывайте последствия каждого метода. join() обеспечивает простоту использования, в то время как get() даёт вам гибкость, позволяя устанавливать таймауты и обрабатывать прерывания потока.

Прерываемость, временные задержки и стратегические решения:

get() обладает функцией временной задержки перед повторными попытками, используя при этом методы, такие как get(long timeout, TimeUnit unit) .

обладает функцией временной задержки перед повторными попытками, используя при этом методы, такие как . get() позволяет прервать выполнение, что проявляет свою полезность в реальных условиях, когда потоки возможно освободить для выполнения других задач.

Обработка исключений: Управление непредсказуемостью

exceptionally() в сочетании с join() дает возможность прозрачно обрабатывать исключения, придерживаясь функционального стиля .

в сочетании с дает возможность прозрачно обрабатывать исключения, придерживаясь . Использование get() , несмотря на кажущуюся сложность, обеспечивает более детальное управление исключениями.

Подходы и стиль кода – Умение влиять на работу компьютера

И join() , и get() обеспечивают одинаковую производительность, но их уникальные способы обработки исключений формируют различные практические особенности.

Тащим на join() покрывало : Свобода в работе

join() дает возможность создания последовательности асинхронных задач без риска пропущенных исключений .

дает возможность создания последовательности асинхронных задач без риска . join() используйте ради лаконичности кода, особенно в лямбда-выражениях или методах ссылок.

Отдаем предпочтение get(): Традиция и надёжность

Благодаря get() вы можете точно понимать причины сбоев, распознавая ExecutionException и InterruptedException .

вы можете точно понимать причины сбоев, распознавая и . get() превосходно подойдет для устаревшего кода, где обновление способа обработки исключений потребует длительной адаптации.

Продвинутая обработка исключений: На шаг впереди

CompletableFuture расширяет ваши возможности обработки исключений за счет метода handle() , который предоставляет вам и результат, и исключение одновременно. С помощью whenComplete() , вы сможете выполнять операции независимо от результата, что предлагает детализированный и контролируемый способ обработки исключений.

Визуализация

Давайте представим разницу между join() и get() в CompletableFuture<T> как две дороги к одной и той же цели:

Markdown Скопировать код Комната с сокровищами (🏆): Результат выполнения CompletableFuture

Маршрут join() (🚪🤝):

Markdown Скопировать код - Если по пути встретите замок (Исключение), он автоматически откроется (бросает непроверяемое исключение). - Проход прост и прям, не требует дополнительных забот о предупреждении о препятствиях (непроверяемые исключения не требуют объявления).

Тропа get() (🚪🔑):

Markdown Скопировать код - Нужно иметь ключ (обработка исключений) для входа, иначе останетесь снаружи (генерирует проверяемые исключения). - Требует уведомления о возможных сложностях (проверяемые исключения должны быть объявлены или обработаны).

Оба пути ведут к цели, но каждый требует своей стратегии.

join() или get() – Кого назначить победителем?

Ни один из методов не обладает преимуществом в производительности, поэтому ваша задача — выбрать разумно. Отметим, что CancellationException может возникнуть при использовании любого из методов. Ваш выбор обусловлен читаемостью, скоростью поддержки кода и особенностями приложения.

Выбор инструмента:

Для чистого и неблокирующего кода предпочтительнее join() .

. Когда важны надёжность и контроль, get() становится надёжным механизмом управления.

становится надёжным механизмом управления. Вне зависимости от выбора, последовательность в коде ключева для упрощения отладки и поддержания порядка.

Полезные материалы