get() и join() в CompletableFuture в Java: разница и влияние#Java Core #Потоки Java
Быстрый ответ
Для эффективности и избежания обработки проверяемых исключений используйте
CompletableFuture.join(). Этот метод порождает непроверяемые исключения
CompletionException, и идеален для сохранения лаконичности лямбда-выражений и потоков.
CompletableFuture.get() используйте в ситуациях, где нужен контроль над исключениями, так как этот метод генерирует проверяемые исключения
ExecutionException и
InterruptedException, обработка которых должна быть явно указана.
String resultJoin = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {/* 👀 Без рук, мама! */ return "Result";}).join(); // Непроверяемые исключения
String resultGet; // Проверяемые исключения
try {
resultGet = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {/* 🎓 Логика учёного */ return "Result";}).get();
} catch (ExecutionException | InterruptedException e) {
throw new RuntimeException(e); // 🎾 И вот мы здесь!
}
join() или get(): Баланс между решениями дизайнера
Когда вы на распутье между
join() и
get(), учитывайте последствия каждого метода.
join() обеспечивает простоту использования, в то время как
get() даёт вам гибкость, позволяя устанавливать таймауты и обрабатывать прерывания потока.
Прерываемость, временные задержки и стратегические решения:
get()обладает функцией временной задержки перед повторными попытками, используя при этом методы, такие как
get(long timeout, TimeUnit unit).
get()позволяет прервать выполнение, что проявляет свою полезность в реальных условиях, когда потоки возможно освободить для выполнения других задач.
Обработка исключений: Управление непредсказуемостью
exceptionally()в сочетании с
join()дает возможность прозрачно обрабатывать исключения, придерживаясь функционального стиля.
- Использование
get(), несмотря на кажущуюся сложность, обеспечивает более детальное управление исключениями.
Подходы и стиль кода – Умение влиять на работу компьютера
И
join(), и
get() обеспечивают одинаковую производительность, но их уникальные способы обработки исключений формируют различные практические особенности.
Тащим на join() покрывало : Свобода в работе
join()дает возможность создания последовательности асинхронных задач без риска пропущенных исключений.
join()используйте ради лаконичности кода, особенно в лямбда-выражениях или методах ссылок.
Отдаем предпочтение get(): Традиция и надёжность
- Благодаря
get()вы можете точно понимать причины сбоев, распознавая
ExecutionExceptionи
InterruptedException.
get()превосходно подойдет для устаревшего кода, где обновление способа обработки исключений потребует длительной адаптации.
Продвинутая обработка исключений: На шаг впереди
CompletableFuture расширяет ваши возможности обработки исключений за счет метода
handle(), который предоставляет вам и результат, и исключение одновременно. С помощью
whenComplete(), вы сможете выполнять операции независимо от результата, что предлагает детализированный и контролируемый способ обработки исключений.
Визуализация
Давайте представим разницу между
join() и
get() в
CompletableFuture<T> как две дороги к одной и той же цели:
Комната с сокровищами (🏆): Результат выполнения CompletableFuture
Маршрут
join() (🚪🤝):
- Если по пути встретите замок (Исключение), он автоматически откроется (бросает непроверяемое исключение).
- Проход прост и прям, не требует дополнительных забот о предупреждении о препятствиях (непроверяемые исключения не требуют объявления).
Тропа
get() (🚪🔑):
- Нужно иметь ключ (обработка исключений) для входа, иначе останетесь снаружи (генерирует проверяемые исключения).
- Требует уведомления о возможных сложностях (проверяемые исключения должны быть объявлены или обработаны).
Оба пути ведут к цели, но каждый требует своей стратегии.
join() или get() – Кого назначить победителем?
Ни один из методов не обладает преимуществом в производительности, поэтому ваша задача — выбрать разумно. Отметим, что
CancellationException может возникнуть при использовании любого из методов. Ваш выбор обусловлен читаемостью, скоростью поддержки кода и особенностями приложения.
Выбор инструмента:
- Для чистого и неблокирующего кода предпочтительнее
join().
- Когда важны надёжность и контроль,
get()становится надёжным механизмом управления.
- Вне зависимости от выбора, последовательность в коде ключева для упрощения отладки и поддержания порядка.
Полезные материалы
- [Completable
Олеся Тарасова
Java-разработчик